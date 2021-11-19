Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13

detroytred написав: Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.

І навіть місяці назад пропонував. Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.І навіть місяці назад пропонував.

detroytred написав: Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років. Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.

Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщоя порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....А це щось по принципуназвіть всіх загинувших - поіменно....Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосібСпосіб простий як двері і складається з кількох кроківПерший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причинДругий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених даннихПотім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...Отже спотворення робимо наступним чиномБеремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимосьа - як це впливає на значення в підгрупіб - як це впливає на середнє значення всіх підгрупТаким чином отримуємо похибку..То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?