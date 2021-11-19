Ромасик написав:а какое отношение имеет черная оспа 1959 года в Москве к коронавирусу в 2021? Просто кремлевская методичка попалась?
Если Вы даже этого не понимаете, помочь ничем не могу.
этого кроме вас никто не понимает
К ковиду отношения никакого, он про то как при ссср не либеральничая боролись с опасными вирусами, без раздувания паники, этим пример интересный. Но полагаю все же это больше характерно для Москвы, все же в 60 сельская и провинциальная медицина была очень далеко от московской, чуть ли не травами и зеленкой лечили и вряд ли сильно замарачивались от чего тот или иной человек умер, если это не какой нибудь партийный светила. Но сейчас времена другие, беззащитные что ли.
ЛАД написав: P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.
ЛАД написав: P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно справки чтобы не уволили с работы.
потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
vitaliian написав:........... Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.
Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно. Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания. Всё же в советское время он был выше.
Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец.
Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
ЛАД написав: P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.
я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная. Справки всегда продавались, что тут удивительного, особенно ценились справки чтобы не уволили с работы.
Этого сказать не могу. Может, был недостаточно здоров или не очень молод и боялся. При поездке в Индию в то время, насколько знаю, делали несколько прививок и достаточно тяжёлых - возможно, он взял общую справку о всех прививках. Пропустить прививку до того мог из-за войны или ещё по каким-то причинам.
Что касается моих слов о более высоком уровне медобслуживания, имел ввиду именно обслуживание. Понятно, что уровень медицинской науки и технологий сегодня выше.
Что касается Москвы и окраин - отчасти верно, но не в отношении эпидслужбы. Эта служба была весьма ответственной и работала жёстко и довольно чётко.
vitaliian написав:...... Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду....
О внедрении прививки от оспы.
14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" - за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.
Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке, и ни с кем худого не случилось.
Во многих губерниях читать и писать умели не больше 30% жителей. Крестьяне отказывались прививать детей, считая вакцину "не христианской", и всерьез опасались, что от нее у младенцев вырастут рога, копыта и хвост. Но чаще всего просто ленились и полагались на авось. ..... Ситуация изменилась лишь после революции. В 1919 году, во время очередной эпидемии, советское правительство сделало вакцинацию от натуральной оспы обязательной. В Петрограде антипрививочников лишали продовольственных карточек, зарплаты и прописки. Данные о вакцинации вносили в свидетельство о рождении и в трудовую книжку. К 1936 году натуральная оспа в СССР была ликвидирована. Случались лишь редкие вспышки.
Родители из Лестера предпочитали платить штрафы и сидеть в тюрьме, лишь бы не прививать своих детей. Людей пугала сама медицинская процедура по "заражению здоровой крови" и возмущало вмешательство государства в их частную жизнь.