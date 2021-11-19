budivelnik написав:4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні.
Краще розбивку не через 20 років, а по року . Що тоді буде, разом з підвищеною точністю?))) Ковід забирає вже у всіх по півроку?))) А якщо підвищимо точність розбивки, помісячно?)) То співпаде місяць. В місяць?)
Тут flyman интересовался "верблюжим" гриппом. Это, правда, был не грипп, а тоже ретровирус, но здесь о нём упоминается.
На базе всех имеющихся данных, можно предположить три сценария развития коронавируса, отметил специалист.
1. SARS-CoV-2 перейдет к хозяину, с которым произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус и носитель смогут сосуществовать также, как сосуществуют Эбола и летучие мыши.
2. Коронавирус может исчезнуть также, как это произошло с SARS и MERS.
3. Вирус так и будет паразитировать на человеке, подобно гриппу. Этот вариант можно считать самым плохим.
https://doctorpiter.ru/articles/692113/ Вирус MERS, правда, не совсем исчез и работы над вакциной велись и продолжаются, в том числе и для верблюдов. Вакцина, разработанная в Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках. Возможно, благодаря этим работам удалось быстро создать вакцины против ковида.
«У каждого есть право на свою точку зрения, — заметил Борис Гребенщиков в интервью «Фонтанке». — Если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения».
ЛАД написав:Тут flyman интересовался "верблюжим" гриппом. Это, правда, был не грипп, а тоже ретровирус, но здесь о нём упоминается.
На базе всех имеющихся данных, можно предположить три сценария развития коронавируса, отметил специалист.
1. SARS-CoV-2 перейдет к хозяину, с которым произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус и носитель смогут сосуществовать также, как сосуществуют Эбола и летучие мыши.
2. Коронавирус может исчезнуть также, как это произошло с SARS и MERS.
3. Вирус так и будет паразитировать на человеке, подобно гриппу. Этот вариант можно считать самым плохим.
https://doctorpiter.ru/articles/692113/ Вирус MERS, правда, не совсем исчез и работы над вакциной велись и продолжаются, в том числе и для верблюдов. Вакцина, разработанная в Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках. Возможно, благодаря этим работам удалось быстро создать вакцины против ковида.