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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4409441044114412>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:47

  vitaliian написав:Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.


Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?

К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4...

От того, что большинство будет иметь такую-же точку зрения как и у Вас, вовсе не значит, что Ваша точка зрения самая правильная :wink:
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:49

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Надо смотреть смотреть чуть чуть дальше своего носа, чтобы не споткнуться.


Если большинство утверждает что 2+2=5, а Вы понимаете, что 2+2=4, как Вы поступите? Будете смотреть "чуть дальше своего носа" и тоже заявите что 2+2=5?

К сожалению большинство именно так и поступит в данной ситуации - тоже начнут заявлять, что 2+2=5, несмотря на то, что понимают, что 2+2=4...
с этого примера ничего не понял..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:55

  vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..


Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.

Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.

Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? :)

Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:00

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше.


В таком примере нет такого вопроса. Вас ктото принуждает жить с таким человеком в одном обществе или Вы делаете это добровольно?

Вас кто-то принуждают ездить в трамвае и автобусе с людьми которые не показывают Вам справку об остуствии чумы или оспы?

Или это Вы, ради того чтобы чувствовать себя более спокойно, хотите принуждать тех кто ездит в трамвае или тролейбусе предъявлять справку об остуствии чумы или оспы?

Извините, но то что Вы предлагаете - это эгоизм. Вы хотите чтобы общество приспосабливалось к Вам, а не наоборот.

  vitaliian написав:убогое понимание права, я своей поездкой никого не подвергаю опасности


С чего Вы взяли, что никого своей поездкой не подвергаете опасности? :?

  vitaliian написав:и в праве расчитывать что рядом не едут туберкулезные


А что будет если те кто едет рядом заявят, что они вправе расчитывать, что Вы не болеете какими-то венерическими заболеваниями и начнут требовать справки о том, что у вас нет спида, сифилиса, гонореи, и т.п. Будете возить с собой чемодан справок и бегать сдавать сотни тестов на все возможные венерические болезни?

Или право принуждать окружающих к своим хотелкам есть только у Вас?

Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.

Мой пример Вы проигнорировали?
Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:07

  ЛАД написав:Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.


Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.

Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.

  ЛАД написав:Мой пример Вы проигнорировали?
Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации".


Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"? А потом поговорим про принуждение и дискриминацию :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:18

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..


Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.

Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.

Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? :)
мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:25

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Простите, но настолько чистая демагогия и софистика, даже обсуждать не хочется.


Простите, но эта Ваша цитата является прекрасным примером демагогии и софистики. Не удивительно, что часто применяя демагогию и софистику Вы голословно обвиняете в этом и окружающих.

Держи вора! Обычно громче всех кричит сам вор.

  ЛАД написав:Мой пример Вы проигнорировали?
Один человек заразился оспой (чумой, корью,...). Карантин будем устраивать ему или 8 млрд.? Его же (одного) "недопустимо подвергать принуждению и дискриминации".


Вначале скажите - с чего Вы взяли, что этот человек "заразился оспой (чумой, корью,...)"? :wink:

Мне потратить на Вас вечер, как позавчера, чтобы объяснить элементарные вещи?
Увольте.
Какая цитата? Вашего поста? Больше там цитат нет.
Вы откорректировали этот свой пост и добавили вопрос, являющийся ярким примером демагогии и увода разговора в сторону.
Какая разница, как обнаружили? Появились характерные высыпания, бубоны, ещё какие-то признаки. Что дальше? Кого будем отправлять в изоляцию - его или "8млрд."?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:30

  ЛАД написав:Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.
Что надо было делать и что делать сейчас?
Как бороться с эпидемией?
Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?

Уже несколько раз задавал эти вопросы.
Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Остальные тоже за это?

ЛАД, неужели непонятно, что они за вариант - ничего не делать. Само как-то разрешится
Кроме Вкладчик1234, тот за Спутник-V. И ... само как-то разрешится
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:31

  ЛАД написав:Какая разница, как обнаружили?


Разница большая. Одно дело, когда Вы заходите в трамвай и Вам нашептывают внутренние голоса в Вашей голове, что вон тот человек болен оспой и Вы на основании этого начинаете его избивать и выгонять из трамвая.

И другое дело, если есть медицинский факт заражения оспой, например результаты анализов. Но даже в этом случае подвергать человека дискриминации нельзя. Нужно ограничить контакты, чтобы избежать распространения инфекции. Причем контакты ограничить не выборочно, а для всех. Это называется карантин.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:35

  vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)

Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде

А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро
Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить :)
pesikot
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