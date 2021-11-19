Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 44064407440844094410> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: Суб 20 лис, 2021 12:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них

Умно, кто ж спорит.



fler написав: Может поэтому в других странах начали именно с пенсов Может поэтому в других странах начали именно с пенсов

А у нас не в таком же порядке начали?

fler написав: добились значительного падения летальности от ковида? добились значительного падения летальности от ковида?

Так вакцина работает или нет? fler написав: Чем больше вымрут, тем легче ПФ. Чем больше вымрут, тем легче ПФ.

ПФ там почти не выигрывает.

У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.



Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.



safonovstanislav написав: Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута

Тогда вообще в принципе можно не выполнять никакие правила и требования. Ожидать пряников. Нет пряников - езжу на красный. Дали пряник - так и быть,на зелёный поеду. Но, пожалуйста, без просрочки пряник за каждый проезд на зелёный.





З.Ы Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим.

Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то.

У нас так скоро и поводы для срачиков закончатся. Умно, кто ж спорит.А у нас не в таком же порядке начали?Так вакцина работает или нет?ПФ там почти не выигрывает.У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.Тогда вообще в принципе можно не выполнять никакие правила и требования. Ожидать пряников. Нет пряников - езжу на красный. Дали пряник - так и быть,на зелёный поеду. Но, пожалуйста, без просрочки пряник за каждый проезд на зелёный.З.Ы Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим.Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то.У нас так скоро и поводы для срачиков закончатся. Hotab

Повідомлень: 5687 З нами з: 15.02.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 12:49 Цитрин написав: ЛАД написав: Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.

Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.



Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что бороться с ковидом нужно, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.



В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.



Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, что ограничения распространяются в одинаковой мере на всех.



Карантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям. Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, чтоКарантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям.

Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Чуть выше цитировал, что даже при более надёжной прививке от оспы требуется вакцинация более 80% населения.

Маски и дистанция в любом случае действует для всех.

На счёт "латентных" переносчиков. Уже, по-моему, писал, латентными являются все, но привитые с меньшей вероятностью. Привейтесь тоже, будете пользоваться теми же относительными свободами. Устроить всеобщий локдаун = жёсткий карантин, к сожалению нельзя - экономика не выдержит. Поэтому приходится ограничиваться паллиативами, уменьшающими вероятность . Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Чуть выше цитировал, что даже при более надёжной прививке от оспы требуется вакцинация более 80% населения.Маски и дистанция в любом случае действует для всех.На счёт "латентных" переносчиков. Уже, по-моему, писал, латентными являются все, но привитые с меньшей вероятностью. Привейтесь тоже, будете пользоваться теми жесвободами. Устроить всеобщий локдаун = жёсткий карантин, к сожалению нельзя - экономика не выдержит. Поэтому приходится ограничиваться паллиативами, ЛАД 2 Повідомлень: 20661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 12:55 ЛАД написав: Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.



Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.



Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам. Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он, и потому имеет право решать за себя сам. Цитрин

Повідомлень: 723 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:07 Цитрин написав: ЛАД написав: Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.



Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.



Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам. Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он, и потому имеет право решать за себя сам. Если 8 млрд против инасилований (убийств, грабежей, коррупции) а один за, по вашему его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя? А как же верховенство права? Это вернет цивилизацию в пещеры. С волками жить по волчьи выть. А кто против всегда может порвать паспорт и покинуть глупое общество. Староверы так и живут.



Большинство бывает не право, но механизма на это влиять нет, хотя бы потому что силы неравные. Если 8 млрд против инасилований (убийств, грабежей, коррупции) а один за, по вашему его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя? А как же верховенство права? Это вернет цивилизацию в пещеры. С волками жить по волчьи выть. А кто против всегда может порвать паспорт и покинуть глупое общество. Староверы так и живут.Большинство бывает не право, но механизма на это влиять нет, хотя бы потому что силы неравные. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:14, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 9166 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:11 По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/

Цитрин, как видите, всё вопрос вероятностей , а не гарантий. , как видите, всё вопрос, а не гарантий. ЛАД 2 Повідомлень: 20661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:15 vitaliian написав: Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя? Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя?



Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор за себя, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.



Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать. Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать. Цитрин

Повідомлень: 723 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:21 Цитрин написав: ЛАД написав: Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.



Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.



Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам. Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он, и потому имеет право решать за себя сам.

vitaliian Вам уже хорошо ответил.

Добавлю немного.

Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации".

Не надо доводить борьбу за права человека до маразма.



И я писал не о том, сколько согласных, а о том, что вакцинация бессмысленна, если вакцинирована только половина населения. Вам уже хорошо ответил.Добавлю немного.Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации".Не надо доводить борьбу за права человека до маразма.И я писал не о том, сколько согласных, а о том, что вакцинация бессмысленна, если вакцинирована только половина населения. ЛАД 2 Повідомлень: 20661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:21 Цитрин написав: vitaliian написав: Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя? Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя?



Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор за себя, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.



Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать. Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать. Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз). Кто чьи права нарушает, мои права не заболеть или их право не лечиться посещая при этом общественные места?



Совсем без принуждения не обойтись,



Или вот из жизни, записываюсь по интернету к семейному прихожу за 5 минут, под кабинетом очередь бабушек, я им обьясняю что по записи а они устраивают революцию что первые пришли и несколько часов уже здесь сидят. Кто прав в этой ситуации? Всё потому что поликлиника либеральничает. На входе нужно не пускать тех кто пришел без записи, и тогда не будет двоякого толкования права в зависимости от кочки сидения. Умные врачи приглашают по фамилиям тех кто записан. Но далеко не все. Принуждение в этой ситуации записаться, о чем бабушки часто "забывают" бо привыкли как в совке, везде надо отстоять очередь и не готовы отказаться от привычки Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз). Кто чьи права нарушает, мои права не заболеть или их право не лечиться посещая при этом общественные места?Совсем без принуждения не обойтись,Или вот из жизни, записываюсь по интернету к семейному прихожу за 5 минут, под кабинетом очередь бабушек, я им обьясняю что по записи а они устраивают революцию что первые пришли и несколько часов уже здесь сидят. Кто прав в этой ситуации? Всё потому что поликлиника либеральничает. На входе нужно не пускать тех кто пришел без записи, и тогда не будет двоякого толкования права в зависимости от кочки сидения. Умные врачи приглашают по фамилиям тех кто записан. Но далеко не все. Принуждение в этой ситуации записаться, о чем бабушки часто "забывают" бо привыкли как в совке, везде надо отстоять очередь и не готовы отказаться от привычки Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9166 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:36 vitaliian написав: Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе.



Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?



vitaliian написав: В ряде случаев без принуждения не обойтись, думаете уголовники без принуждения идут за решетку? В ряде случаев без принуждения не обойтись, думаете уголовники без принуждения идут за решетку?



Вы не понимаете основ. Уголовники совершившие насилие или принуждение по отношению к другим, тем самым совершили покушение на свободу воли по отношению к другим. Своими действиями они сами добровольно отказались от своего права на свободу воли, поэтому применять к таким принуждение и насилие допустимо и оправданно (в целях защиты права на свободу воли).



Но обратите внимание, в случае с уголовниками речь идет о свершившемся факте покушения на чужую свободу воли. Тоесть речь идет о преступниках уже совершивших преступление.



А Вы предлагаете применять насилие и принуждение к тем, кто ни на чью свободу воли не покушался и насилия не совершал. Вы приводите в аргумент то, что якобы можно принуждать и применять насилие к тем, ктото по вашему субъективному мнению вероятно может совершить такое покушение в будущем.



По сути, то что Вы предлагаете - это применять к людям принуждение за то, чего они по факту не совершали, но по Вашему субъективному мнению могли бы совершить в будущем.



Тоесть Вы предлагаете наказывать тех, кто преступления не совершал Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?Вы не понимаете основ. Уголовники совершившие насилие или принуждение по отношению к другим, тем самым совершили покушение на свободу воли по отношению к другим. Своими действиями они сами добровольно отказались от своего права на свободу воли, поэтому применять к таким принуждение и насилие допустимо и оправданно (в целях защиты права на свободу воли).Но обратите внимание, в случае с уголовниками речь идет. Тоесть речь идет о преступниках уже совершивших преступление.А Вы предлагаете применять насилие и принуждение к тем, кто ни на чью свободу воли не покушался и насилия не совершал. Вы приводите в аргумент то, что якобы можно принуждать и применять насилие к тем, ктото по вашему субъективному мнению вероятно может совершить такое покушение в будущем.По сути, то что Вы предлагаете - это применять к людям принуждение за то, чего они по факту не совершали, но по Вашему субъективному мнению могли бы совершить в будущем.Тоесть Вы предлагаете наказывать тех, кто преступления не совершал Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 723 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 13:39 Цитрин ПРо уголовников пример неудачный, здесь с вами согласен уголовник сам покушается на жизнь и имущество, но выше другие примеры, прокомментируйте пожалуйста их . Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен и жить инфицированному не причиняя вреда другим не получится. Та же медицина существует на мои налоги, почему я должен платить за то что лечат невакцинированного по собственной воле? Значит вакцинированных лечат бесплатно а не вакцинированных за деньги. Где то мелькала цифра 108 тыс грн (могу ошибаться) стоит лечение одного пациента с ковидом. Я хочу чтобы на эти деньги лечили сердечно-сосудистые и онкологию а не ковид. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9166 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 44064407440844094410> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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