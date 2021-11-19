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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44124413441444154416>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 131
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:18

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Да если я не хочу ездить с туберкулёзными и гепатитными в одном транспорте, кушать в одних кафе. Даже с теми кто просто чихает и кашляет (потому что я не знаю насколько опасен и заразен их диагноз)

Так ты же на самокате ездишь, или на авто. Ну по твоей легенде

А, оказывается, ты не зря возбудился на 20 гривен за проезд в метро
Ездишь в метро, хотя из себя такого "успешного" пытаешься выстроить :)
моя успешность не должна тебя волновать и интересовать. Может у меня бизнес доходность которого сильно вырастет из за дорого метро, нет? Очень узко мыслишь, мне лично до фени сколько стоит метро ездить на одной скамейке с бомжами даже бесплатно неохото (поэтому был куплен самокат для хорошей погоды)
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:19

  Hotab написав:
  budivelnik написав:таким чином вакцинація зберегла 900 осіб , які б в середньому прожили ще 50 рокі, тобто 50 років*900 осіб=45 000 людино років

Ясно- понятно. Всё-таки в группе 0-40 не дожили по 50 лет? :lol:

А как же вот те "менше року"?)



Теперь в целом о методе Будивельныка. Я буду максимально толерантен, без оценок, и даже с жалостью. Жалость к нему за то, что тратит массу времени , не получая абсолютно никакого результата.


Я даже не буду проверять, не подтасовывал ли он цифры. Это не важно, если сама методика в корне ошибочная.
Смотрите что получается.
Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.
А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??
В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!
И так работаем с каждый годом. :D

Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.

Цифра возраста умерших от Ковид в сравнении с возрастом остальных умерших вообще не несёт абсолютно никакой информации. Совсем-совсем.

Я пытаюсь достучаться до вашего сознания, не тратьте впустую свое время. От того, что вы поупражнялись считать средний возраст смертей всей страны и он у вас близкий по цифре с госстатовским,не делает автоматом верным ваши рассчеты недожитых лет. Этим дешёвым приемом,когда для кучи лжи добавить ложку правды и этим легализовать ложь, пользовался ещё Гебельс. Мы этот метод знаем не хуже вас. :mrgreen:

Ну и отдельно, хотелось бы понять.
Вот вы сейчас для группы 60+ насчитали , пусть даже абсолютно неверно, 3.88 года недожитых каждым человеком (ну или в среднем). А как быть с более ранними цифрами в 3-6 месяцев недожитых каждым в среднем? А 28 дней , тоже было.

Ну и вопрос на логику: если у вас старики не дожили 3.88 года, то не кажется ли вам, что молодые не дожили ещё больше? :D
А то вы и правда , взяли умершего ковидника в 30 лет, сравнили его с погибшим на фронте солдатом в 31 год и заявили "ковидник не дожил 1 год ". Круто,конечно!

Що тут можна сказати? Браво!

От будівельник докоряє мені, що не даю своїх думок, а користуюсь чужими...
Люди різні. Комусь легше дається отак розкласти усе по поличках, комусь треба на це час, здібності та натхнення.
Я намагаюся самостійно вловити-зрозуміти суть явища, предмету.
А потім залишається ознайомитися-вивчити-прочитати оформлені різні протилежні думки і ... скористатися ТРУДОМ-РЕЗУЛЬТАТОМ зручно чітко оформленим-наданим.
Подумки або реально (якщо є така можливість) подякувавши автору, який це зробив.


За великим рахунком будівельнику, якщо б він не помилявся в фундаменті-основі-розумінні суті предметів-явищ, які виходять за межі його спеціалізації, але які він вперто намагається якось специфічно по-своєму унікально!)) оцінювати-вимірювати, ціни б не було.
Бо впертості, працьовитості та натхнення в нього море. Якщо не океан.

Тому він і далі буде. Переконувати чи просувати)) свої ідеї, думки, геть ігноруючи будь-які контраргументи.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:20

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
  vitaliian написав:с этого примера ничего не понял..


Вроде понятный пример. Ладно, возьмем попроще.

