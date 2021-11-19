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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4405440644074408>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:22

Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.
Что надо было делать и что делать сейчас?
Как бороться с эпидемией?
Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?

Уже несколько раз задавал эти вопросы.
Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Остальные тоже за это?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Остальные тоже за это

Остальные за все хорошее, против всего плохого: старая песня о необходимости вакцинации 60+ и больше никого не трогать. Как это обеспечить - много общих фраз о "заинтересовать", "заставить не заставляя" и т д
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:59

  Hotab написав:
Вообще вот эта риторика, что виноваты диабеты и ожирения, дурно пахнет. Люди такие,какие есть. Они всегда такие были.


Это как? Один родился свиньей, поэтому жрет всю жизнь жирное, жареное, фастфуды и запивает кока-колой. Другой родился борзым, поэтому питается кашами, овощами и фруктами. Такая аналогия у вас? :roll:
Или все болезни от нервов, а питание не при делах?
Я считаю, что с помощью корректировки питания можно влиять на большинство болезней и "моделировать" свою фигуру. У меня много примеров среди знакомых и большой опыт в этом деле на себе.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Разрешить тратить ковидные деньги хотя бы на лекарства, зачем пожилым людям из райцентров билеты в кино, музеи и спортзалы?

Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 рокі, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років

Ясно- понятно. Всё-таки в группе 0-40 не дожили по 50 лет? :lol:

А как же вот те "менше року"?)



Теперь в целом о методе Будивельныка. Я буду максимально толерантен, без оценок, и даже с жалостью. Жалость к нему за то, что тратит массу времени , не получая абсолютно никакого результата.


Я даже не буду проверять, не подтасовывал ли он цифры. Это не важно, если сама методика в корне ошибочная.
Смотрите что получается.
Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.
А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??
В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!
И так работаем с каждый годом. :D

Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.

Цифра возраста умерших от Ковид в сравнении с возрастом остальных умерших вообще не несёт абсолютно никакой информации. Совсем-совсем.

Я пытаюсь достучаться до вашего сознания, не тратьте впустую свое время. От того, что вы поупражнялись считать средний возраст смертей всей страны и он у вас близкий по цифре с госстатовским,не делает автоматом верным ваши рассчеты недожитых лет. Этим дешёвым приемом,когда для кучи лжи добавить ложку правды и этим легализовать ложь, пользовался ещё Гебельс. Мы этот метод знаем не хуже вас. :mrgreen:

Ну и отдельно, хотелось бы понять.
Вот вы сейчас для группы 60+ насчитали , пусть даже абсолютно неверно, 3.88 года недожитых каждым человеком (ну или в среднем). А как быть с более ранними цифрами в 3-6 месяцев недожитых каждым в среднем? А 28 дней , тоже было.

Ну и вопрос на логику: если у вас старики не дожили 3.88 года, то не кажется ли вам, что молодые не дожили ещё больше? :D
А то вы и правда , взяли умершего ковидника в 30 лет, сравнили его с погибшим на фронте солдатом в 31 год и заявили "ковидник не дожил 1 год ". Круто,конечно!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:13

  ЛАД написав:Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.


Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что бороться с ковидом нужно, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.

В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.

Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, что ограничения распространяются в одинаковой мере на всех.

Карантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 12:15, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:13

  Hotab написав:.. старая песня о необходимости вакцинации 60+ и больше никого не трогать.


Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них? Может поэтому в других странах начали именно с пенсов и добились значительного падения летальности от ковида? Тестируйте их, мотивируйте к вакцинации, обследуйте на антитела и противопоказания. Но нет. Кому это выгодно? Чем больше вымрут, тем легче ПФ. :? А для распила нужна массовость.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:15

Какое количество антител будут считать достаточным для выдачи QR-кодов
Роспотребнадзор обсуждает возможность выдачи кодов и сертификатов тем россиянам, кто не может подтвердить, что болел COVID-19, но имеет антитела к коронавирусу.

https://doctorpiter.ru/articles/692728/
Понравилось окончание:
- Вполне возможно для одного человека 350 BAU — 100% защитный уровень, а для другого и 2000 BAU не хватит, — считает Игорь Соколов. — Вероятность заболеть сильно зависит от штамма, вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей иммунитета.

При этом Игорь Соколов отмечает, что даже отсутствие антител в анализе — еще совсем не повод унывать. У достаточного количества людей их просто нет, но они, ухаживая за больными коронавирусом, не заболевают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:15

  fler написав:Волшебная тысяча начала работать - за вчера привилось 311316 чел. Думаю, что это еще не предел. Интересно, сколько среди них пенсов :roll:

Пусть сначала начнут деньги раздавать, а там посмотрим. Главное, чтоб к такому мероприятию, цены на кино не выросли раз так в 10, чтоб приходовать халяву, 1 фильм = 1 000.

Если реально можно будет за 2 укола получить 6 билетов в imax, то почему бы и нет. Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:21

  fler написав:
  Hotab написав:.. старая песня о необходимости вакцинации 60+ и больше никого не трогать.


Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них? Может поэтому в других странах начали именно с пенсов и добились значительного падения летальности от ковида? Тестируйте их, мотивируйте к вакцинации, обследуйте на антитела и противопоказания. Но нет. Кому это выгодно? Чем больше вымрут, тем легче ПФ. :? А для распила нужна массовость.

В других странах" пожилым просто сообщали, что они могут прийти и привиться. И этого было достаточно.
Почему не идут у нас?
Не потому ли, что Вы вместе с однодумцями высказывали слишком много "сомнений" как в вакцине, так и в опасности самого ковида?
Как сегодня добиться, чтобы 60+ пошли вакцинироваться? Ваши предложения?
ЛАД
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