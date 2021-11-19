vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..
Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.
Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.
Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите?
мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.
вы ошибались. К большому сожалению почему-то этим отличаются все форумные антиваксы. При появлении Цитрина показалось, что появился серьёзный и интересный оппонент. Но оказалось, что только показалось.
Разница большая. Одно дело, когда Вы заходите в трамвай и Вам нашептывают внутренние голоса в Вашей голове, что вон тот человек болен оспой и Вы на основании этого начинаете его избивать и выгонять из трамвая.
И другое дело, если есть медицинский факт заражения оспой, например результаты анализов. Но даже в этом случае подвергать человека дискриминации нельзя. Нужно ограничить контакты, чтобы избежать распространения инфекции. Причем контакты ограничить не выборочно, а для всех. Это называется карантин.
Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного? Простите, но приличных слов уже просто нет.
ЛАД написав:Ещё раз вопрос к Вкладчику, Ромасику, uaprofy, fler. Что надо было делать и что делать сейчас? Как бороться с эпидемией? Или ничего не делать, пустить на самотёк и что будет, то будет?
Уже несколько раз задавал эти вопросы. Ответили двое - яма и Цитрин. Оба выбрали последний вариант - ничего не делать. Остальные тоже за это?
ЛАД, неужели непонятно, что они за вариант - ничего не делать. Само как-то разрешится Кроме Вкладчик1234, тот за Спутник-V. И ... само как-то разрешится
Понятно-то понятно. Но хочется услышать откровенное и честное признание: " Плевать на умерших, я хочу жить, как мне хочется. Кому суждено, пусть себе тихо умирают и не вякают. А я молодой, здоровый, мне на всё это с высокой колокольни". Примерно так сказал яма. Ну не совсем, но так, но достаточно ясно. А у этих ребят мужества не хватает, вертятся, как ужи на сковородке.
Мой знакомый Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал Понедельник - ПЛР-тест Вторник - положительно, диагноз Среда - лечение дома по протоколам Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается Вторник - КТ, на обе стороны Суббота - выписан домой
ЛАД написав:Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного? Простите, но приличных слов уже просто нет.
Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.
Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.
Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.
Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 15:57, всього редагувалось 5 разів.
Мой знакомый Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал Понедельник - ПЛР-тест Вторник - положительно, диагноз Среда - лечение дома по протоколам Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается Вторник - КТ, на обе стороны Суббота - выписан домой
Мой знакомый Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал Понедельник - ПЛР-тест Вторник - положительно, диагноз Среда - лечение дома по протоколам Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается Вторник - КТ, на обе стороны Суббота - выписан домой
Привитый?
Нет, есть временные противопоказания для любых прививок