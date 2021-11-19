Hotab написав:Смотрите что получается. Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы. А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, по 1 году?? В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!! И так работаем с каждый годом.
Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше? В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей Загальна 2019 Смерті від ковіду
Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив.. Тому Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.
budivelnik написав:В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими
Ну вот,а вы хронично больных умерших от Ковид сравниваете с гибелью на войне от пули, на мотоцикле разбившегося, зарезанного на дискотеке и говорите" раз хроник от Ковид умер в 20 лет, а на дискотеке парня зарезали в 22 года, то хроник не дожил 2 года. И где логика и взаимосвязь?
Це ж також як мінімум маніпуляція.. Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі. ще раз дивимось
budivelnik написав:
Hotab написав:Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік). Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке.
Отже 1 Людина так і не зрозуміла , що ОСТЖ( очікувана середня тривалість життя) вираховується так само як і СВС( середній вік смерті) мої алгоритми/таблички це довели Эпидемия коронавируса в мире 2 середнє значення ОСТЖ=СВС з точністю 99,2% вираховується як середнє для різних вікових груп Тобто рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+ ..... 2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95 2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95 2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94 2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10 2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10 2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16 ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___32,19 ____ 52,36 ____ 74,33 Таким чином а - в групі 0-40 створюється враження що ковід навіть піднімає середній вік смерті...але це тому, що ковід вбиває хронічно хворих( яких в цій групі мізер) а є в цій групі параметр , як нещасні випадки..який до смертей має відношення, а до ковіду ні б - в групі 40-60 ковід вбиває на 0,09 року швидше ніж в середньому помираютьвід усіх смертей( 10000 померлих від ковіду*,0,09року=900 людино*років втрат) в - а от в групі 60+ ( яка згідно чинної статистики в середньому може прожити ще 15 років) ковід вбиває на 3,83 року швидше ніж середній вік смерті 50000 померлих * 3,83роки=200 000 людино років втрат.... 3 200 000 людино*років/600 000( померлих в рік)=0,33 роки в середньому забрав ковід. 4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні.
vitaliian написав:Где я это предлагал? Я выразил сомнение что ходить и заражать людей опасными вирусами это правильно. Говорю ж дырка в законах, можно убить миллионы при этом не нарушая законов, Гитлер аплодирует стоя.
В чем Вы видите дырку в законах? В законах вроде все более менее в порядке. Есть попытки обойти законы, протянув принуждение и дискриминацию под видом "благих целей".
vitaliian написав:Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома.
100% безопасности никогда не было и не будет, т.к. её в приницпе не может быть. И не только биологической. Где гарантия что завтра не начнется ядерная война, на землю не упадет астероид или какой-то супервулкан не засорит всю атмосферу пеплом на несколько лет?
На случай чего-то серьезного есть соответствующие меры в виде карантина, введения черезвычайной ситуации. Всё это в законах тоже предусмотрено, т.к. "серьезное" уже не раз случалось в прошлом. Государство в этом случае вводит ограничения для всех, но на него ложится бремя обязательств по содержанию и ответственности за людей на период черезвычайного положения.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 16:54, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен
Давайте по пунктикам 1 Заразність ковіда.... Тут або труси або хрестик 600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн.... 2 Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками 3 А тепер про свободи Отже Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані. Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти... Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації. При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна 0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05% 40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1% 60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..." "Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"
Ви дещо забули. Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні. І далеко не 2 дні. І не вдома іноді.
Ви просто не уважні 1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+, так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+... 2 Якщо бути чесним самим перед собою , то вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+ 3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі. Чи розумієте Ви що зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.
Hotab написав:Смотрите что получается. Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы. А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, по 1 году?? В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!! И так работаем с каждый годом.
Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше? В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей Загальна 2019 Смерті від ковіду
Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив.. Тому Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.
Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
Я пас... Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.
Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.
budivelnik написав:Давайте по пунктикам 1 Заразність ковіда.... Тут або труси або хрестик 600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн.... 2 Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками 3 А тепер про свободи Отже Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані. Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти... Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації. При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна 0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05% 40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1% 60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..." "Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"
Ви дещо забули. Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні. І далеко не 2 дні. І не вдома іноді.
Ви просто не уважні 1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+, так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+... 2 Якщо бути чесним самим перед собою , то вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+ 3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі. Чи розумієте Ви що зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.
1. А я вакцинувався без температури та тещо. 2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті) 3. Висновок про шкодить -- безпідставний.
Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували.