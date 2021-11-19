сейчас человек достигает уровня сомнений большого мыслителя и понимает, что истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам выбрать, какой придерживаться. Но ведь это очень тяжело — особенно, если человек по складу ума, деятельности не склонен к мыслительной работе. В этом случае и будет преобладать мистическая точка зрения — теория заговора и прочие. Поэтому и популярна псевдонаучная информация, когда вроде бы логичные вещи тебе говорят люди с какими-то регалиями — и они тебе отзываются. Часто противники вакцинации и вовсе опираются не на официальную информацию, а на слухи, истории соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.