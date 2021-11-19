|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:18
ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной
справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде?
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 19 лис, 2021 23:21, всього редагувалось 2 разів.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:20
ЛАД написав:
рукалицо
А это Вы к чему? Или когда сказать нечего, а очень хочется, так хоть что-нибудь и з подворотни... сказать?
та я знал, что удалят, по этому попытался свои мысли выразить кратко
обсуждать верблюдов здесь разрешено только ваксам)
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:25
Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021?
Просто кремлевская методичка попалась?
Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.
этого кроме вас никто не понимает
К ковиду отношения никакого, он про то как при ссср не либеральничая боролись с опасными вирусами, без раздувания паники, этим пример интересный. Но полагаю все же это больше характерно для Москвы, все же в 60 сельская и провинциальная медицина была очень далеко от московской, чуть ли не травами и зеленкой лечили и вряд ли сильно замарачивались от чего тот или иной человек умер, если это не какой нибудь партийный светила. Но сейчас времена другие, беззащитные что ли.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9155
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:35
ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной
справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9155
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:43
vitaliian написав: ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной
справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно справки чтобы не уволили с работы.
потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:46
ЛАД написав: vitaliian написав:
...........
Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.
Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.
Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.
Всё же в советское время он был выше.
Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9155
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:51
Ромасик написав:
потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9155
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 лис, 2021 00:19
ЛАД написав:
Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках.
прочитал сначала как: "Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах в масках."
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5066
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 20 лис, 2021 00:22
vitaliian написав: ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной
справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.
Этого сказать не могу. Может, был недостаточно здоров или не очень молод и боялся. При поездке в Индию в то время, насколько знаю, делали несколько прививок и достаточно тяжёлых - возможно, он взял общую справку о всех прививках. Пропустить прививку до того мог из-за войны или ещё по каким-то причинам.
Что касается моих слов о более высоком уровне медобслуживания, имел ввиду именно обслуживание. Понятно, что уровень медицинской науки и технологий сегодня выше.
Что касается Москвы и окраин - отчасти верно, но не в отношении эпидслужбы. Эта служба была весьма ответственной и работала жёстко и довольно чётко.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20650
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4955 раз.
- Подякували: 4578 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7865
|13345460
|
|