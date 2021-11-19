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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 00:47
vitaliian написав:
как при ссср не
Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было.
Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила.
Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 00:56
vitaliian написав: Ромасик написав:
потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
Нам нужен результат!
Поэтому непонятно, почему мыши плачут, едят кактус, и продолжают колоться и заставляют других. Мыши говорят, что результата нет, потому что мало колются
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Додано: Суб 20 лис, 2021 01:23
сегодня в Амстердаме - массовые протесты против ужесточения карантина.
Полиция стреляет, протестующие жгут полицейские машины. Масштабная картина.
В субботу ожидаются массовые протесты в Вене. Австрия с понедельника вводит общенациональный локдаун (в том числе и для привитых).
Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение
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Додано: Суб 20 лис, 2021 01:28
Igneus написав:
Еще немного поднатужиться и до догмата о непогрешимости дойдет:
Вы ещё на том этапе, что не осознали, что по вашим ссылкам переходить - это себя не уважать??
Я вам предлагаю прошерстить сообщения от марта-апреля 2021 и нажаловаться на всех разгильдяев! Зло должно быть наказано!! А то вообще уже обнаглели!!
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