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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4401440244034404 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:18 ЛАД написав: P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - ссправки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.

в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде? в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде? Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 19 лис, 2021 23:21, всього редагувалось 2 разів. Ромасик Повідомлень: 3454 З нами з: 30.03.15 Подякував: 745 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:20 ЛАД написав: рукалицо

А это Вы к чему? Или когда сказать нечего, а очень хочется, так хоть что-нибудь и з подворотни... сказать? А это Вы к чему? Или когда сказать нечего, а очень хочется, так хоть что-нибудь и з подворотни... сказать?

та я знал, что удалят, по этому попытался свои мысли выразить кратко

обсуждать верблюдов здесь разрешено только ваксам) та я знал, что удалят, по этому попытался свои мысли выразить краткообсуждать верблюдов здесь разрешено только ваксам) Ромасик Повідомлень: 3454 З нами з: 30.03.15 Подякував: 745 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:25 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав: а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась? Просто кремлевская методичка попалась?

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.

этого кроме вас никто не понимает этого кроме вас никто не понимает

К ковиду отношения никакого, он про то как при ссср не либеральничая боролись с опасными вирусами, без раздувания паники, этим пример интересный. Но полагаю все же это больше характерно для Москвы, все же в 60 сельская и провинциальная медицина была очень далеко от московской, чуть ли не травами и зеленкой лечили и вряд ли сильно замарачивались от чего тот или иной человек умер, если это не какой нибудь партийный светила. Но сейчас времена другие, беззащитные что ли. К ковиду отношения никакого, он про то как при ссср не либеральничая боролись с опасными вирусами, без раздувания паники, этим пример интересный. Но полагаю все же это больше характерно для Москвы, все же в 60 сельская и провинциальная медицина была очень далеко от московской, чуть ли не травами и зеленкой лечили и вряд ли сильно замарачивались от чего тот или иной человек умер, если это не какой нибудь партийный светила. Но сейчас времена другие, беззащитные что ли. vitaliian

Повідомлень: 9155 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:35 ЛАД написав:

P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - ссправки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы. vitaliian

Повідомлень: 9155 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:43 vitaliian написав: ЛАД написав:

P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - ссправки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно справки чтобы не уволили с работы. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно справки чтобы не уволили с работы.

потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке. потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке. Ромасик Повідомлень: 3454 З нами з: 30.03.15 Подякував: 745 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:46 ЛАД написав: vitaliian написав: ...........

Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения. ...........Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.

Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.

Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.

Всё же в советское время он был выше. Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.Всё же в советское время он был выше.

Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец. Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец. vitaliian

Повідомлень: 9155 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:51 Ромасик написав: потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке. потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.

Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс? Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс? vitaliian

Повідомлень: 9155 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 00:19 ЛАД написав: Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках. Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках.



прочитал сначала как: "Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах в масках." прочитал сначала как: "Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах в масках." uaprofi

Повідомлень: 5066 З нами з: 21.04.11 Подякував: 734 раз. Подякували: 536 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 00:22 vitaliian написав: ЛАД написав:

P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - ссправки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы. я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.

Этого сказать не могу. Может, был недостаточно здоров или не очень молод и боялся. При поездке в Индию в то время, насколько знаю, делали несколько прививок и достаточно тяжёлых - возможно, он взял общую справку о всех прививках. Пропустить прививку до того мог из-за войны или ещё по каким-то причинам.



Что касается моих слов о более высоком уровне медобслуживания, имел ввиду именно обслуживание. Понятно, что уровень медицинской науки и технологий сегодня выше.



Что касается Москвы и окраин - отчасти верно, но не в отношении эпидслужбы. Эта служба была весьма ответственной и работала жёстко и довольно чётко. Этого сказать не могу. Может, был недостаточно здоров или не очень молод и боялся. При поездке в Индию в то время, насколько знаю, делали несколько прививок и достаточно тяжёлых - возможно, он взял общую справку о всех прививках. Пропустить прививку до того мог из-за войны или ещё по каким-то причинам.Что касается моих слов о более высоком уровне медобслуживания, имел ввиду именно обслуживание. Понятно, что уровень медицинской науки и технологий сегодня выше.Что касается Москвы и окраин - отчасти верно, но не в отношении эпидслужбы. Эта служба была весьма ответственной и работала жёстко и довольно чётко. ЛАД 2 Повідомлень: 20650 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4578 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4401440244034404 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13345482

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41