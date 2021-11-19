RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 441144124413441444154416>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Сегодня какой-то день сброшенных масок: Будивельнык проговорился, что прививка спасла каждому молодому не умершему досрочно от Ковид - аж 50 лет,в сравнении с таким же умершим.
Цікаво
А навіщо так жорстко БРЕХАТИ
Дискутувати - аргументів не вистарчає
перейшли на пряму брехню?
ось оригінал повідомлення з якої хотаб зробив висновок
  budivelnik написав:Давайте розглянемо вакцинацію в групі 0-40
Група складається з приблизно 15млн осіб=1000смертей за 600днів епідемії в групі
Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
Якщо б група в 15млн була вакцинована..то кількість смертей впала б в 10 разів до рівня 100, таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 років, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років
Тепер що в цій групі могла забрати вакцинація
Нехай всього 2 доби як в мене
15 000 000 * 2 = 30 000 000 діб/365=82 000 років....

Якісь дивні співпадіння, в яких вакцинація дає рівно стільки ж скільки й зберігає...
Тобто
В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими
Вакцинація врятує 90% ..на якийсь період часу...при цьому офіційно вважається що людина яка дожила до 20 років(середній вік в групі 0-40) то вона повинна прожити ще 50...
Алеж ми в цій групі рятуємо хронічно хворих(бо здоровим що ковід що вакцина - як слону дробина).
Але я все одно припустив що виграємо 50 років(насправді ці врятовані не проживуть і 20..але тут це моє припущення)
Отже
Якби станом на 01-01-2020 року всі 15 млн були вакциновані...то це б врятувало 900 хронічно хворих які могли б прожити 50 років=45000 врятованих років в теорії( і максимум 20000 років в реалі)
З іншого боку
Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....
Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).
Таким чином
Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих
ми отримали
15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втрат
Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?
Бо вакцинація в цій групі забирає кілька днів життя у всіх від здорових( яких в ній 90%) до хворих..а повертає ці забрані дні в 50% тільки 900 хронічно хворих.

Питання на засипку
Хто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?
Хто ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25300
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:02

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Т.е. объявить карантин "для 8 млрд.", а не для одного больного?
Простите, но приличных слов уже просто нет.


Нет. Опять софистикой занимаетесь. Если есть медицинский факт, что он болен, то в карантин уходит он, независимо от справок и знакомств. Потому, что есть медицинский факт, что он заразен и его контакт со здоровыми несет опасность для последних.

Если болезнь черезвычайно опасна, то также в карантин могут попасть и те кто с ним контактировал, т.е. те кто потенциально мог заразиться. Но до момента пока их не проверят и не выяснится, что они не заразны.

Тут также ключевой момент в том, что те кто в карантине не обязаны оплачивать тесты и нахождение в карантине. Это оплачивается за счет государства.

Просто так хватать людей на улице и помещать их в карантин - абсурд.

А как же:
этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.

За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20668
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4955 раз.
Подякували: 4579 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05

  ЛАД написав:Я уже несколько раз задавал вопрос - сколько смертей нужно, чтобы признали опасность болезни и перестали писать о "крановирусе", "соплевирусе" и пр.? 60.000 уже за этот год (год ещё не закончился) мало? Сколько надо 600 тыс.? 6млн.?
Ум за разум?
У нас тому й пишуть
ковід=грві...що він має 115 смертей за добу епідемії
Ясно що якщо буде навіть 500 - то так ніхто писати не буде...

Тому в мене зустрічне запитання
А скільки вам треба, щоб ви перестали боятись і лякати інших?
90-80-50-10-0???
А чому ви зараз не боїтесь
800 серцевосудинних в добу
300 онко в добу
200 грві+пневмонії+туберкульоз
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25300
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:07

  pesikot написав:Немного историй. #1

Мой знакомый
Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал
Понедельник - ПЛР-тест
Вторник - положительно, диагноз
Среда - лечение дома по протоколам
Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается
Вторник - КТ, на обе стороны
Суббота - выписан домой

остался один вопрос: зачем КТ?
это из категорий - лишь бы что-то делать?
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 748 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:09

  budivelnik написав:
Питання на засипку
Хто з тих хто слідкує за своїм здоровьям - погодиться пожертвувати кілька своїх днів тим хто на здоровья забив?
Хто ?

Будя, встречный вопрос

Ты так переймаймешься парой дней своего здоровья
А ты посмотри на статистику, кто уже умер от ковида

Потерять пару дней здоровья и смерть. Что лучше ?
Для меня ответ очевиден.

Для тебя - не терять пару дней, но умереть навсегда
Будя, попустись уже, твоя математика не работает. Ты выглядишь хуже клоуна
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6205
З нами з: 31.08.09
Подякував: 442 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:10

  vitaliian написав:мое предложение лечить непривитых ковидных за деньги героически проигнорировано.


По закону отказ в медицинской помощи из-за дискриминации не допускается.

Если Вы принимаете медикамент X и считаете, что также должны поступать все, из этого никак не следует, что нужно отказываеть в медицинской помощи всем, кто отказывается принимать медикамент X.

Юридически отказ в медицинской помощи из-за того, что ктото отказался принимать медикамент X, является принуждением к приёму медикамента X. Т.к. факт отказа в медицинской помощи в данном случае является наказанием за отказ от приёма медикамента X.

Это проистекает из того, что Ваше мнение о том, как должны поступать другие не является истиной в последней инстанции. У других может быть инное мнение как им поступать.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 26.06.21
Подякував: 113 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:13

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)

Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде

А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро
Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить :)

  vitaliian написав:мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.

кто манипялятор? я мунипулятор! :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 748 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А навіщо так жорстко БРЕХАТИ

Так а в чем брехня то??
  budivelnik написав:Але я все одно припустив що виграємо 50 років


:D



  budivelnik написав:300 онко в добу


Зображення


  budivelnik написав:Тому в мене зустрічне запитання


Сколько у Будивельныка дней в году?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5690
З нами з: 15.02.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:15

Цитрин я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества. Я насморк льдом лечу. Без всяких протоколов. За один вечер проходит. А то что выписывали мне врачи от насморка было неэффективно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:17

  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен
Давайте по пунктикам
1 Заразність ковіда....
Тут або труси або хрестик
600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....
2 Вакцинація
Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.
Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками
3 А тепер про свободи
Отже
Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.
Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...
Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.
При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна
0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%
40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%
60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25300
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 441144124413441444154416>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13415067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.