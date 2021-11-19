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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4409441044114412> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: Суб 20 лис, 2021 14:47 vitaliian написав: Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.



Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?



К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4...



От того, что большинство будет иметь такую-же точку зрения как и у Вас, вовсе не значит, что Ваша точка зрения самая правильная Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4...От того, что большинство будет иметь такую-же точку зрения как и у Вас, вовсе не значит, что Ваша точка зрения самая правильная Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:49 Цитрин написав: vitaliian написав: Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться. Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.



Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?



К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4... Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4... с этого примера ничего не понял.. с этого примера ничего не понял.. vitaliian

Повідомлень: 9175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 14:55 vitaliian написав: с этого примера ничего не понял.. с этого примера ничего не понял..



Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.



Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.



Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите?



Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:00 Цитрин написав: vitaliian написав: Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.



В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?



Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?



Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?



Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.



vitaliian написав: убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности



С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности?



vitaliian написав: и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные



А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?



Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас? В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности?А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас?

Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.



Мой пример Вы проигнорировали?

Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации". Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.Мой пример Вы проигнорировали? ЛАД 2 Повідомлень: 20667 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:07 ЛАД написав: Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется. Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.



Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.



Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.



ЛАД написав: Мой пример Вы проигнорировали?

Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации". Мой пример Вы проигнорировали?



Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"? А потом поговорим про принуждение и дискриминацию Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"? А потом поговорим про принуждение и дискриминацию Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:18 Цитрин написав: vitaliian написав: с этого примера ничего не понял.. с этого примера ничего не понял..



Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.



Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.



Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите?

Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор. мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор. vitaliian

Повідомлень: 9175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:25 Цитрин написав: ЛАД написав: Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется. Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.



Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.



Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.



ЛАД написав: Мой пример Вы проигнорировали?

Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации". Мой пример Вы проигнорировали?



Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"? Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"?

Мне потратить на Вас вечер, как позавчера, чтобы объяснить элементарные вещи?

Увольте.

Какая цитата? Вашего поста? Больше там цитат нет.

Вы откорректировали этот свой пост и добавили вопрос, являющийся ярким примером демагогии и увода разговора в сторону.

Какая разница, как обнаружили? Появились характерные высыпания, бубоны, ещё какие-то признаки. Что дальше? Кого будем отправлять в изоляцию - его или "8млрд."? Мне потратить на Вас вечер, как позавчера, чтобы объяснить элементарные вещи?Увольте.Какая цитата? Вашего поста? Больше там цитат нет.Вы откорректировали этот свой пост и добавили вопрос, являющийся ярким примером демагогии и увода разговора в сторону.Какая разница, как обнаружили? Появились характерные высыпания, бубоны, ещё какие-то признаки. Что дальше? Кого будем отправлять в изоляцию - его или "8млрд."? ЛАД 2 Повідомлень: 20667 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:30 ЛАД написав: Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.

Что надо было делать и что делать сейчас?

Как бороться с эпидемией?

Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?



Уже несколько раз задавал эти вопросы.

Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.

Остальные тоже за это? Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.Что надо было делать и что делать сейчас?Как бороться с эпидемией?Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?Уже несколько раз задавал эти вопросы.Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.Остальные тоже за это?

ЛАД, неужели непонятно, что они за вариант - ничего не делать. Само как-то разрешится

Кроме Вкладчик1234, тот за Спутник-V. И ... само как-то разрешится , неужели непонятно, что они за вариант - ничего не делать. Само как-то разрешитсяКроме, тот за Спутник-V. И ... само как-то разрешится pesikot

Повідомлень: 6202 З нами з: 31.08.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:31 ЛАД написав: Какая разница, как обнаружили? Какая разница, как обнаружили?



Разница большая. Одно дело, когда Вы заходите в трамвай и Вам нашептывают внутренние голоса в Вашей голове, что вон тот человек болен оспой и Вы на основании этого начинаете его избивать и выгонять из трамвая.



И другое дело, если есть медицинский факт заражения оспой, например результаты анализов. Но даже в этом случае подвергать человека дискриминации нельзя. Нужно ограничить контакты, чтобы избежать распространения инфекции. Причем контакты ограничить не выборочно, а для всех. Это называется карантин. Разница большая. Одно дело, когда Вы заходите в трамвай и Вам нашептывают внутренние голоса в Вашей голове, что вон тот человек болен оспой и Вы на основании этого начинаете его избивать и выгонять из трамвая.И другое дело, если есть медицинский факт заражения оспой, например результаты анализов. Но даже в этом случае подвергать человека дискриминации нельзя. Нужно ограничить контакты, чтобы избежать распространения инфекции. Причем контакты ограничить не выборочно, а для всех. Это называется карантин. Цитрин

Повідомлень: 729 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 15:35 vitaliian написав: Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз) Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)

Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде



А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро

Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легендеА, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метроЕздишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить pesikot

Повідомлень: 6202 З нами з: 31.08.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4409441044114412> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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