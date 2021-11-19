fler написав:Разве не умно направить основные усилия на группу 60+, если 90% летальных именно среди них
Умно, кто ж спорит.
fler написав:Может поэтому в других странах начали именно с пенсов
А у нас не в таком же порядке начали?
fler написав:добились значительного падения летальности от ковида?
Так вакцина работает или нет?
fler написав:Чем больше вымрут, тем легче ПФ.
ПФ там почти не выигрывает. У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.
Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.
safonovstanislav написав:Пусть в следующий раз сразу с пряников начинают, а не с кнута
Тогда вообще в принципе можно не выполнять никакие правила и требования. Ожидать пряников. Нет пряников - езжу на красный. Дали пряник - так и быть,на зелёный поеду. Но, пожалуйста, без просрочки пряник за каждый проезд на зелёный.
З.Ы Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим. Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то. У нас так скоро и поводы для срачиков закончатся.
ЛАД написав:Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Не обманывайте, я такой вариант не выбирал. Вы пытаетесь перевернуть всё с ног на голову. Я говорил о том, что не нужно проводить дискриминацию и принуждение. Уже говорил, что бороться с ковидом нужно, но адекватно. И Вы даже уточняли как именно.
В контексте медицинских инвазивных процедур и экспериментов - это означает проводить для тех, кто на это согласен. И оставить в покое тех, кто отказывается.
Ограничительные меры снижающие скорость распространения вируса я поддерживаю (маски, дистанция и т.п.), но при условии, что эти ограничения действуют без дискриминации. Тоесть при условии, что ограничения распространяются в одинаковой мере на всех.
Карантин, если он необходим, я тоже поддерживаю, но это должен быть действительно карантин, а не профанация. Под профанацией в частности понимаю ситуацию, когда латентным переносчикам инфекции позволено обходить все ограничения и распространять инфекцию, а остальные подвергаются ограничениям.
Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Чуть выше цитировал, что даже при более надёжной прививке от оспы требуется вакцинация более 80% населения. Маски и дистанция в любом случае действует для всех. На счёт "латентных" переносчиков. Уже, по-моему, писал, латентными являются все, но привитые с меньшей вероятностью. Привейтесь тоже, будете пользоваться теми же относительными свободами. Устроить всеобщий локдаун = жёсткий карантин, к сожалению нельзя - экономика не выдержит. Поэтому приходится ограничиваться паллиативами, уменьшающими вероятность.
ЛАД написав:Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.
Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.
Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
ЛАД написав:Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.
Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.
Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
Если 8 млрд против инасилований (убийств, грабежей, коррупции) а один за, по вашему его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя? А как же верховенство права? Это вернет цивилизацию в пещеры. С волками жить по волчьи выть. А кто против всегда может порвать паспорт и покинуть глупое общество. Староверы так и живут.
Большинство бывает не право, но механизма на это влиять нет, хотя бы потому что силы неравные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:14, всього редагувалось 2 разів.
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.
vitaliian написав:Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя?
Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор за себя, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.
Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать.
ЛАД написав:Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.
Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.
Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
vitaliian Вам уже хорошо ответил. Добавлю немного. Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации". Не надо доводить борьбу за права человека до маразма.
И я писал не о том, сколько согласных, а о том, что вакцинация бессмысленна, если вакцинирована только половина населения.
vitaliian написав:Если 8 млрд против инасилований (убийств, коррупции) а 1 за его нельзя дискриминировать и поэтому ему одному надо разрешииь то что другим нельзя?
Не путайте. Свобода воли подразумевает право на свободный выбор за себя, а не за других. Если человек подвергает насилию и принуждению других, он тем самым выступает против свободы воли, поэтому и сам теряет право на свободу воли.
Соответственно человек принуждающий других уже не имеет права на свободу воли и его допустимо принуждать и наказывать.
Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз). Кто чьи права нарушает, мои права не заболеть или их право не лечиться посещая при этом общественные места?
Совсем без принуждения не обойтись,
Или вот из жизни, записываюсь по интернету к семейному прихожу за 5 минут, под кабинетом очередь бабушек, я им обьясняю что по записи а они устраивают революцию что первые пришли и несколько часов уже здесь сидят. Кто прав в этой ситуации? Всё потому что поликлиника либеральничает. На входе нужно не пускать тех кто пришел без записи, и тогда не будет двоякого толкования права в зависимости от кочки сидения. Умные врачи приглашают по фамилиям тех кто записан. Но далеко не все. Принуждение в этой ситуации записаться, о чем бабушки часто "забывают" бо привыкли как в совке, везде надо отстоять очередь и не готовы отказаться от привычки
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе.
Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
vitaliian написав:В ряде случаев без принуждения не обойтись, думаете уголовники без принуждения идут за решетку?
Вы не понимаете основ. Уголовники совершившие насилие или принуждение по отношению к другим, тем самым совершили покушение на свободу воли по отношению к другим. Своими действиями они сами добровольно отказались от своего права на свободу воли, поэтому применять к таким принуждение и насилие допустимо и оправданно (в целях защиты права на свободу воли).
Но обратите внимание, в случае с уголовниками речь идет о свершившемся факте покушения на чужую свободу воли. Тоесть речь идет о преступниках уже совершивших преступление.
А Вы предлагаете применять насилие и принуждение к тем, кто ни на чью свободу воли не покушался и насилия не совершал. Вы приводите в аргумент то, что якобы можно принуждать и применять насилие к тем, ктото по вашему субъективному мнению вероятно может совершить такое покушение в будущем.
По сути, то что Вы предлагаете - это применять к людям принуждение за то, чего они по факту не совершали, но по Вашему субъективному мнению могли бы совершить в будущем.
Тоесть Вы предлагаете наказывать тех, кто преступления не совершал
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин ПРо уголовников пример неудачный, здесь с вами согласен уголовник сам покушается на жизнь и имущество, но выше другие примеры, прокомментируйте пожалуйста их . Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен и жить инфицированному не причиняя вреда другим не получится. Та же медицина существует на мои налоги, почему я должен платить за то что лечат невакцинированного по собственной воле? Значит вакцинированных лечат бесплатно а не вакцинированных за деньги. Где то мелькала цифра 108 тыс грн (могу ошибаться) стоит лечение одного пациента с ковидом. Я хочу чтобы на эти деньги лечили сердечно-сосудистые и онкологию а не ковид.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.