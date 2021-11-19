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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4407440844094410>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:45

  vitaliian написав:ПРо уголовников пример неудачный, здесь с вами согласен уголовник сам покушается на жизнь и имущество, но выше другие примеры, прокомментируйте пожалуйста их .


Я уже добавил комментарий выше.

Тут дело не в неудачном примере, а в непонимании основ, на которых построены правовые механизмы. Без понимания фундамента очень легко совершать ошибки и впадать в заблуждения.

  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.


В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:53

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:ПРо уголовников пример неудачный, здесь с вами согласен уголовник сам покушается на жизнь и имущество, но выше другие примеры, прокомментируйте пожалуйста их .


Я уже добавил комментарий выше.

Тут дело не в неудачном примере, а в непонимании основ, на которых построены правовые механизмы. Без понимания фундамента очень легко совершать ошибки и впадать в заблуждения.

  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.


В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?
Не буду приводить другие примеры, я вашу точку зрения понял, крайняя степень свободы личности ведет к противостоянию и распаду общества. Должен быть строгий список чего делать нельзя. Если нельзя убивать то почему можно заражать опасными болезнями, где логика?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:56

  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.


В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?

Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?

Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?

Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.

  vitaliian написав:убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности


С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности? :?

  vitaliian написав:и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные


А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?

Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:02

Цитрин Не быть убитым пьяным водителем или больным туберкулёзом это эгоизм? В какой то мере да, кто тогда позаботится о моих родителях и детях, это ж эгоистично заботиться о них да?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:03

  yanyura написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:P.s. В моей ссылке о чёрной оспе особо понравилось, с чего началось - с купленной справки о вакцинации. Но Ромасик связи не видит.

в вашей кремлевской ссылке может быть что угодно, какое это имеет отношение к правде?

Подкину вам еще одну "кремлевскую ссылку" - https://bit.ly/3FxDwyv

Уверен, что вы знаете, что Википедия создана по заказу Кремля и строго контролируется лично Путиным (особенно ее украинский вариант) - https://bit.ly/3CCyaQy

ой, пожалуйста, не нужно ссылок на укро-википедию. ЛУчше уже на кремлевскую!))
Они даже гугл транслейт с русского вычитать не сумели :D
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:что будет если те кто едет рядом зяявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?
я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:08

  vitaliian написав:Не быть убитым пьяным водителем или больным туберкулёзом это эгоизм?


давайте поподробнее. Водитель не имеет права управления автомобилем в пьяном виде. И если он пьян за рулем, он делает это не имея на то прав.

А что значит "быть убитым больным туберкулёзом"?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:10

  ЛАД написав:Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.
Что надо было делать и что делать сейчас?
Как бороться с эпидемией?
Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?

Уже несколько раз задавал эти вопросы.
Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Остальные тоже за это?

шприц побольше взять?
https://c.tenor.com/1ElxZA99jd0AAAAd/%D ... %D0%BB.gif
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:10

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Не быть убитым пьяным водителем или больным туберкулёзом это эгоизм?


А что значит "быть убитым больным туберкулёзом"?

Желаю чтобы вы об этом никогда не узнали :D
Опасностей вокруг больше, чем вы себе представляете.

Такой вопрос кто то сумасшедший решил заразиться опасным вирусом чтобы убить максимальное количество людей вокруг, у него есть такое право или нету?
vitaliian
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