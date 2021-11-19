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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 441144124413441444154416> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 131 Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим. Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим. Цікаво

А навіщо так жорстко БРЕХАТИ

Дискутувати - аргументів не вистарчає

перейшли на пряму брехню?

ось оригінал повідомлення з якої хотаб зробив висновок

budivelnik написав: Давайте розглянемо вакцинацію в групі 0-40

Група складається з приблизно 15млн осіб=1000смертей за 600днів епідемії в групі

Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+

Якщо б група в 15млн була вакцинована..то кількість смертей впала б в 10 разів до рівня 100, таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 років, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років

Тепер що в цій групі могла забрати вакцинація

Нехай всього 2 доби як в мене

15 000 000 * 2 = 30 000 000 діб/365=82 000 років....



Якісь дивні співпадіння, в яких вакцинація дає рівно стільки ж скільки й зберігає... Давайте розглянемо вакцинацію в групі 0-40Група складається з приблизно 15млн осіб=1000смертей за 600днів епідемії в групіЯ під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+Якщо б група в 15млн була вакцинована..то кількість смертей впала б в 10 разів до рівня 100, таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 років, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино роківТепер що в цій групі могла забрати вакцинаціяНехай всього 2 доби як в мене15 000 000 * 2 = 30 000 000 діб/365=82 000 років....Якісь дивні співпадіння, в яких вакцинація дає рівно стільки ж скільки й зберігає... Тобто

В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими

Вакцинація врятує 90% ..на якийсь період часу...при цьому офіційно вважається що людина яка дожила до 20 років(середній вік в групі 0-40) то вона повинна прожити ще 50...

Алеж ми в цій групі рятуємо хронічно хворих(бо здоровим що ковід що вакцина - як слону дробина).

Але я все одно припустив що виграємо 50 років(насправді ці врятовані не проживуть і 20..але тут це моє припущення)

Отже

Якби станом на 01-01-2020 року всі 15 млн були вакциновані...то це б врятувало 900 хронічно хворих які могли б прожити 50 років=45000 врятованих років в теорії( і максимум 20000 років в реалі)

З іншого боку

Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....

Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).

Таким чином

Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих

ми отримали

15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втрат

Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?

Бо вакцинація в цій групі забирає кілька днів життя у всіх від здорових( яких в ній 90%) до хворих..а повертає ці забрані дні в 50% тільки 900 хронічно хворих.



Питання на засипку

Хто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?

Хто ? ЦікавоА навіщо так жорстко БРЕХАТИДискутувати - аргументів не вистарчаєперейшли на пряму брехню?ось оригінал повідомлення з якої хотаб зробив висновокТобтоВ групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворимиВакцинація врятує 90% ..на якийсь період часу...при цьому офіційно вважається що людина яка дожила до 20 років(середній вік в групі 0-40) то вона повинна прожити ще 50...Алеж ми в цій групі рятуємо хронічно хворих(бо здоровим що ковід що вакцина - як слону дробина).Але я все одно припустив що виграємо 50 років(насправді ці врятовані не проживуть і 20..але тут це моє припущення)ОтжеЯкби станом на 01-01-2020 року всі 15 млн були вакциновані...то це б врятувало 900 хронічно хворих які могли б прожити 50 років=45000 врятованих років в теорії( і максимум 20000 років в реалі)З іншого бокуДля того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).Таким чиномКрім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворихми отримали15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втратТепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?Бо вакцинація в цій групі забирає кілька днів життя у всіх від здорових( яких в ній 90%) до хворих..а повертає ці забрані дні в 50% тільки 900 хронічно хворих.Питання на засипкуХто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?Хто ? budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:02 Цитрин написав: ЛАД написав: Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного?

Простите, но приличных слов уже просто нет. Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не длябольного?Простите, но приличных слов уже просто нет.



Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.



Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.



Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.



Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд. Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.

А как же:

этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.

За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"? А как же:За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"? ЛАД 2 Повідомлень: 20668 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4955 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05 ЛАД написав: Я уже несколько раз задавал вопрос - сколько смертей нужно, чтобы признали опасность болезни и перестали писать о "крановирусе", "соплевирусе" и пр.? 60.000 уже за этот год (год ещё не закончился) мало? Сколько надо 600 тыс.? 6млн.? Я уже несколько раз задавал вопрос - сколько смертей нужно, чтобы признали опасность болезни и перестали писать о "крановирусе", "соплевирусе" и пр.? 60.000 уже за этот год (год ещё не закончился) мало? Сколько надо 600 тыс.? 6млн.? Ум за разум?

У нас тому й пишуть

ковід=грві...що він має 115 смертей за добу епідемії

Ясно що якщо буде навіть 500 - то так ніхто писати не буде...



Тому в мене зустрічне запитання

А скільки вам треба, щоб ви перестали боятись і лякати інших?

90-80-50-10-0???

