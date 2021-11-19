RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 441144124413441444154416>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Смотрите что получается.
Суть методики Будивельныка в том, что он берет какую-то возрастную группу (например 50-60 лет) , определяет ,ближе к какому возрасту в этой группе умирают , и определяет , ближе к какому возрасту умирают в этой группе ковидники. И делает вывод, что разница - это не дожитые годы.
А давайте мы попросим Будивельныка разбивку не 10 лет взять, а более точную, ​по 1 году??
В 51 год умерло 1000 человек, из них от Ковид 10. Можем заявлять, что раз ковидники возрастной группы 51 год умерли тоже в 51 год, то Ковид не забрал ни одного года. Тадам!!!!
И так работаем с каждый годом. :D

Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?
В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей
Загальна 2019
Зображення
Смерті від ковіду
Зображення

Як бачите, мої опоненти мене критикують і вчать як рабити...навіть не розібравшись що я так і зробив..
Тому
Критики - в мене точність 99,2% в порівнянні з точністю Держкомстату.

Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.
І навіть місяці назад пропонував.

Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.

Я пас...
Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.

Стосовно отого співпадіння на 92% з Держкомстатом вам вже Хотаб пояснив.

Це капець...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Давайте по пунктикам
1 Заразність ковіда....
Тут або труси або хрестик
600 днів.....2,8 млн заражених в популяції 41 млн....
2 Вакцинація
Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби...але не гарантує( точніше зовсім не зменшить) кількість переносчиків зарази.
Тобто від того скільки буде вакциновано - кількість переносчиків не зміниться.Вакцинуйте хоч 100%...все одно 14 днів ви є переносчиками
3 А тепер про свободи
Отже
Носячи маску чи вакцинувавшись - Ви приймаєте самостійно рішення для себе і свого здоровья...і при цьому нічим не гарантуєте що не принесете шкоди іншим...якщо вони будуть не вакциновані.
Але й ці інші , так само як і ви мають свою думку/право приймати рішення як їм діяти...
Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)..чи з ймовірністю в 95% за 600 днів не потрапити в морг і без вакцинації.
При чому для кожної вікової групи ця ймовірність різна
0-40 - 20 млн - 1000 померлих= ймовірність потрапити в морг за 600днів=0,05%
40-60- 10 млн -10000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600днів=1%
60+ - 10 млн - 50000 померлих=ймовірність потрапити в морг за 600 днів=5%
"Вакцинація зменшить ймовірність важкого перебігу хвороби..."
"Втрачати кожних 6 місяців 2 доби в брєдовій гарячці (1% проміжку в 180 днів)"

Ви дещо забули.
Що при середньому та важкому перебігу хвороби ті, хто не помирає, втрачає у "бредовій горячці" або більш важко теж дні.
І далеко не 2 дні.
І не вдома іноді.
Ви просто не уважні
1 Я як перехворів(7 днів з температурою 39+,
так і вакцинувався -2 дні з температурою в 39+...
2 Якщо бути чесним самим перед собою , то
вакцина допомагає (життєво необхідна) тільки тим хто має високі шанси важко захворіти або померти....а це в нас всього 25% населення,яке зосереджено в групі 60+
3 Вакцинація фактично для 99,995% населення в групі 0-40 - шкодить...і допомагає тільки 0,005% населення в цій групі.
Чи розумієте Ви що
зашкодити 20000 ...щоб допомогти 1 - це виглядає якось по дебільному.

1. А я вакцинувався без температури та тещо.
2. Критерій оцінки не тільки -- життєвонеобхідна (вберегти від смерті)
3. Висновок про шкодить -- безпідставний.

Я звернув вашу увагу, що ймовірності ви дуже однобоко розрахували.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В мене розбивка не по 10 років а по 5...як для ковідних так і для загальної кількості смертей

Разбивайте свои 5-ки пополам))) Чтоб по на 2.5. Можно банально делить числа на 2.
Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
  budivelnik написав:Якраз в групі 0-40... в мене ковідні живуть довше ніж в середньому по групі.

Так сколько тогда они не дожил?))
Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?

А в группе 40-45 нет дтп, на войне? Причем здесь их гибель к возрасту ковидных смертей??
А те, кто умер в этой группе даже пусть от болезни, СПИДа, в 43 года, что нам даёт эта цифра, чтобы считать недожитые годды от Ковид?

Вы понимаете, что у вас получилось , оно рандомное, не то, чтобы не точные, а просто произвольные?.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5694
З нами з: 15.02.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.
І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...
Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо
я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
  detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу
назвіть всіх загинувших - поіменно....
Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.
Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.
Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.
Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб
Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків
Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин
Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних
Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...

Отже спотворення робимо наступним чином
Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось
а - як це впливає на значення в підгрупі
б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп
Таким чином отримуємо похибку..
То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25310
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:18

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Хозяином


А кто хозяин? У свободы воли нет хозяина. Если совершить преступление, замучав или убив человека, то таким образом Вы станете преступником, а не хозяином. А стать хозяином его свободы воли невозможно.

А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.

