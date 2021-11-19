fler написав:Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них
Умно, кто ж спорит.
fler написав:Может поэтому в других странах начали именно с пенсов
А у нас не в таком же порядке начали?
fler написав:добились значительного падения летальности от ковида?
Так вакцина работает или нет?
fler написав:Чем больше вымрут, тем легче ПФ.
ПФ там почти не выигрывает. У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.
Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.
safonovstanislav написав:Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута
Тогда вообще в принципе можно не выполнять никакие правила и требования. Ожидать пряников. Нет пряников - езжу на красный. Дали пряник - так и быть,на зелёный поеду. Но, пожалуйста, без просрочки пряник за каждый проезд на зелёный.
З.Ы Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим. Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то. У нас так скоро и поводы для срачиков закончатся.
ЛАД написав:Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что бороться с ковидом нужно, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.
В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.
Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, что ограничения распространяются в одинаковой мере на всех.
Карантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям.
Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Чуть выше цитировал, что даже при более надёжной прививке от оспы требуется вакцинация более 80% населения. Маски и дистанция в любом случае действует для всех. На счёт "латентных" переносчиков. Уже, по-моему, писал, латентными являются все, но привитые с меньшей вероятностью. Привейтесь тоже, будете пользоваться теми же относительными свободами. Устроить всеобщий локдаун = жёсткий карантин, к сожалению нельзя - экономика не выдержит. Поэтому приходится ограничиваться паллиативами, уменьшающими вероятность.