А чому ви зараз не боїтесь

800 серцевосудинних в добу

300 онко в добу

200 грві+пневмонії+туберкульоз Ум за разум?У нас тому й пишутьковід=грві...що він має 115 смертей за добу епідеміїЯсно що якщо буде навіть 500 - то так ніхто писати не буде...Тому в мене зустрічне запитанняА скільки вам треба, щоб ви перестали боятись і лякати інших?90-80-50-10-0???А чому ви зараз не боїтесь800 серцевосудинних в добу300 онко в добу200 грві+пневмонії+туберкульоз budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:07 pesikot написав: Немного историй. #1



Мой знакомый

Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал

Понедельник - ПЛР-тест

Вторник - положительно, диагноз

Среда - лечение дома по протоколам

Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается

Вторник - КТ, на обе стороны

Суббота - выписан домой Немного историй. #1Мой знакомыйВыходные - почувствовал недомогание, но внимания не придалПонедельник - ПЛР-тестВторник - положительно, диагнозСреда - лечение дома по протоколамЧетверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускаетсяВторник - КТ, на обе стороныСуббота - выписан домой

остался один вопрос: зачем КТ?

это из категорий - лишь бы что-то делать? остался один вопрос: зачем КТ?это из категорий - лишь бы что-то делать? Ромасик Повідомлень: 3465 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:09 budivelnik написав:

Питання на засипку

Хто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?

Хто ? Питання на засипкуХто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?Хто ?

Будя, встречный вопрос



Ты так переймаймешься парой дней своего здоровья

А ты посмотри на статистику, кто уже умер от ковида



Потерять пару дней здоровья и смерть. Что лучше ?

Для меня ответ очевиден.



Для тебя - не терять пару дней, но умереть навсегда

Будя, попустись уже, твоя математика не работает. Ты выглядишь хуже клоуна Будя, встречный вопросТы так переймаймешься парой дней своего здоровьяА ты посмотри на статистику, кто уже умер от ковидаПотерять пару дней здоровья и смерть. Что лучше ?Для меня ответ очевиден.Для тебя - не терять пару дней, но умереть навсегдаБудя, попустись уже, твоя математика не работает. Ты выглядишь хуже клоуна pesikot

Повідомлень: 6205 З нами з: 31.08.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:10 vitaliian написав: мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано. мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано.



По закону отказ в медицинской помощи из-за дискриминации не допускается.



Если Вы принимаете медикамент X и считаете, что также должны поступать все, из этого никак не следует, что нужно отказываеть в медицинской помощи всем, кто отказывается принимать медикамент X.



Юридически отказ в медицинской помощи из-за того, что ктото отказался принимать медикамент X, является принуждением к приёму медикамента X. Т.к. факт отказа в медицинской помощи в данном случае является наказанием за отказ от приёма медикамента X.



Это проистекает из того, что Ваше мнение о том, как должны поступать другие не является истиной в последней инстанции. У других может быть инное мнение как им поступать. По закону отказ в медицинской помощи из-за дискриминации не допускается.Если Вы принимаете медикамент X и считаете, что также должны поступать все, из этого никак не следует, что нужно отказываеть в медицинской помощи всем, кто отказывается принимать медикамент X.Юридически отказ в медицинской помощи из-за того, что ктото отказался принимать медикамент X, является принуждением к приёму медикамента X. Т.к. факт отказа в медицинской помощи в данном случае является наказанием за отказ от приёма медикамента X.Это проистекает из того, что Ваше мнение о том, как должны поступать другие не является истиной в последней инстанции. У других может быть инное мнение как им поступать. Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 734 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:13 pesikot написав: vitaliian написав: Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз) Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)

Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде



А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро

Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легендеА, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метроЕздишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить

vitaliian написав: мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор. мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.

кто манипялятор? я мунипулятор! кто манипялятор? я мунипулятор! Ромасик Повідомлень: 3465 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: А навіщо так жорстко БРЕХАТИ А навіщо так жорстко БРЕХАТИ

Так а в чем брехня то?? budivelnik написав: Але я все одно припустив що виграємо 50 років Але я все одно припустив що виграємо 50 років











budivelnik написав: 300 онко в добу 300 онко в добу









budivelnik написав: Тому в мене зустрічне запитання Тому в мене зустрічне запитання



Сколько у Будивельныка дней в году? Так а в чем брехня то??Сколько у Будивельныка дней в году? Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 5690 З нами з: 15.02.09 Подякував: 293 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:15 Цитрин я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества. Я насморк льдом лечу. Без всяких протоколов. За один вечер проходит. А то что выписывали мне врачи от насморка было неэффективно. vitaliian

Повідомлень: 9184 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:17 vitaliian написав: Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Давайте по пунктикам

1 Заразність ковіда....

Тут або труси або хрестик

600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....

2 Вакцинація

Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.

Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками

3 А тепер про свободи

Отже

Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.

Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...

Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.

При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна

0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%

40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%

60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% Давайте по пунктикам1 Заразність ковіда....Тут або труси або хрестик600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....2 ВакцинаціяВакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками3 А тепер про свободиОтжеНосячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 441144124413441444154416> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13415027

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41