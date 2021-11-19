vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?
Глисты - это опасное заболевание.
Он может боится, что глисты могут перескочить от Вас к нему во время поездки в автобусе, поэтому выдвигает такое требование в целях безопасности, т.к. считает, что отсутствие глистов - это базовая потребность, а всё остальное потом...
ЛАД написав:Не лукавьте. "проводить для тех, кто на это согласен" можно, когда согласных 90+%. В нашей ситуации, когда согласных 50-% это равноценно отказу от вакцинации.
Я не лукавлю, лукавите Вы. Принуждать не допускается независимо от количества согласных.
Даже если 1 человек не согласен, а 8 миллиардов человек согласны, этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
в нашем случае согласны 20%. 50% - против. Остальные 30% - просто стадо. Поэтому неопнятно, почему меньшинство раскомандовалось??
vitaliian написав:я в силу своей работы получаю такую справку раз в 6 месяцев (справку о несудимости раз в год), и хоть это не удобно но принимаю такой порядок, потому что те кто со мной взаимействуют вправе рассчитывать на безопасность. И даже сильно бы расширил бы их перечень, будь моя воля. Потому что безопасность самая базовая потребность а еда и всё остальное потом. Если спросят предъявляю без вопросов
А тот кто едет с вами в автобусе ежедневно проходит колоноскопию и получает справки о том, что у него нет глистов. Дает ли ему это право требовать с Вас такие-же справки, со сроком давности не более 24 часов?
я о том же, вопрос биологической безопасности в законе не доработан, механизма как её обеспечить я не знаю, поскольку я не инфекционист или микробиолог, но даже мне понятно если по улицам будут разгуливать переносчики опасных инфекций, добром это не кончится.
На одной чаше свобода личности гулять с инфекцией и заражать ей других, на другой - жизни тысяч или миллионов людей (китаем ковид не ограничился) Де юрэ заражать людей вирусами пока что закон не запрещает. Гитлер бы прыгал от радости. В законах есть дыра позволяющая убивать миллионы не будучи при этом преступником
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин написав:Не хотите - не ездите, никто ведь Вас силой не заставляет и не принуждает к этому, верно?
убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные, но вы защищая права одних игнорируете права других. Что и требовалось доказать.
расчитывать можете, но 25 лет эпидемии они вокруг вас обитают и вас это нисколько не волновало.
vitaliian написав:Ромасик Если мы до сих пор ничем серьезным не заболели это не означает, что так будет всегда, вирусы тоже мутируют. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.
fler написав:добились значительного падения летальности от ковида?
Так вакцина работает или нет?
Конечно, работает. Последствия скоро увидим, через пару-тройку лет.
Hotab написав:
fler написав:Чем больше вымрут, тем легче ПФ.
ПФ там почти не выигрывает. У нас до ковид и так в год количество пенсов снижалось по 150-250 тысяч в год.
И что? +90% ковидных смертей - это мало? Причем надо посмотреть еще на доходную часть ПФ - сколько трудоспособных уезжает, сколько налогов уходит в тень и т.д.
Hotab написав:Потому что на место убывших пенсов приходит меньше новых. Вы же помните, что в Украине демографическая "ёлочка" не расширяется к низу,а сужается.
На место убывших в ЕС трудоспособных украинцев приходят индусы, турки и т.д. "безработные". А вы помните, что судьям и иже с ними пенсии повысили на 23000 напр., когда всем остальным - на 400 грн.?
Hotab написав:Флер сегодня признала пользу вакцины для снижения летальности. Чудеса какие-то.
Stop jumping to conclusions, Hotab. Флер говорила о группе 60+ и только о ней, не надо сразу на глобус тянуть. Но ваше частичное прозрение в мой адрес мы отметим и добавим в копилочку к одной понятой шутке.
Цитрин сертификат к эпидемии ковида как коровий хвост к полету на луну. Его придумали чтобы простимулировать вакцинацию, сам по себе он бесполезен и даже вреден поскольку эта индульгенция, ущемляющая одних в правах перед другими. Благо получить его может каждый. Но когда у всех накопится сертификаты их сразу же обесценят/отменят. Проходили приватизационные ваучеры, купоны и прочие бумажки о том что у вас есть бумажка
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 14:51, всього редагувалось 3 разів.