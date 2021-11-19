Додано: Суб 20 лис, 2021 15:49

ЛАД написав: Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного?

Простите, но приличных слов уже просто нет. Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не длябольного?Простите, но приличных слов уже просто нет.

Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.