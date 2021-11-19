Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было. Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила. Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.
Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
Нам нужен результат! Поэтому непонятно, почему мыши плачут, едят кактус, и продолжают колоться и заставляют других. Мыши говорят, что результата нет, потому что мало колются
Igneus написав:Еще немного поднатужиться и до догмата о непогрешимости дойдет:
Вы ещё на том этапе, что не осознали, что по вашим ссылкам переходить - это себя не уважать?? Я вам предлагаю прошерстить сообщения от марта-апреля 2021 и нажаловаться на всех разгильдяев! Зло должно быть наказано!! А то вообще уже обнаглели!!
З.Ы. и ещё если бы на данный момент бушевало бы что-то похожее на оспу по смертности или по последствиям ... думаю и очередь стояла за "прививками" и расстояние между людьми в таких очередях саморегулировалось и было бы минимум от 5 метров, и транспорт ходил бы пустой...
Вкладчик1234 написав:Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение
оно то может правильно и справедливо, но это ещё больше столкнёт ваксинашек и антиваксов. людей разделяют. всё больше злобные ваксинашки за все эти ограничения будут перекладывать вину, не на правительства, а на людей у которых есть ко всему происходящему много вопросов.
vitaliian написав:........... Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.
Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно. Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания. Всё же в советское время он был выше.
Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец.
по поводу-зубы лечили плохо-мне в 1976 году поставили 2 пломбы на коренные зубы, стоят до сих пор...
Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.
Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?
да, то у нас сейчас работа на результат или на показатели?
Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было. Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила. Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.
ЛАД написав:Всё же в советское время он был выше.
о, любители СССР подтянулись, свидетели светлого будущего
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 20 лис, 2021 09:22, всього редагувалось 2 разів.