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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4401440244034404>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В крайньому випадку грип іспанка була в 10 разів страшнішою по летальності за приблизно такий самий термін як сьогодні в ковіда

Ваш Адмірал. Хто заперечував,що іспанка була страшніша? Га?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Может, сразу уйдёте?

В школу. Научиться для начала писать.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні.

Краще розбивку не через 20 років, а по року . :lol:
Що тоді буде, разом з підвищеною точністю?)))
Ковід забирає вже у всіх по півроку?)))
А якщо підвищимо точність розбивки, помісячно?))
То співпаде місяць. В місяць?)

Може вистачить позоритись?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:25

  Hotab написав:
  fler написав:например, Норвегия.

При всем богатстве выбора Флер ждут только в Осло?))

По-видимому.
Особенно нравится, когда приводят сканы, на которых ничего невозможно прочитать.

P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:46

Тут flyman интересовался "верблюжим" гриппом. Это, правда, был не грипп, а тоже ретровирус, но здесь о нём упоминается.
На базе всех имеющихся данных, можно предположить три сценария развития коронавируса, отметил специалист.

1. SARS-CoV-2 перейдет к хозяину, с которым произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус и носитель смогут сосуществовать также, как сосуществуют Эбола и летучие мыши.

2. Коронавирус может исчезнуть также, как это произошло с SARS и MERS.

3. Вирус так и будет паразитировать на человеке, подобно гриппу. Этот вариант можно считать самым плохим.

https://doctorpiter.ru/articles/692113/
Вирус MERS, правда, не совсем исчез и работы над вакциной велись и продолжаются, в том числе и для верблюдов. Вакцина, разработанная в Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках.
Возможно, благодаря этим работам удалось быстро создать вакцины против ковида.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:57

«У каждого есть право на свою точку зрения, — заметил Борис Гребенщиков в интервью «Фонтанке». — Если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения».

https://www.fontanka.ru/2021/11/15/70254536/
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:04

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась?

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.

этого кроме вас никто не понимает :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:07

Еще немного поднатужиться и до догмата о непогрешимости дойдет:
http://l24.lt/ru/religia-ru/item/345765 ... y-rimskogo
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:10

сейчас человек достигает уровня сомнений большого мыслителя и понимает, что истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам выбрать, какой придерживаться. Но ведь это очень тяжело — особенно, если человек по складу ума, деятельности не склонен к мыслительной работе. В этом случае и будет преобладать мистическая точка зрения — теория заговора и прочие. Поэтому и популярна псевдонаучная информация, когда вроде бы логичные вещи тебе говорят люди с какими-то регалиями — и они тебе отзываются. Часто противники вакцинации и вовсе опираются не на официальную информацию, а на слухи, истории соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.


О том, почему появляются врачи-антипрививочники, высказалась врач анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина.

- В вакцинации разбираются те немногие врачи, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема, — заявила Елена Адкина в своем блоге в Facebook. — А среднестатистический медработник в вопросах вакцинации разбирается так же, как человек без медицинского образования. Так вот, может стоит их обучить?.. Что мешает создать модуль про вакцины от ковида и сделать его обязательным? Вот прям с механизмом действия разных вакцин, разбором антипри-мифов, медотводов? А начинать надо с введения курса по вакцинопрофилактике в программу вузов, конечно.

https://doctorpiter.ru/articles/689776/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:15

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась?

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.

этого кроме вас никто не понимает :lol:

Ромашечка, Вы бы за всех не расписывались. Может, это только Вы такой... одарённый.

рукалицо :lol:

А это Вы к чему? Или когда сказать нечего, а очень хочется, так хоть что-нибудь и з подворотни... сказать?
ЛАД
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