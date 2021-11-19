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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4413441444154416> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 16:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: То що хочете?

Вакцинувати всіх ? То що хочете?Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все. я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9184 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:35 budivelnik написав: vitaliian написав: Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Давайте по пунктикам

1 Заразність ковіда....

Тут або труси або хрестик Давайте по пунктикам1 Заразність ковіда....Тут або труси або хрестик

Вот сразу - надень трусы и ... заткнись Вот сразу - надень трусы и ... заткнись pesikot

Повідомлень: 6205 З нами з: 31.08.09 Подякував: 442 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:40 detroytred написав: Hotab написав: Смотрите что получается.

Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.

А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??

В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!

И так работаем с каждый годом.



Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, ( вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?) будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Смотрите что получается.Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!И так работаем с каждый годом.Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?

В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Загальна 2019



Смерті від ковіду





Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..

Тому

Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертейЗагальна 2019Смерті від ковідуЯк бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..ТомуКритики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату. budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:43 Hotab написав: budivelnik написав: В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими В групі 0-40 ковід забрав 1000 людей з яких 99,9% були хронічно хворими



Ну вот,а вы хронично больных умерших от Ковид сравниваете с гибелью на войне от пули, на мотоцикле разбившегося, зарезанного на дискотеке и говорите" раз хроник от Ковид умер в 20 лет, а на дискотеке парня зарезали в 22 года, то хроник не дожил 2 года. И где логика и взаимосвязь? Ну вот,а вы хронично больных умерших от Ковид сравниваете с гибелью на войне от пули, на мотоцикле разбившегося, зарезанного на дискотеке и говорите" раз хроник от Ковид умер в 20 лет, а на дискотеке парня зарезали в 22 года, то хроник не дожил 2 года. И где логика и взаимосвязь? Це ж також як мінімум маніпуляція..

Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.

ще раз дивимось

budivelnik написав: Hotab написав: Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).

Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке. Якщо ж брати його хибну методику, то відразу попадаєш в калюжу , якщо передчасно померлі були старші, ніж ОСТЖ (71 рік).Така калюжа його очікує і на прикладі Німеччини чи Бельгії, де співвідношення цифр цифр якраз таке. Отже

1 Людина так і не зрозуміла , що ОСТЖ( очікувана середня тривалість життя) вираховується так само як і СВС( середній вік смерті)

мої алгоритми/таблички це довели

Эпидемия коронавируса в мире

2 середнє значення ОСТЖ=СВС з точністю 99,2% вираховується як середнє для різних вікових груп

Тобто

рік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+

.....

2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95

2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95

2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94

2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10

2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10

2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16

ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ ___ 32,19 ____ 52,36 ____ 74,33

Таким чином

а - в групі 0-40 створюється враження що ковід навіть піднімає середній вік смерті...але це тому, що ковід вбиває хронічно хворих( яких в цій групі мізер) а є в цій групі параметр , як нещасні випадки..який до смертей має відношення, а до ковіду ні

б - в групі 40-60 ковід вбиває на 0,09 року швидше ніж в середньому помираютьвід усіх смертей( 10000 померлих від ковіду*,0,09року=900 людино*років втрат)

в - а от в групі 60+ ( яка згідно чинної статистики в середньому може прожити ще 15 років) ковід вбиває на 3,83 року швидше ніж середній вік смерті

50000 померлих * 3,83роки=200 000 людино років втрат....

3 200 000 людино*років/600 000( померлих в рік)=0,33 роки в середньому забрав ковід.

4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні. Отже1 Людина так і не зрозуміла , що ОСТЖ( очікувана середня тривалість життя) вираховується так само як і СВС( середній вік смерті)мої алгоритми/таблички це довели2 середнє значення ОСТЖ=СВС з точністю 99,2% вираховується як середнє для різних вікових групТобторік_ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 ____ 40-60 __ 60+.....2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,952015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,952016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,942017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,102018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,102019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ________ 52,28 ____ 78,16ковід _26/10/21_ 62 402 ___ 69,90__ _____ ____ _______ 52,36 ____ 74,33Таким чиномб - в групі 40-60 ковід вбиває на 0,09 року швидше ніж в середньому помираютьвід усіх смертей( 10000 померлих від ковіду*,0,09року=900 людино*років втрат)в - а от в групі 60+ ( яка згідно чинної статистики в середньому може прожити ще 15 років) ковід вбиває на 3,83 року швидше ніж середній вік смерті50000 померлих * 3,83роки=200 000 людино років втрат....3 200 000 людино*років/600 000( померлих в рік)=0,33 роки в середньому забрав ковід.4 Про втрати і здобутки вакцинації - напишу в наступному повідомленні. Це ж також як мінімум маніпуляція..Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.ще раз дивимось budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:46 vitaliian написав: Где я это предлагал? Я выразил сомнение что ходить и заражать людей опасными вирусами это правильно. Говорю ж дырка в законах, можно убить миллионы при этом не нарушая законов, Гитлер аплодирует стоя. Где я это предлагал? Я выразил сомнение что ходить и заражать людей опасными вирусами это правильно. Говорю ж дырка в законах, можно убить миллионы при этом не нарушая законов, Гитлер аплодирует стоя.



В чем Вы видите дырку в законах? В законах вроде все более менее в порядке. Есть попытки обойти законы, протянув принуждение и дискриминацию под видом "благих целей".



vitaliian написав: Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома. Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома.



