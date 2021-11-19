Додано: Суб 20 лис, 2021 00:47

vitaliian написав: как при ссср не как при ссср не

Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было.Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила.Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.