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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 441144124413441444154416> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 16:56 budivelnik написав: detroytred написав: Hotab написав: Смотрите что получается.

Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.

А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??

В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!

И так работаем с каждый годом.



Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, ( вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?) будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Смотрите что получается.Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!И так работаем с каждый годом.Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?

В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Загальна 2019



Смерті від ковіду





Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..

Тому

Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату. Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертейЗагальна 2019Смерті від ковідуЯк бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..ТомуКритики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.

Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.

І навіть місяці назад пропонував.



Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.



Я пас...

Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.



Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.



Це капець... Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.І навіть місяці назад пропонував.Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.Я пас...Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.Це капець... detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:01 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Давайте по пунктикам

1 Заразність ковіда....

Тут або труси або хрестик

600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....

2 Вакцинація

Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.

Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками

3 А тепер про свободи

Отже

Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.

Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...

Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.

При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна

0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%

40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%

60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% Давайте по пунктикам1 Заразність ковіда....Тут або труси або хрестик600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....2 ВакцинаціяВакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками3 А тепер про свободиОтжеНосячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5% "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..."

"Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"



Ви дещо забули.

Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.

І далеко не 2 дні.

І не вдома іноді. "Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...""Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"Ви дещо забули.Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.І далеко не 2 дні.І не вдома іноді. Ви просто не уважні

1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,

так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...

2 Якщо бути чесним самим перед собою , то

вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+

3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.

Чи розумієте Ви що

зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному. Ви просто не уважні1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...2 Якщо бути чесним самим перед собою , товакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.Чи розумієте Ви щозашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.

1. А я вакцинувався без температури та тещо.

2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті)

3. Висновок про шкодить -- безпідставний.



Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували. 1. А я вакцинувався без температури та тещо.2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті)3. Висновок про шкодить -- безпідставний.Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували. detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2.

Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))

budivelnik написав: Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі. Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.

Так сколько тогда они не дожил?))

Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?



А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей??

А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?



Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?. Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2.Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))Так сколько тогда они не дожил?))Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей??А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5694 З нами з: 15.02.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.

І навіть місяці назад пропонував. Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.І навіть місяці назад пропонував. Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...

Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо

я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....

detroytred написав: Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років. Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років. А це щось по принципу

назвіть всіх загинувших - поіменно....

Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.

Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.

Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.

Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб

Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків

Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин

Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних

Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...



Отже спотворення робимо наступним чином

Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось

а - як це впливає на значення в підгрупі

б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп

Таким чином отримуємо похибку..

То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ? Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщоя порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....А це щось по принципуназвіть всіх загинувших - поіменно....Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосібСпосіб простий як двері і складається з кількох кроківПерший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причинДругий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених даннихПотім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...Отже спотворення робимо наступним чиномБеремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимосьа - як це впливає на значення в підгрупіб - як це впливає на середнє значення всіх підгрупТаким чином отримуємо похибку..То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ? budivelnik

Повідомлень: 25310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:18 Цитрин написав: vitaliian написав: Хозяином Хозяином



А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно. А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.

А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.



Будучи 18+ лет несвободным вы верите что человек обретает свободу? Приведу один пример, обшаюсь с эмигрантом украинцем в Канаде, они с русскими дружат, вместе празднуют новый год и другие праздники, никто не грызётся из за политики, Крыма, Донбасса. Почему? Там другая информационная среда, их телевизоры не кричат с утра до вечера что путин нападёт и прочее. Так что о свободе люди могут только мечтать, по факту ими манипулируют как овцами. А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.Будучи 18+ лет несвободным вы верите что человек обретает свободу? Приведу один пример, обшаюсь с эмигрантом украинцем в Канаде, они с русскими дружат, вместе празднуют новый год и другие праздники, никто не грызётся из за политики, Крыма, Донбасса. Почему? Там другая информационная среда, их телевизоры не кричат с утра до вечера что путин нападёт и прочее. Так что о свободе люди могут только мечтать, по факту ими манипулируют как овцами. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24 Hotab написав: Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?)) Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?)) Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років.

Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років?

