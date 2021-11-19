Hotab написав:Смотрите что получается. Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы. А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, по 1 году?? В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!! И так работаем с каждый годом.
Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше? В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей Загальна 2019 Смерті від ковіду
Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив.. Тому Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.
Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
Я пас... Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.
Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.
budivelnik написав:Давайте по пунктикам 1 Заразність ковіда.... Тут або труси або хрестик 600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн.... 2 Вакцинація Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази. Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками 3 А тепер про свободи Отже Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані. Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти... Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації. При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна 0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05% 40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1% 60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..." "Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"
Ви дещо забули. Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні. І далеко не 2 дні. І не вдома іноді.
Ви просто не уважні 1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+, так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+... 2 Якщо бути чесним самим перед собою , то вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+ 3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі. Чи розумієте Ви що зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.
1. А я вакцинувався без температури та тещо. 2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті) 3. Висновок про шкодить -- безпідставний.
Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували.
budivelnik написав:В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей
Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2. Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
budivelnik написав:Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.
Так сколько тогда они не дожил?)) Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?
А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей?? А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?
Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше... Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу назвіть всіх загинувших - поіменно.... Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних. Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу. Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки. Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...
Отже спотворення робимо наступним чином Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось а - як це впливає на значення в підгрупі б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп Таким чином отримуємо похибку.. То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.
А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.
Будучи 18+ лет несвободным вы верите что человек обретает свободу? Приведу один пример, обшаюсь с эмигрантом украинцем в Канаде, они с русскими дружат, вместе празднуют новый год и другие праздники, никто не грызётся из за политики, Крыма, Донбасса. Почему? Там другая информационная среда, их телевизоры не кричат с утра до вечера что путин нападёт и прочее. Так что о свободе люди могут только мечтать, по факту ими манипулируют как овцами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років. Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років? Не можете То може Ви не правильно ставите умову задачі? Я можу Вам дати відповідь в цій задачі А ви спробуйте під відповідь -підігнати умови Якщо зможете - я був правий Не зможете - попросите мене щоб я це зробив. Отже відповідь 60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років
detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5. І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше... Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу назвіть всіх загинувших - поіменно.... Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних. Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу. Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки. Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...
Отже спотворення робимо наступним чином Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось а - як це впливає на значення в підгрупі б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп Таким чином отримуємо похибку.. То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...
Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення -
Я пас... Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.
Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.
Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.
Тем не менее, конвенция о правах ребенка рассматривает ребенка в качестве субъекта права, т. е. владельца прав. Это означает, что ребенок – это индивид, который имеет права человека, и ни у кого нет права собственности на ребенка, даже у родителей.
Так а кто по Вашему тот "хозяин", который может принять решение о принудительном "лечении" здоровых и имеющих иммунитет?
Цитрин Я вам говорю как в жизни, а вы мне про конвенцию. Даже в 9-14 лет ребенок не может выбирать школу или учителя, культурную среду и много чего другого. Этому есть свои причины, никто не будет менять инфраструктуру потому что ребенку хочется играть не в футбол а в хоккей. Точно так же выростая он выбирает свою дорогу из ОГРАНИЧЕННОГО числа возможностей, устраиваясь на работу выбирает из ОГРАНИЧЕННОГО количества вакансий (во многих городах и выбора нет). Свобода жить где хочешь упирается в финансовые возможности, свобода создать семью тоже сильно ограничена тем(той) кто даст согласие. А если у ребенка инвалидность про работу и семью он может забыть (гле тут свобода).
Так что ваша свобода - материал для писателей романтиков. даже у здоровых людей и при больших деньгах человек вынужден считаться с правилами безопасности, с кем то делиться, нанимать охрану, боясь лишний раз выйти на прогулку. У знаменитостей есть хейтеры которые как папарацци их преследуют доставляя мелкие или крупные неприятности.
Уже молчу что каждый человек заложник своего характерати умственных способностей.
По факту никакой свободы нет, она только в теории.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.