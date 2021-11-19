Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4407440844094410 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: Суб 20 лис, 2021 14:13 vitaliian написав: я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов



А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?



Глисты - это опасное заболевание.



Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом... А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?Глисты - это опасное заболевание.Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом... Цитрин

Повідомлень: 723 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:16 Цитрин написав: ЛАД написав: Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.



Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.



Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам. Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он, и потому имеет право решать за себя сам.

в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? Ромасик Повідомлень: 3460 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19 Цитрин написав: vitaliian написав: я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов



А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов? А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов? я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.



На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 4 разів. vitaliian

Повідомлень: 9166 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19 Ромасик написав: в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. По этому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. По этому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??



Не ведитесь на поводу у ЛАД-а, в данном вопросе не имеет значения сколько за, а сколько против. Попытка оправдать преступления согласием или молчанием большинства - это манипуляция.



vitaliian написав: я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан



В законе всё есть, но есть непонимание этого факта и есть манипуляции, цель которых оправдать нарушение закона.



И это не вопрос "биологической безопасности", с таким-же успехом можно привести примеры в любой сфере, не только в биологии. Это вопрос права.



То, что при входе в автобус у Вас не требуют справку, что Вы не верблюд - это норма, а не "закон не доработан". Не ведитесь на поводу у ЛАД-а, в данном вопросе не имеет значения сколько за, а сколько против. Попытка оправдать преступления согласием или молчанием большинства - это манипуляция.В законе всё есть, но есть непонимание этого факта и есть манипуляции, цель которых оправдать нарушение закона.И это не вопрос "биологической безопасности", с таким-же успехом можно привести примеры в любой сфере, не только в биологии. Это вопрос права.То, что при входе в автобус у Вас не требуют справку, что Вы не верблюд - это норма, а не "закон не доработан". Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 723 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:26 vitaliian написав: Цитрин написав: Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно? Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно? убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать. убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.

расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало. расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало. Ромасик Повідомлень: 3460 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4407440844094410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: igorfm і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 785 , 786 , 787

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13402598

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41