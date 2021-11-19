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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4404440544064407>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Информирую, что темпы госпитализаций по Киеву ощутимо снизились. Навскидку, примерно в полтора-два раза.
Но со смертностью просто беда. Больные пролетают реанимацию по пути в морг как на реактивных ранцах. И очень многих выписывают с сильно пораженными легкими. По сути инвалидов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:17

  uaprofi написав:тут затронули тему оспы.
Википедии вроде как пишут, что и привитые от оспы и переболевшие имеют стойкий имунитет.

А как обстоят дела с "вакциной" или жи жой от крановируса?
А дела обстоят так, что постоянно приходится изворачиваться и придумывать всё новые "объяснения".

Нормально ли, что в больнице вакцинированных от Covid-19 сейчас больше, чем невакцинированных?

З.Ы.
и ещё если бы на данный момент бушевало бы что-то похожее на оспу по смертности или по последствиям ... думаю и очередь стояла за "прививками" и расстояние между людьми в таких очередях саморегулировалось и было бы минимум от 5 метров, и транспорт ходил бы пустой...

1. Что Вам не понравилось в статье по Вашей ссылке? Если вакцина не даёт 100%-ой гарантии, то естественны описанные ситуации и нет никакого "изворачивания".
Но даже при оспе, вакцина от которой даёт высокую гарантию зашиты,
В бедных странах оспа продолжала свирепствовать еще полтораста с лишним лет. Практически покончить с ней помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ, стартовавшая в 1967 году.
Считается, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Вакцинировать несколько миллиардов человек было невозможно.

2. Практика показывает, что антиваксы есть при любых заболеваниях, в частности при оспе. Посмотрите ссылки, которые я вчера привел в viewtopic.php?p=5338924#p5338924.
3. Я уже несколько раз задавал вопрос - сколько смертей нужно, чтобы признали опасность болезни и перестали писать о "крановирусе", "соплевирусе" и пр.? 60.000 уже за этот год (год ещё не закончился) мало? Сколько надо 600 тыс.? 6млн.?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:28

  vitaliian написав:я этого момента не понял, почему было не сделать прививку и ещё покупать справку. Тогда же не было соцсетей антиваксеров с байками как после прививки вырастают рога и хвост. За такие разговоры можно было и по шее получить, как за антисоветскую пропаганду, мотив не раскрыт поэтому аналогия с покупными справками от ковида не очевидная.

Моя бабка весь фейсбуковский треш мне городит антивакцинаторский, хотя ни на фейсбуке, ни вообще в интернете ни разу не бывала.
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Востаннє редагувалось Slx в Суб 20 лис, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:32

  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение


оно то может правильно и справедливо, но это ещё больше столкнёт ваксинашек и антиваксов.
людей разделяют.
всё больше злобные ваксинашки за все эти ограничения будут перекладывать вину, не на правительства, а на людей у которых есть ко всему происходящему много вопросов.

В чём, по-вашему, вина правительства? Что надо было сделать? Какие вопросы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:35

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение


оно то может правильно и справедливо, но это ещё больше столкнёт ваксинашек и антиваксов.
людей разделяют.
всё больше злобные ваксинашки за все эти ограничения будут перекладывать вину, не на правительства, а на людей у которых есть ко всему происходящему много вопросов.

В чём, по-вашему, вина правительства? Что надо было сделать? Какие вопросы?

Разрешить тратить ковидные деньги хотя бы на лекарства, зачем пожилым людям из райцентров билеты в кино, музеи и спортзалы?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:46

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.

в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде?

Подкину вам еще одну "кремлевскую ссылку" - https://bit.ly/3FxDwyv

Уверен, что вы знаете, что Википедия создана по заказу Кремля и строго контролируется лично Путиным (особенно ее украинский вариант) - https://bit.ly/3CCyaQy
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 20 лис, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:46

Хроника приближения к 50.

За вчера 664 смерти.
За последние 7 дней 4593 смертей, т.е. среднесуточное 656 смертей (на вчера 4624 и 661).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3729 больше, чем число новых случаев.

На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей перевалило за 80 тыс. - 80 231.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 26.781 смерть.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 19 ноября - 37 120 новых случаев заражения и 1254 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был вчера - 1254 смерть. Повторили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:55

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
uaprofi писал(а):

Вкладчик1234
Вот за "локдаун и для привитых" - моё уважение

оно то может правильно и справедливо, но это ещё больше столкнёт ваксинашек и антиваксов.
людей разделяют.
всё больше злобные ваксинашки за все эти ограничения будут перекладывать вину, не на правительства, а на людей у которых есть ко всему происходящему много вопросов.


В чём, по-вашему, вина правительства? Что надо было сделать? Какие вопросы?

Разрешить тратить ковидные деньги хотя бы на лекарства, зачем пожилым людям из райцентров билеты в кино, музеи и спортзалы?

Возможно, Вы правы. Но это уже сегодня. И я, вообще-то, достаточно скептически отношусь к этому решению. Не уверен, что это сильно повлияет на темпы вакцинации. Хотя кого-то, конечно, подтолкнёт. Скорее, помогла бы выдача наличных, но, видимо. побоялись инфляции и пр. нехороших последствий.
Но Вкладчик, как понимаю, говорил о более общих вопросах, за всё время эпидемии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 лис, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:55

  antey1969 написав:
Но со смертностью просто беда. Больные пролетают реанимацию по пути в морг как на реактивных ранцах. И очень многих выписывают с сильно пораженными легкими. По сути инвалидов.


Что, по-вашему, оказывает наибольшее влияние на реактивность прохождения реанимации?
1) люди поздно обратились
2) протоколы лечения "так себе"
3) сильно влияют сопутствующие - ожирение, диабет, онко и т.д.
4) штамм Дельта сам по себе "ускоренный", работает быстрее предыдущих
5) ваш вариант
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:11

fler , может пыльные бури? Наглоталась пыли и вот.
Вообще вот эта риторика, что виноваты диабеты и ожирения, дурно пахнет. Люди такие,какие есть. Они всегда такие были.
Все, в чем они виноваты, это что они слушали глашатаев, которые перекричали официальную линию WHO и МОЗ.
Ну и самим глашатаям , которые неустанно носят манипулятивные ссылки о бесполезности и вредности вакцинации, своя сковородка в аду.
Hotab
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