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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4405440644074408

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них

Умно, кто ж спорит.

  fler написав:Может поэтому в других странах начали именно с пенсов

А у нас не в таком же порядке начали?
  fler написав:добились значительного падения летальности от ковида?

Так вакцина работает или нет?
  fler написав:Чем больше вымрут, тем легче ПФ.

ПФ там почти не выигрывает.
У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.

Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.

  safonovstanislav написав:Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута

Тогда вообще в принципе можно не выполнять никакие правила и требования. Ожидать пряников. Нет пряников - езжу на красный. Дали пряник - так и быть,на зелёный поеду. Но, пожалуйста, без просрочки пряник за каждый проезд на зелёный.


З.Ы Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим.
Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то.
У нас так скоро и поводы для срачиков закончатся. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:49

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.


Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что бороться с ковидом нужно, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.

В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.

Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, что ограничения распространяются в одинаковой мере на всех.

Карантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям.

Не лукавьте.
"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.
В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Чуть выше цитировал, что даже при более надёжной прививке от оспы требуется вакцинация более 80% населения.
Маски и дистанция в любом случае действует для всех.
На счёт "латентных" переносчиков. Уже, по-моему, писал, латентными являются все, но привитые с меньшей вероятностью. Привейтесь тоже, будете пользоваться теми же относительными свободами. Устроить всеобщий локдаун = жёсткий карантин, к сожалению нельзя - экономика не выдержит. Поэтому приходится ограничиваться паллиативами, уменьшающими вероятность.
ЛАД
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