100% безопасности никогда не было и не будет, т.к. её в приницпе не может быть. И не только биологической. Где гарантия что завтра не начнется ядерная война, на землю не упадет астероид или какой-то супервулкан не засорит всю атмосферу пеплом на несколько лет?



На случай чего-то серьезного есть соответствующие меры в виде карантина, введения черезвычайной ситуации. Всё это в законах тоже предусмотрено, т.к. "серьезное" уже не раз случалось в прошлом. Государство в этом случае вводит ограничения для всех, но на него ложится бремя обязательств по содержанию и ответственности за людей на период черезвычайного положения. В чем Вы видите дырку в законах? В законах вроде все более менее в порядке. Есть попытки обойти законы, протянув принуждение и дискриминацию под видом "благих целей".100% безопасности никогда не было и не будет, т.к. её в приницпе не может быть. И не только биологической. Где гарантия что завтра не начнется ядерная война, на землю не упадет астероид или какой-то супервулкан не засорит всю атмосферу пеплом на несколько лет?На случай чего-то серьезного есть соответствующие меры в виде карантина, введения черезвычайной ситуации. Всё это в законах тоже предусмотрено, т.к. "серьезное" уже не раз случалось в прошлом. Государство в этом случае вводит ограничения для всех, но на него ложится бремя обязательств по содержанию и ответственности за людей на период черезвычайного положения. Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 16:54, всього редагувалось 4 разів. Цитрин

Повідомлень: 734 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:47 pesikot написав: Ромасик написав: остался один вопрос: зачем КТ?

это из категорий - лишь бы что-то делать? остался один вопрос: зачем КТ?это из категорий - лишь бы что-то делать?

Если у тебя возник такой вопрос, то ты - тупой



Рекомендую тебе вообще не лечится, зачем тебе КТ ? Если у тебя возник такой вопрос, то ты - тупойРекомендую тебе вообще не лечится, зачем тебе КТ ?

И вот эти тупые неандертальцы, сами себя убивающие, еще будут рассказывать мне как лечиться! И вот эти тупые неандертальцы, сами себя убивающие, еще будут рассказывать мне как лечиться! Ромасик Повідомлень: 3465 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:49 vitaliian написав: budivelnik написав: То що хочете?

Вакцинувати всіх ? То що хочете?Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все. я не медик решать такие вопросы. Но, ему должны подчиниться все.

кем принято? кем принято? Ромасик Повідомлень: 3465 З нами з: 30.03.15 Подякував: 748 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:52 detroytred написав: budivelnik написав: vitaliian написав: Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Если человек живёт со мной в одном обществе и игнорирует правила безопасности (в тч вакцинацию) ещё вопрос чьи права нарушены больше. Ковид очень заразен Давайте по пунктикам

1 Заразність ковіда....

Тут або труси або хрестик

600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....

2 Вакцинація

Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.

Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками

3 А тепер про свободи

Отже

Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.

Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...

Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.

При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна

0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%

40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%

60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% Давайте по пунктикам1 Заразність ковіда....Тут або труси або хрестик600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....2 ВакцинаціяВакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками3 А тепер про свободиОтжеНосячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..."

"Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"



Ви дещо забули.

Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.

І далеко не 2 дні.

І не вдома іноді. "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...""Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"Ви дещо забули.Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.І далеко не 2 дні.І не вдома іноді. Ви просто не уважні

1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,

так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...

2 Якщо бути чесним самим перед собою , то

вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+

3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.

Чи розумієте Ви що

зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному. Ви просто не уважні1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...2 Якщо бути чесним самим перед собою , товакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.Чи розумієте Ви щозашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному. budivelnik

Повідомлень: 25300 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 16:56 budivelnik написав: detroytred написав: Hotab написав: Смотрите что получается.

Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.

А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??

В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!

И так работаем с каждый годом.



Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, ( вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?) будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Смотрите что получается.Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!И так работаем с каждый годом.Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?

В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Загальна 2019



Смерті від ковіду





Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..

Тому

Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертейЗагальна 2019Смерті від ковідуЯк бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..ТомуКритики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.

Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.

І навіть місяці назад пропонував.



Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.



Я пас...

Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.



Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.



Це капець... Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.І навіть місяці назад пропонував.Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.Я пас...Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.Це капець... detroytred

Повідомлень: 24722 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:01 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Давайте по пунктикам

1 Заразність ковіда....

Тут або труси або хрестик

600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....

2 Вакцинація

Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.

Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками

3 А тепер про свободи

Отже

Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.

Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...

Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.

При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна

0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%

40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%

60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% Давайте по пунктикам1 Заразність ковіда....Тут або труси або хрестик600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....2 ВакцинаціяВакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками3 А тепер про свободиОтжеНосячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..."

"Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"



Ви дещо забули.

Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.

І далеко не 2 дні.

І не вдома іноді. "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...""Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"Ви дещо забули.Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.І далеко не 2 дні.І не вдома іноді. Ви просто не уважні

1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,

так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...

2 Якщо бути чесним самим перед собою , то

вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+

3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.

Чи розумієте Ви що

зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному. Ви просто не уважні1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...2 Якщо бути чесним самим перед собою , товакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.Чи розумієте Ви щозашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.

1. А я вакцинувався без температури та тещо.

2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті)

3. Висновок про шкодить -- безпідставний.



Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували. 1. А я вакцинувався без температури та тещо.2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті)3. Висновок про шкодить -- безпідставний.Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували. detroytred

Повідомлень: 24722 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3232 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4413441444154416> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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