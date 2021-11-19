Hotab написав:Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим.
Цікаво А навіщо так жорстко БРЕХАТИ Дискутувати - аргументів не вистарчає перейшли на пряму брехню? ось оригінал повідомлення з якої хотаб зробив висновок
budivelnik написав:Давайте розглянемо вакцинацію в групі 0-40 Група складається з приблизно 15млн осіб=1000смертей за 600днів епідемії в групі Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+ Якщо б група в 15млн була вакцинована..то кількість смертей впала б в 10 разів до рівня 100, таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 років, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років Тепер що в цій групі могла забрати вакцинація Нехай всього 2 доби як в мене 15 000 000 * 2 = 30 000 000 діб/365=82 000 років....
Якісь дивні співпадіння, в яких вакцинація дає рівно стільки ж скільки й зберігає...
Тобто В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими Вакцинація врятує 90% ..на якийсь період часу...при цьому офіційно вважається що людина яка дожила до 20 років(середній вік в групі 0-40) то вона повинна прожити ще 50... Алеж ми в цій групі рятуємо хронічно хворих(бо здоровим що ковід що вакцина - як слону дробина). Але я все одно припустив що виграємо 50 років(насправді ці врятовані не проживуть і 20..але тут це моє припущення) Отже Якби станом на 01-01-2020 року всі 15 млн були вакциновані...то це б врятувало 900 хронічно хворих які могли б прожити 50 років=45000 врятованих років в теорії( і максимум 20000 років в реалі) З іншого боку Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб.... Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша). Таким чином Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих ми отримали 15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втрат Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ? Бо вакцинація в цій групі забирає кілька днів життя у всіх від здорових( яких в ній 90%) до хворих..а повертає ці забрані дні в 50% тільки 900 хронічно хворих.
Питання на засипку Хто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив? Хто ?
ЛАД написав:Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного? Простите, но приличных слов уже просто нет.
Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.
Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.
Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.
Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.
А как же:
этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
ЛАД написав:Я уже несколько раз задавал вопрос - сколько смертей нужно, чтобы признали опасность болезни и перестали писать о "крановирусе", "соплевирусе" и пр.? 60.000 уже за этот год (год ещё не закончился) мало? Сколько надо 600 тыс.? 6млн.?
Ум за разум? У нас тому й пишуть ковід=грві...що він має 115 смертей за добу епідемії Ясно що якщо буде навіть 500 - то так ніхто писати не буде...
Тому в мене зустрічне запитання А скільки вам треба, щоб ви перестали боятись і лякати інших? 90-80-50-10-0??? А чому ви зараз не боїтесь 800 серцевосудинних в добу 300 онко в добу 200 грві+пневмонії+туберкульоз
Мой знакомый Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал Понедельник - ПЛР-тест Вторник - положительно, диагноз Среда - лечение дома по протоколам Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается Вторник - КТ, на обе стороны Суббота - выписан домой
остался один вопрос: зачем КТ? это из категорий - лишь бы что-то делать?
vitaliian написав:мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано.
По закону отказ в медицинской помощи из-за дискриминации не допускается.
Если Вы принимаете медикамент X и считаете, что также должны поступать все, из этого никак не следует, что нужно отказываеть в медицинской помощи всем, кто отказывается принимать медикамент X.
Юридически отказ в медицинской помощи из-за того, что ктото отказался принимать медикамент X, является принуждением к приёму медикамента X. Т.к. факт отказа в медицинской помощи в данном случае является наказанием за отказ от приёма медикамента X.
Это проистекает из того, что Ваше мнение о том, как должны поступать другие не является истиной в последней инстанции. У других может быть инное мнение как им поступать.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)
Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде
А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить
vitaliian написав:мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.
Цитрин я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества. Я насморк льдом лечу. Без всяких протоколов. За один вечер проходит. А то что выписывали мне врачи от насморка было неэффективно.
vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен
Давайте по пунктикам 1 Заразність ковіда.... Тут або труси або хрестик 600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн.... 2 Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками 3 А тепер про свободи Отже Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані. Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти... Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації. При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна 0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05% 40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1% 60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%