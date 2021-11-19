vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?
Глисты - это опасное заболевание.
Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом...
ЛАД написав:Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.
Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.
Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??
vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?
я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.
На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин написав:Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.
расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало.