Додано: Суб 20 лис, 2021 10:46

Хроника приближения к 50.



За вчера 664 смерти.

За последние 7 дней 4593 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4624 и 661).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3729 больше, чем число новых случаев.



На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.781 смерть.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 19 ноября - 37 120 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1254 смерть. Повторили.