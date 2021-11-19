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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4402440344044405

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:как при ссср не

Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было.
Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила.
Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:56

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.

Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?

Нам нужен результат!
Поэтому непонятно, почему мыши плачут, едят кактус, и продолжают колоться и заставляют других. Мыши говорят, что результата нет, потому что мало колются :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 01:23

сегодня в Амстердаме - массовые протесты против ужесточения карантина.

Полиция стреляет, протестующие жгут полицейские машины. Масштабная картина.

В субботу ожидаются массовые протесты в Вене. Австрия с понедельника вводит общенациональный локдаун (в том числе и для привитых).

Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 01:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Еще немного поднатужиться и до догмата о непогрешимости дойдет:

Вы ещё на том этапе, что не осознали, что по вашим ссылкам переходить - это себя не уважать??
Я вам предлагаю прошерстить сообщения от марта-апреля 2021 и нажаловаться на всех разгильдяев! Зло должно быть наказано!! А то вообще уже обнаглели!! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 02:16

тут затронули тему оспы.
Википедии вроде как пишут, что и привитые от оспы и переболевшие имеют стойкий имунитет.

А как обстоят дела с "вакциной" или жи жой от крановируса?
А дела обстоят так, что постоянно приходится изворачиваться и придумывать всё новые "объяснения".

Нормально ли, что в больнице вакцинированных от Covid-19 сейчас больше, чем невакцинированных?

З.Ы.
и ещё если бы на данный момент бушевало бы что-то похожее на оспу по смертности или по последствиям ... думаю и очередь стояла за "прививками" и расстояние между людьми в таких очередях саморегулировалось и было бы минимум от 5 метров, и транспорт ходил бы пустой...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 02:22

  Вкладчик1234 написав:Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение


оно то может правильно и справедливо, но это ещё больше столкнёт ваксинашек и антиваксов.
людей разделяют.
всё больше злобные ваксинашки за все эти ограничения будут перекладывать вину, не на правительства, а на людей у которых есть ко всему происходящему много вопросов.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:05

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:...........
Имхо базовое медицинское образование нужно вводить в 11классе школы, с описанием симптоматик разных заболеваний, первой помощи, правил приема медикаментов и вакцинации. Чтобы входя в дееспособный возраст человек уже мог принимать те или иные решения.

Курс первой помощи, считаю, нужно было бы обязательно.
Остальное вряд ли. Скорее, надо поднимать уровень медобслуживания.
Всё же в советское время он был выше.

Это то что невозможно сравнить в лоб, зубы лечили плохо и технологий не было и ответственности не было. Так же не было кт/мрт и длинный список всего остального но была обязаловка которая помогала вовремя выявить кое какие болезни (если врачам было не пофиг). И образование без коррупции, а сейчас платишь и учишься, и никто за неуспеваемость платника не выгонит, все понимают он кормилец.

по поводу-зубы лечили плохо-мне в 1976 году поставили 2 пломбы на коренные зубы, стоят до сих пор...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:09

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:потому что прививки от оспы делались всему населению до 1980 года. Другое дело, непонятно чем кололи и работало ли оно. Но для ольгинских ботов как раз в тему оказалась басня о купленной справке.

Я сторонник оценивать медицину не по количеству врачей/коек/ прививок/ пациентов, а по количеству здоровых людей. Нам же результат нужен а не героический процесс?

да, то у нас сейчас работа на результат или на показатели?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:20

  Hotab написав:
  vitaliian написав:как при ссср не

Дело не в том, что Ромка при СССР был ещё мутной каплей на папином. Дело в том, что он не умеет понять , как это было.
Но не стоит и рассказывать, там идея Трололо. Чувак шел к успеху в ФБ, где гонял по сети "ковидников". Но дальше что-то пошло не так, может мама интернет не оплатила.
Счас он с нами. У Чилика есть шаровый вайфай, а пиццу брать не обязательно.
  ЛАД написав:Всё же в советское время он был выше.

о, любители СССР подтянулись, свидетели светлого будущего :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 20 лис, 2021 09:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 09:21

Волшебная тысяча начала работать - за вчера привилось 311316 чел. Думаю, что это еще не предел. Интересно, сколько среди них пенсов :roll:
fler
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