Не можете

То може Ви не правильно ставите умову задачі?

Я можу Вам дати відповідь в цій задачі

А ви спробуйте під відповідь -підігнати умови

Якщо зможете - я був правий

Не зможете - попросите мене щоб я це зробив.

Отже відповідь

60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років.Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років?Не можетеТо може Ви не правильно ставите умову задачі?Я можу Вам дати відповідь в цій задачіА ви спробуйте під відповідь -підігнати умовиЯкщо зможете - я був правийНе зможете - попросите мене щоб я це зробив.Отже відповідь60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років budivelnik

Повідомлень: 25310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24 budivelnik написав: detroytred написав: Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.

І навіть місяці назад пропонував. Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.І навіть місяці назад пропонував. Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...

Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо

я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....

detroytred написав: Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років. Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років. А це щось по принципу

назвіть всіх загинувших - поіменно....

Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.

Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.

Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.

Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб

Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків

Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин

Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних

Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...



Отже спотворення робимо наступним чином

Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось

а - як це впливає на значення в підгрупі

б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп

Таким чином отримуємо похибку..

То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ? Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщоя порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....А це щось по принципуназвіть всіх загинувших - поіменно....Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосібСпосіб простий як двері і складається з кількох кроківПерший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причинДругий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених даннихПотім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...Отже спотворення робимо наступним чиномБеремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимосьа - як це впливає на значення в підгрупіб - як це впливає на середнє значення всіх підгрупТаким чином отримуємо похибку..То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?

Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...



Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення - Я пас...

Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.

Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти. Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення -Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:26 vitaliian написав: Ромасик написав: vitaliian написав: Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все. Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но, ему должны подчиниться все.

кем принято? кем принято?

Хозяином Хозяином



А кто ваш Хозяин, если не секрет А кто ваш Хозяин, если не секрет fler

Повідомлень: 2343 З нами з: 07.08.09 Подякував: 747 раз. Подякували: 893 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:34 vitaliian написав: А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся. А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.



Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.



Тем не менее, конвенция о правах ребенка рассматривает ребенка в качестве субъекта права, т. е. владельца прав. Это означает, что ребенок – это индивид, который имеет права человека, и ни у кого нет права собственности на ребенка, даже у родителей.



Так а кто по Вашему тот "хозяин", который может принять решение о принудительном "лечении" здоровых и имеющих иммунитет? Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.Тем не менее, конвенция о правах ребенка рассматривает ребенка в качестве субъекта права, т. е. владельца прав. Это означает, что ребенок – это индивид, который имеет права человека, и ни у кого нет права собственности на ребенка, даже у родителей.Так а кто по Вашему тот "хозяин", который может принять решение о принудительном "лечении" здоровых и имеющих иммунитет? Цитрин

Повідомлень: 726 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 17:43 Цитрин Я вам говорю как в жизни, а вы мне про конвенцию. Даже в 9-14 лет ребенок не может выбирать школу или учителя, культурную среду и много чего другого. Этому есть свои причины, никто не будет менять инфраструктуру потому что ребенку хочется играть не в футбол а в хоккей. Точно так же выростая он выбирает свою дорогу из ОГРАНИЧЕННОГО числа возможностей, устраиваясь на работу выбирает из ОГРАНИЧЕННОГО количества вакансий (во многих городах и выбора нет). Свобода жить где хочешь упирается в финансовые возможности, свобода создать семью тоже сильно ограничена тем(той) кто даст согласие. А если у ребенка инвалидность про работу и семью он может забыть (гле тут свобода).



Так что ваша свобода - материал для писателей романтиков. даже у здоровых людей и при больших деньгах человек вынужден считаться с правилами безопасности, с кем то делиться, нанимать охрану, боясь лишний раз выйти на прогулку. У знаменитостей есть хейтеры которые как папарацци их преследуют доставляя мелкие или крупные неприятности.



Уже молчу что каждый человек заложник своего характерати умственных способностей.



По факту никакой свободы нет, она только в теории. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 441144124413441444154416> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13421036

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41