Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 44084409441044114412> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: Суб 20 лис, 2021 14:13 vitaliian написав: я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов



А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?



Глисты - это опасное заболевание.



Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом... А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?Глисты - это опасное заболевание.Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом... Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:16 Цитрин написав: ЛАД написав: Не лукавьте.

"проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.

В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации. Не лукавьте."проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%.В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.



Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.



Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам. Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он, и потому имеет право решать за себя сам.

в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? Ромасик Повідомлень: 3461 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19 Цитрин написав: vitaliian написав: я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов



А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов? А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов? я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.



На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 4 разів. vitaliian

Повідомлень: 9175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:19 Ромасик написав: в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. По этому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось?? в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. По этому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??



Не ведитесь на поводу у ЛАД-а, в данном вопросе не имеет значения сколько за, а сколько против. Попытка оправдать преступления согласием или молчанием большинства - это манипуляция.



vitaliian написав: я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан



В законе всё есть, но есть непонимание этого факта и есть манипуляции, цель которых оправдать нарушение закона.



И это не вопрос "биологической безопасности", с таким-же успехом можно привести примеры в любой сфере, не только в биологии. Это вопрос права.



То, что при входе в автобус у Вас не требуют справку, что Вы не верблюд - это норма, а не "закон не доработан". Не ведитесь на поводу у ЛАД-а, в данном вопросе не имеет значения сколько за, а сколько против. Попытка оправдать преступления согласием или молчанием большинства - это манипуляция.В законе всё есть, но есть непонимание этого факта и есть манипуляции, цель которых оправдать нарушение закона.И это не вопрос "биологической безопасности", с таким-же успехом можно привести примеры в любой сфере, не только в биологии. Это вопрос права.То, что при входе в автобус у Вас не требуют справку, что Вы не верблюд - это норма, а не "закон не доработан". Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:26 vitaliian написав: Цитрин написав: Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно? Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно? убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать. убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.

расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало. расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало. Ромасик Повідомлень: 3461 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:34 Ромасик Если мы до сих пор ничем серьезным не заболели это не означает, что так будет всегда, вирусы тоже мутируют. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться. vitaliian

Повідомлень: 9175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:41 vitaliian написав: На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других



Вы о том, что тем кто имеет сертификат позволено свободно гулять с инфекцией и заражать окружающих, а тем кто не имеет инфекцию гулять не позволено? Но это не "свобода личности". Это дискриминация.



Я согласен с тем, что не должно быть такой дискриминации. Если ситуация действительно требует ограничений, то такие ограничения должны ограничивать всех в равной степени, без дискриминации. Вы о том, что тем кто имеет сертификат позволено свободно гулять с инфекцией и заражать окружающих, а тем кто не имеет инфекцию гулять не позволено? Но это не "свобода личности". Это дискриминация.Я согласен с тем, что не должно быть такой дискриминации. Если ситуация действительно требует ограничений, то такие ограничения должны ограничивать всех в равной степени, без дискриминации. Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:43 vitaliian написав: Ромасик Если мы до сих пор ничем серьезным не заболели это не означает, что так будет всегда, вирусы тоже мутируют. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться. Если мы до сих пор ничем серьезным не заболели это не означает, что так будет всегда, вирусы тоже мутируют. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.

в смысле ничем серьезным? туберкулез в смысле ничем серьезным? туберкулез Ромасик Повідомлень: 3461 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:43 Hotab написав: fler написав: добились значительного падения летальности от ковида? добились значительного падения летальности от ковида?

Так вакцина работает или нет? Так вакцина работает или нет?

Конечно, работает. Последствия скоро увидим, через пару-тройку лет.



Hotab написав: fler написав: Чем больше вымрут, тем легче ПФ. Чем больше вымрут, тем легче ПФ.

ПФ там почти не выигрывает.

У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год. ПФ там почти не выигрывает.У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.



И что? +90% ковидных смертей - это мало? Причем надо посмотреть еще на доходную часть ПФ - сколько трудоспособных уезжает, сколько налогов уходит в тень и т.д.



Hotab написав: Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается. Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.



На место убывших в ЕС трудоспособных украинцев приходят индусы, турки и т.д. "безработные". А вы помните, что судьям и иже с ними пенсии повысили на 23000 напр., когда всем остальным - на 400 грн.?



Hotab написав: Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то. Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то.



Stop jumping to conclusions, Hotab. Флер говорила о группе 60+ и только о ней, не надо сразу на глобус тянуть. Но ваше частичное прозрение в мой адрес мы отметим и добавим в копилочку к одной понятой шутке. Конечно, работает. Последствия скоро увидим, через пару-тройку лет.И что? +90% ковидных смертей - это мало? Причем надо посмотреть еще на доходную часть ПФ - сколько трудоспособных уезжает, сколько налогов уходит в тень и т.д.На место убывших в ЕС трудоспособных украинцев приходят индусы, турки и т.д. "безработные". А вы помните, что судьям и иже с ними пенсии повысили на 23000 напр., когда всем остальным - на 400 грн.?Stop jumping to conclusions, Hotab. Флер говорила о группе 60+ и только о ней, не надо сразу на глобус тянуть. Но ваше частичное прозрение в мой адрес мы отметим и добавим в копилочку к одной понятой шутке. fler

Повідомлень: 2342 З нами з: 07.08.09 Подякував: 747 раз. Подякували: 892 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:47 Цитрин сертификат к эпидемии ковида как коровий хвост к полету на луну. Его придумали чтобы простимулировать вакцинацию, сам по себе он бесполезен и даже вреден поскольку эта индульгенция, ущемляющая одних в правах перед другими. Благо получить его может каждый. Но когда у всех накопится сертификаты их сразу же обесценят/отменят. Проходили приватизационные ваучеры, купоны и прочие бумажки о том что у вас есть бумажка Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 9175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 44084409441044114412> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням pesikot,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], kluychkooleg safonovstanislav і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 785 , 786 , 787

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13408878

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41