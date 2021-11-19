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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4407440844094410

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:13

  vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов


А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?

Глисты - это опасное заболевание.

Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:16

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Не лукавьте.
"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.
В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.


Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.

Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.

в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов


А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?
я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.

На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19

  Ромасик написав:в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. По этому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??


Не ведитесь на поводу у ЛАД-а, в данном вопросе не имеет значения сколько за, а сколько против. Попытка оправдать преступления согласием или молчанием большинства - это манипуляция.

  vitaliian написав:я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан


В законе всё есть, но есть непонимание этого факта и есть манипуляции, цель которых оправдать нарушение закона.

И это не вопрос "биологической безопасности", с таким-же успехом можно привести примеры в любой сфере, не только в биологии. Это вопрос права.

То, что при входе в автобус у Вас не требуют справку, что Вы не верблюд - это норма, а не "закон не доработан".
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:26

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.

расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало.
Ромасик
 
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