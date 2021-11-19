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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4413441444154416

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:06

  vitaliian написав:я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все.


Это не снимает ответственности за подчинение незаконным решениям. Например в Германии в 30-ых годах была программа Т4. Которая начиналась с уничтожения больных людей а потом
Была принята пропагандистская формула 1000:10:5:1, согласно которой из каждой тысячи людей десять нетрудоспособны, 5 из 10 нужно оказывать помощь, а одного — физически уничтожить. По этой формуле из 65—70 млн граждан Германии нуждалось в «дезинфекции» 70 тысяч человек
И тем кто подчинялся принятым решениям не помогли уйти от ответствтенности ссылки на то, что решение было принято сверху...
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2.
Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
  budivelnik написав:Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.

Так сколько тогда они не дожил?))
Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?

А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей??
А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?

Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:08

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:То що хочете?
Вакцинувати всіх ?
я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все.

кем принято?

Хозяином
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.
І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...
Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо
я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
  detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу
назвіть всіх загинувших - поіменно....
Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.
Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.
Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.
Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб
Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків
Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин
Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних
Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...

Отже спотворення робимо наступним чином
Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось
а - як це впливає на значення в підгрупі
б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп
Таким чином отримуємо похибку..
То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:15

  vitaliian написав:Хозяином


А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:18

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Хозяином


А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.

А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24

  Hotab написав:Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років.
Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років?
Не можете
То може Ви не правильно ставите умову задачі?
Я можу Вам дати відповідь в цій задачі
А ви спробуйте під відповідь -підігнати умови
Якщо зможете - я був правий
Не зможете - попросите мене щоб я це зробив.
Отже відповідь
60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.
І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...
Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо
я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
  detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу
назвіть всіх загинувших - поіменно....
Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.
Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.
Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.
Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб
Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків
Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин
Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних
Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...

Отже спотворення робимо наступним чином
Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось
а - як це впливає на значення в підгрупі
б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп
Таким чином отримуємо похибку..
То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?

Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...

Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення -
Я пас...
Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.

Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:26

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все.

кем принято?

Хозяином


А кто ваш Хозяин, если не секрет :roll:
fler
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