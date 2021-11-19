Додано: Суб 20 лис, 2021 13:56

vitaliian написав: Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.

vitaliian написав: убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности

vitaliian написав: и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные

В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности?А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас?