Додано: Суб 20 лис, 2021 12:02

budivelnik написав: таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 рокі, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років таким чином вакцинація зберегла 900 осіб ,, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років

вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)

Ясно- понятно. Всё-таки в группе 0-40 не дожили по 50 лет?А как же вот те "менше року"?)Теперь в целом о методе Будивельныка. Я буду максимально толерантен, без оценок, и даже с жалостью. Жалость к нему за то, что тратит массу времени , не получая абсолютно никакого результата.Я даже не буду проверять, не подтасовывал ли он цифры. Это не важно, если сама методика в корне ошибочная.Смотрите что получается.Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!И так работаем с каждый годом.Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.Я пытаюсь достучаться до вашего сознания, не тратьте впустую свое время. От того, что вы поупражнялись считать средний возраст смертей всей страны и он у вас близкий по цифре с госстатовским,не делает автоматом верным ваши рассчеты недожитых лет. Этим дешёвым приемом,когда для кучи лжи добавить ложку правды и этим легализовать ложь, пользовался ещё Гебельс. Мы этот метод знаем не хуже вас.Ну и отдельно, хотелось бы понять.Вот вы сейчас для группы 60+ насчитали , пусть даже абсолютно неверно, 3.88 года недожитых каждым человеком (ну или в среднем). А как быть с более ранними цифрами в 3-6 месяцев недожитых каждым в среднем? А 28 дней , тоже было.Ну и вопрос на логику: если у вас старики не дожили 3.88 года, то не кажется ли вам, что молодые не дожили ещё больше?А то вы и правда , взяли умершего ковидника в 30 лет, сравнили его с погибшим на фронте солдатом в 31 год и заявили "ковидник не дожил 1 год ". Круто,конечно!