vitaliian написав:я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все.
Это не снимает ответственности за подчинение незаконным решениям. Например в Германии в 30-ых годах была программа Т4. Которая начиналась с уничтожения больных людей а потом
Была принята пропагандистская формула 1000:10:5:1, согласно которой из каждой тысячи людей десять нетрудоспособны, 5 из 10 нужно оказывать помощь, а одного — физически уничтожить. По этой формуле из 65—70 млн граждан Германии нуждалось в «дезинфекции» 70 тысяч человек
И тем кто подчинялся принятым решениям не помогли уйти от ответствтенности ссылки на то, что решение было принято сверху...
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей
Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2. Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
budivelnik написав:Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.
Так сколько тогда они не дожил?)) Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?
А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей?? А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?
Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше... Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу назвіть всіх загинувших - поіменно.... Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних. Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу. Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки. Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...
Отже спотворення робимо наступним чином Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось а - як це впливає на значення в підгрупі б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп Таким чином отримуємо похибку.. То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.
А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.
Hotab написав:Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років. Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років? Не можете То може Ви не правильно ставите умову задачі? Я можу Вам дати відповідь в цій задачі А ви спробуйте під відповідь -підігнати умови Якщо зможете - я був правий Не зможете - попросите мене щоб я це зробив. Отже відповідь 60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років
detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше... Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу назвіть всіх загинувших - поіменно.... Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних. Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу. Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки. Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...
Отже спотворення робимо наступним чином Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось а - як це впливає на значення в підгрупі б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп Таким чином отримуємо похибку.. То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...
Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення -
Я пас... Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.
Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.