Цитрин написав:Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.
vitaliian написав:ПРо уголовников пример неудачный, здесь с вами согласен уголовник сам покушается на жизнь и имущество, но выше другие примеры, прокомментируйте пожалуйста их .
Я уже добавил комментарий выше.
Тут дело не в неудачном примере, а в непонимании основ, на которых построены правовые механизмы. Без понимания фундамента очень легко совершать ошибки и впадать в заблуждения.
vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.
В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?
Не буду приводить другие примеры, я вашу точку зрения понял, крайняя степень свободы личности ведет к противостоянию и распаду общества. Должен быть строгий список чего делать нельзя. Если нельзя убивать то почему можно заражать опасными болезнями, где логика?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.
В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?
Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?
Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?
Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.
vitaliian написав:убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности
С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности?
vitaliian написав:и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные
А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?
Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:что будет если те кто едет рядом зяявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?
я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:09, всього редагувалось 2 разів.