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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:18

  ЛАД написав:P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.

в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде?
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 19 лис, 2021 23:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:20

  ЛАД написав:
рукалицо :lol:

А это Вы к чему? Или когда сказать нечего, а очень хочется, так хоть что-нибудь и з подворотни... сказать?

та я знал, что удалят, по этому попытался свои мысли выразить кратко :D
обсуждать верблюдов здесь разрешено только ваксам)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:25

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась?

Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.

этого кроме вас никто не понимает :lol:

К ковиду отношения никакого, он про то как при ссср не либеральничая боролись с опасными вирусами, без раздувания паники, этим пример интересный. Но полагаю все же это больше характерно для Москвы, все же в 60 сельская и провинциальная медицина была очень далеко от московской, чуть ли не травами и зеленкой лечили и вряд ли сильно замарачивались от чего тот или иной человек умер, если это не какой нибудь партийный светила. Но сейчас времена другие, беззащитные что ли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:35

  ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:43

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно справки чтобы не уволили с работы.

потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:46

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.

Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.
Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.
Всё же в советское время он был выше.

Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 23:51

  Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.

Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:19

  ЛАД написав:Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах и макаках.


прочитал сначала как: "Пенсильванском университете, продемонстрировала эффективность на верблюдах в масках."
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:22

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.

Этого сказать не могу. Может, был недостаточно здоров или не очень молод и боялся. При поездке в Индию в то время, насколько знаю, делали несколько прививок и достаточно тяжёлых - возможно, он взял общую справку о всех прививках. Пропустить прививку до того мог из-за войны или ещё по каким-то причинам.

Что касается моих слов о более высоком уровне медобслуживания, имел ввиду именно обслуживание. Понятно, что уровень медицинской науки и технологий сегодня выше.

Что касается Москвы и окраин - отчасти верно, но не в отношении эпидслужбы. Эта служба была весьма ответственной и работала жёстко и довольно чётко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:43

  vitaliian написав:......
Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду....

О внедрении прививки от оспы.
14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" - за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.

Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке, и ни с кем худого не случилось.

https://www.bbc.com/russian/features-55274843

Во многих губерниях читать и писать умели не больше 30% жителей. Крестьяне отказывались прививать детей, считая вакцину "не христианской", и всерьез опасались, что от нее у младенцев вырастут рога, копыта и хвост. Но чаще всего просто ленились и полагались на авось.
.....
Ситуация изменилась лишь после революции. В 1919 году, во время очередной эпидемии, советское правительство сделало вакцинацию от натуральной оспы обязательной. В Петрограде антипрививочников лишали продовольственных карточек, зарплаты и прописки. Данные о вакцинации вносили в свидетельство о рождении и в трудовую книжку. К 1936 году натуральная оспа в СССР была ликвидирована. Случались лишь редкие вспышки.

https://www.currenttime.tv/a/kak-v-mire-ne-khoteli-privivvatsya-ot-ospy/31412300.html. Здесь же посмотрите главку "Национальная лига против вакцинации", там немного, но не хочу перегружать цитатами. Там есть и такое:
Родители из Лестера предпочитали платить штрафы и сидеть в тюрьме, лишь бы не прививать своих детей. Людей пугала сама медицинская процедура по "заражению здоровой крови" и возмущало вмешательство государства в их частную жизнь.

Аргументы, как и люди, не меняются.
ЛАД
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