Вам показывают шар, Вы четко и однозначно видите, что он белый. А все окружающие утвреждают что он чёрный. Вам приводят людей, которые называют себя экспертами в цветооценке и ведущими специалистами всемирного университета. И они тоже утверждают, что шар черный. Потом выкатывают робота и он с помощью фотокамеры тоже выдает результат - цвет чёрный.

Вас спрашивают - какой цвет шара? Что Вы ответите? :)
мда дискуссия свалилась ниже канализации. Я думал здесь только будивельнык манипулятор.

Спорить с ватником(антиваксом),все равно,что тыкать палкой какашку. Дело безнадежное,бесполезное и зловонное...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими


Ну вот,а вы хронично больных умерших от Ковид сравниваете с гибелью на войне от пули, на мотоцикле разбившегося, зарезанного на дискотеке и говорите" раз хроник от Ковид умер в 20 лет, а на дискотеке парня зарезали в 22 года, то хроник не дожил 2 года. И где логика и взаимосвязь?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:23

  vitaliian написав:я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества.


Но Вы ведь предлагаете насильно "лечить" здоровых и имеющих иммунитет. А кто откажется тех принуждать, угрожая различными наказаниями и дискриминацией, не так-ли? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Значит вакцинированных лечат бесплатно а не вакцинированных за деньги. Где то мелькала цифра 108 тыс грн (могу ошибаться) стоит лечение одного пациента с ковидом. Я хочу чтобы на эти деньги лечили сердечно-сосудистые и онкологию а не ковид.
Все пізнається в порівннянні
курс вакцинації=1000 грн/особа
вікова_кількість_госпіталізованих_вартість лікування___вартість вакцинації
0-40____20млн_____10 000______*0,18млн=180млн грн________20 млрд грн
40-60___10млн____100 000______*0,18млн=18 млрд___________10 млрд грн
60+_____10млн____500 000______*0,18млн=90 млрд___________10 млрд

То що хочете?
Вакцинувати всіх ?
чи
60+ - обовязково
40-60 - вибірково
0-40 - за їх бажанням +вони за це повинні платити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Вакцинація
Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.
Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками
помимо ковида в организме человека сидят и другие вирусы/бактерии, в т.ч потенциально опасные, но иммунитет их подавляет поэтому как то живём. Тот же герпес живёт пожизненно. Так что Америку вы не открыли и если 99% будут переносить ковид легко, тема закроется, тогда можно его считать обычным сезонным ОРВИ 7 дней если лечить, или неделя если не лечить.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:30

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:я что кому то навязываю вакцинацию? Пусть хоть жидким азотом лечатся лишь бы вирус не влиял на безопасность общества.


Но Вы ведь предлагаете насильно "лечить" здоровых и имеющих иммунитет. А кто откажется тех принуждать, угрожая различными наказаниями и дискриминацией, не так-ли? :wink:

Где я это предлагал? Я выразил сомнение что ходить и заражать людей опасными вирусами это правильно. Говорю ж дырка в законах, можно убить миллионы при этом не нарушая законов, Гитлер аплодирует стоя. Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома. И сидя 16 часов в самолёте можно заразиться чем угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:33

  Ромасик написав:
  pesikot написав:Немного историй. #1

Мой знакомый
Выходные - почувствовал недомогание, но внимания не придал
Понедельник - ПЛР-тест
Вторник - положительно, диагноз
Среда - лечение дома по протоколам
Четверг - ковидное отделение, правосторонняя, антибиотики. Сатурация ниже 97 не опускается
Вторник - КТ, на обе стороны
Суббота - выписан домой

остался один вопрос: зачем КТ?
это из категорий - лишь бы что-то делать?

Если у тебя возник такой вопрос, то ты - тупой

Рекомендую тебе вообще не лечится, зачем тебе КТ ?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:35

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен
Давайте по пунктикам
1 Заразність ковіда....
Тут або труси або хрестик
600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....
2 Вакцинація
Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.
Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками
3 А тепер про свободи
Отже
Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.
Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...
Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.
При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна
0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%
40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%
60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%

"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..."
"Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"

Ви дещо забули.
Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.
І далеко не 2 дні.
І не вдома іноді.
detroytred
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