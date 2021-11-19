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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4410441144124413>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:37

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..


Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.

Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.

Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? :)
мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.

вы ошибались.
К большому сожалению почему-то этим отличаются все форумные антиваксы. При появлении Цитрина показалось, что появился серьёзный и интересный оппонент. Но оказалось, что только показалось. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:40

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Какая разница, как обнаружили?


Разница большая. Одно дело, когда Вы заходите в трамвай и Вам нашептывают внутренние голоса в Вашей голове, что вон тот человек болен оспой и Вы на основании этого начинаете его избивать и выгонять из трамвая.

И другое дело, если есть медицинский факт заражения оспой, например результаты анализов. Но даже в этом случае подвергать человека дискриминации нельзя. Нужно ограничить контакты, чтобы избежать распространения инфекции. Причем контакты ограничить не выборочно, а для всех. Это называется карантин.

Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного?
Простите, но приличных слов уже просто нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:46

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler.
Что надо было делать и что делать сейчас?
Как бороться с эпидемией?
Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?

Уже несколько раз задавал эти вопросы.
Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать.
Остальные тоже за это?

ЛАД, неужели непонятно, что они за вариант - ничего не делать. Само как-то разрешится
Кроме Вкладчик1234, тот за Спутник-V. И ... само как-то разрешится

Понятно-то понятно.
Но хочется услышать откровенное и честное признание: " Плевать на умерших, я хочу жить, как мне хочется. Кому суждено, пусть себе тихо умирают и не вякают. А я молодой, здоровый, мне на всё это с высокой колокольни".
Примерно так сказал яма. Ну не совсем, но так, но достаточно ясно.
А у этих ребят мужества не хватает, вертятся, как ужи на сковородке.

Ну и - а вдруг предложат что-то толковое. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:большому сожалению почему-то этим отличаются все форумные антиваксы. При появлении Цитрина показалось, что появился серьёзный и интересный оппонент. Но оказалось, что только показалось
мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано. А ведь это справедливо и никаких ущемлений прав. Никто ж не заставляет ложиться под кислород?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:48

Немного историй. #1

Немного историй. #1

Мой знакомый
Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал
Понедельник - ПЛР-тест
Вторник - положительно, диагноз
Среда - лечение дома по протоколам
Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается
Вторник - КТ, на обе стороны
Суббота - выписан домой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:49

  ЛАД написав:Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного?
Простите, но приличных слов уже просто нет.


Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.

Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.

Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.

Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 15:57, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:49

  pesikot написав:Немного историй. #1

Мой знакомый
Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал
Понедельник - ПЛР-тест
Вторник - положительно, диагноз
Среда - лечение дома по протоколам
Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается
Вторник - КТ, на обе стороны
Суббота - выписан домой

Привитый?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:52

Немного историй. #2

Немного историй. #2

Пенсионерка. Православие всего мозга. Отрицание ковида. Антивакцинаторша.

Двухсторонняя пневмония. Нежелание лечится от слова "совсем"

Семейный врач изначально самоустранилась, как только узнала, что похоже на ковид.
Что говорит о том, что как врач она - полное гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:53

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Немного историй. #1

Мой знакомый
Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал
Понедельник - ПЛР-тест
Вторник - положительно, диагноз
Среда - лечение дома по протоколам
Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается
Вторник - КТ, на обе стороны
Суббота - выписан домой

Привитый?

Нет, есть временные противопоказания для любых прививок
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:56

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:большому сожалению почему-то этим отличаются все форумные антиваксы. При появлении Цитрина показалось, что появился серьёзный и интересный оппонент. Но оказалось, что только показалось
мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано. А ведь это справедливо и никаких ущемлений прав. Никто ж не заставляет ложиться под кислород?

Я тут недавно приводил цитату - в Сингапуре так и сделали.
Но у нас же куча "борцов за права человека".
ЛАД
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