vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)
Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде
А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить
моя успешность не должна тебя волновать и интересовать. Может у меня бизнес доходность которого сильно вырастет из за дорого метро, нет? Очень узко мыслишь, мне лично до фени сколько стоит метро ездить на одной скамейке с бомжами даже бесплатно неохото (поэтому был куплен самокат для хорошей погоды)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 рокі, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років
Ясно- понятно. Всё-таки в группе 0-40 не дожили по 50 лет?
А как же вот те "менше року"?)
Теперь в целом о методе Будивельныка. Я буду максимально толерантен, без оценок, и даже с жалостью. Жалость к нему за то, что тратит массу времени , не получая абсолютно никакого результата.
Я даже не буду проверять, не подтасовывал ли он цифры. Это не важно, если сама методика в корне ошибочная. Смотрите что получается. Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы. А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, по 1 году?? В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!! И так работаем с каждый годом.
Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Цифра возраста умерших от Ковид в сравнении с возрастом остальных умерших вообще не несёт абсолютно никакой информации. Совсем-совсем.
Я пытаюсь достучаться до вашего сознания, не тратьте впустую свое время. От того, что вы поупражнялись считать средний возраст смертей всей страны и он у вас близкий по цифре с госстатовским,не делает автоматом верным ваши рассчеты недожитых лет. Этим дешёвым приемом,когда для кучи лжи добавить ложку правды и этим легализовать ложь, пользовался ещё Гебельс. Мы этот метод знаем не хуже вас.
Ну и отдельно, хотелось бы понять. Вот вы сейчас для группы 60+ насчитали , пусть даже абсолютно неверно, 3.88 года недожитых каждым человеком (ну или в среднем). А как быть с более ранними цифрами в 3-6 месяцев недожитых каждым в среднем? А 28 дней , тоже было.
Ну и вопрос на логику: если у вас старики не дожили 3.88 года, то не кажется ли вам, что молодые не дожили ещё больше? А то вы и правда , взяли умершего ковидника в 30 лет, сравнили его с погибшим на фронте солдатом в 31 год и заявили "ковидник не дожил 1 год ". Круто,конечно!
Що тут можна сказати? Браво!
От будівельник докоряє мені, що не даю своїх думок, а користуюсь чужими... Люди різні. Комусь легше дається отак розкласти усе по поличках, комусь треба на це час, здібності та натхнення. Я намагаюся самостійно вловити-зрозуміти суть явища, предмету. А потім залишається ознайомитися-вивчити-прочитати оформлені різні протилежні думки і ... скористатися ТРУДОМ-РЕЗУЛЬТАТОМ зручно чітко оформленим-наданим. Подумки або реально (якщо є така можливість) подякувавши автору, який це зробив.
За великим рахунком будівельнику, якщо б він не помилявся в фундаменті-основі-розумінні суті предметів-явищ, які виходять за межі його спеціалізації, але які він вперто намагається якось специфічно по-своєму унікально!)) оцінювати-вимірювати, ціни б не було. Бо впертості, працьовитості та натхнення в нього море. Якщо не океан.
Тому він і далі буде. Переконувати чи просувати)) свої ідеї, думки, геть ігноруючи будь-які контраргументи.
vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..
Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.
Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.
Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите?
мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.
Спорить с ватником(антиваксом),все равно,что тыкать палкой какашку. Дело безнадежное,бесполезное и зловонное...
budivelnik написав:В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими
Ну вот,а вы хронично больных умерших от Ковид сравниваете с гибелью на войне от пули, на мотоцикле разбившегося, зарезанного на дискотеке и говорите" раз хроник от Ковид умер в 20 лет, а на дискотеке парня зарезали в 22 года, то хроник не дожил 2 года. И где логика и взаимосвязь?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Значит вакцинированных лечат бесплатно а не вакцинированных за деньги. Где то мелькала цифра 108 тыс грн (могу ошибаться) стоит лечение одного пациента с ковидом. Я хочу чтобы на эти деньги лечили сердечно-сосудистые и онкологию а не ковид.
Все пізнається в порівннянні курс вакцинації=1000 грн/особа вікова_кількість_госпіталізованих_вартість лікування___вартість вакцинації 0-40____20млн_____10 000______*0,18млн=180млн грн________20 млрд грн 40-60___10млн____100 000______*0,18млн=18 млрд___________10 млрд грн 60+_____10млн____500 000______*0,18млн=90 млрд___________10 млрд
То що хочете? Вакцинувати всіх ? чи 60+ - обовязково 40-60 - вибірково 0-40 - за їх бажанням +вони за це повинні платити.
budivelnik написав:Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками
помимо ковида в организме человека сидят и другие вирусы/бактерии, в т.ч потенциально опасные, но иммунитет их подавляет поэтому как то живём. Тот же герпес живёт пожизненно. Так что Америку вы не открыли и если 99% будут переносить ковид легко, тема закроется, тогда можно его считать обычным сезонным ОРВИ 7 дней если лечить, или неделя если не лечить.
vitaliian написав:я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества.
Но Вы ведь предлагаете насильно "лечить" здоровых и имеющих иммунитет. А кто откажется тех принуждать, угрожая различными наказаниями и дискриминацией, не так-ли?
Где я это предлагал? Я выразил сомнение что ходить и заражать людей опасными вирусами это правильно. Говорю ж дырка в законах, можно убить миллионы при этом не нарушая законов, Гитлер аплодирует стоя. Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома. И сидя 16 часов в самолёте можно заразиться чем угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Мой знакомый Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал Понедельник - ПЛР-тест Вторник - положительно, диагноз Среда - лечение дома по протоколам Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается Вторник - КТ, на обе стороны Суббота - выписан домой
остался один вопрос: зачем КТ? это из категорий - лишь бы что-то делать?
Если у тебя возник такой вопрос, то ты - тупой
Рекомендую тебе вообще не лечится, зачем тебе КТ ?
vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен
Давайте по пунктикам 1 Заразність ковіда.... Тут або труси або хрестик 600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн.... 2 Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками 3 А тепер про свободи Отже Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані. Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти... Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації. При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна 0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05% 40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1% 60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..." "Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"
Ви дещо забули. Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні. І далеко не 2 дні. І не вдома іноді.