Будучи 18+ лет несвободным вы верите что человек обретает свободу? Приведу один пример, обшаюсь с эмигрантом украинцем в Канаде, они с русскими дружат, вместе празднуют новый год и другие праздники, никто не грызётся из за политики, Крыма, Донбасса. Почему? Там другая информационная среда, их телевизоры не кричат с утра до вечера что путин нападёт и прочее. Так что о свободе люди могут только мечтать, по факту ими манипулируют как овцами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24

  Hotab написав:Где-то "вылезет , хоть в одном возрасте, вилка 3.88?))
Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років.
Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років?
Не можете
То може Ви не правильно ставите умову задачі?
Я можу Вам дати відповідь в цій задачі
А ви спробуйте під відповідь -підігнати умови
Якщо зможете - я був правий
Не зможете - попросите мене щоб я це зробив.
Отже відповідь
60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25310
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Хотаб вам раніше пропонував розбити для загальної кількості смертей - по року. А не по 5.
І навіть місяці назад пропонував.
Якби я мав розбивку по дням і годинам доби - то порахував би ще точніше...
Але поясніть мені доцільність такої роботи,якщо
я порахував по 5-річкам і отримав точність 99,2-100% в порівнянні з розрахунком Держкомстату,який робили фахівці, маючи розбивку смертей по годинам....
  detroytred написав:Розбити на по 5 років пропонує ("Разбейте 60+ на 5 лет-ки") для другої таблички (смерті від Ковіду), де у вас по 10 років.
А це щось по принципу
назвіть всіх загинувших - поіменно....
Я не можу розбити 10 річні діапазони на 5-річні, або тим більше 1-річні...в мене не має вихідних данних.
Але я вмію вивести похибку ..а ви здурі думаєте що це не можливо і тому настоюєте на своєму варіанті розуміючи що я так як пропонуєте- зробити не можу.
Але при цьому, ви настільки обмежені що не знаєте про існування інших способів перевірки і визначення розміру похибки.
Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб
Спосіб простий як двері і складається з кількох кроків
Перший - рахуємо все вірно( по тому алгоритму який використовувався для розрахунку смерті від усіх причин
Другий - свідомо і по певному алгоритму спотворюємо первинні данні спочатку для групи 0-40, потім для групи 40-60 і в кінці для групи 60+....і розраховуємо середні значення явно спотворених данних
Потім порівнюємо вірний діапазон з спотвореним і виводимо величину похибки...

Отже спотворення робимо наступним чином
Беремо 10 смертей і перекидаємо їх з останньої вікового періоду вікової підгрупи на перший ( таким чином зменшуємо середній вік смерті у віковій групі) і дивимось
а - як це впливає на значення в підгрупі
б - як це впливає на середнє значення всіх підгруп
Таким чином отримуємо похибку..
То як - я починаю рахувати , а Ви за той час поки я створю таблички і порахую - зробите припущення - в якому діапазоні буде точність ?

Ви написали - "а ви здурі" "Але при цьому, ви настільки обмежені що не"...

Мені залишається тільки застосувати оці ваші тезі до ВАС відносно моєї цитати з отого повідомлення -
Я пас...
Копирсатися знов і знов у ваших табличках, що ви вперто надаєте, роблячи висновки, як заманеться, нема бажання.

Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 17:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:26

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Вакцинувати всіх ? я не медик решать такие вопросы. Но если будет принято решение, ему должны подчиниться все.

кем принято?

Хозяином


А кто ваш Хозяин, если не секрет :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 07.08.09
Подякував: 747 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:34

  vitaliian написав:А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.


Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.

Тем не менее, конвенция о правах ребенка рассматривает ребенка в качестве субъекта права, т. е. владельца прав. Это означает, что ребенок – это индивид, который имеет права человека, и ни у кого нет права собственности на ребенка, даже у родителей.

Так а кто по Вашему тот "хозяин", который может принять решение о принудительном "лечении" здоровых и имеющих иммунитет?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 26.06.21
Подякував: 113 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:43

Цитрин Я вам говорю как в жизни, а вы мне про конвенцию. Даже в 9-14 лет ребенок не может выбирать школу или учителя, культурную среду и много чего другого. Этому есть свои причины, никто не будет менять инфраструктуру потому что ребенку хочется играть не в футбол а в хоккей. Точно так же выростая он выбирает свою дорогу из ОГРАНИЧЕННОГО числа возможностей, устраиваясь на работу выбирает из ОГРАНИЧЕННОГО количества вакансий (во многих городах и выбора нет). Свобода жить где хочешь упирается в финансовые возможности, свобода создать семью тоже сильно ограничена тем(той) кто даст согласие. А если у ребенка инвалидность про работу и семью он может забыть (гле тут свобода).

Так что ваша свобода - материал для писателей романтиков. даже у здоровых людей и при больших деньгах человек вынужден считаться с правилами безопасности, с кем то делиться, нанимать охрану, боясь лишний раз выйти на прогулку. У знаменитостей есть хейтеры которые как папарацци их преследуют доставляя мелкие или крупные неприятности.

Уже молчу что каждый человек заложник своего характерати умственных способностей.

По факту никакой свободы нет, она только в теории.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 441144124413441444154416>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13421036
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34756)
20.11.2021 18:07
Рынок ОВГЗ (2270)
20.11.2021 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.