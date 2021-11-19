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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 441244134414441544164417>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:44

  Hotab написав:Так сколько тогда они не дожил?))
Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?
Внаслідок того , що в групі 0-40 кількість смертей становить всього 1,5% від загальної кількості смертей - я не можу визначити скільки не дожили в цій групі...в той самий час всі похибки цієї групи (навіть якщо її просто викинути з розрахунку) не зменшать точність підрахунків по іншим групам більше ніж на 1,5%....
Тому
У нас з Вами суперечка
ви заявляєте про 15-20 років недоживання, базуючись на тому що є таблиця в якій визначена середня тривалість життя яке людина ще проживе після досягнення певного віку
ось вона
має буде жити всього має буде жити всього має буде жити всього має буде жити всього
0 __ 72,01 __ 72,01 __ 25 __ 48,06 __ 73,06 __ 50 __ 26,24 __ 76,24 __ 75 __ 9,28 __ 84,28
1 __ 71,51 __ 72,51 __ 26 __ 47,11 __ 73,11 __ 51 __ 25,45 __ 76,45 __ 76 __ 8,80 __ 84,80
2 __ 70,55 __ 72,55 __ 27 __ 46,17 __ 73,17 __ 52 __ 24,67 __ 76,67 __ 77 __ 8,27 __ 85,27
3 __ 69,57 __ 72,57 __ 28 __ 45,23 __ 73,23 __ 53 __ 23,90 __ 76,90 __ 78 __ 7,80 __ 85,80
4 __ 68,59 __ 72,59 __ 29 __ 44,29 __ 73,29 __ 54 __ 23,13 __ 77,13 __ 79 __ 7,31 __ 86,31
5 __ 67,60 __ 72,60 __ 30 __ 43,36 __ 73,36 __ 55 __ 22,37 __ 77,37 __ 80 __ 6,87 __ 86,87
6 __ 66,61 __ 72,61 __ 31 __ 42,44 __ 73,44 __ 56 __ 21,62 __ 77,62 __ 81 __ 6,47 __ 87,47
7 __ 65,62 __ 72,62 __ 32 __ 41,52 __ 73,52 __ 57 __ 20,87 __ 77,87 __ 82 __ 6,08 __ 88,08
8 __ 64,64 __ 72,64 __ 33 __ 40,62 __ 73,62 __ 58 __ 20,13 __ 78,13 __ 83 __ 5,72 __ 88,72
9 __ 63,65 __ 72,65 __ 34 __ 39,72 __ 73,72 __ 59 __ 19,39 __ 78,39 __ 84 __ 5,37 __ 89,37
10 __ 62,66 __ 72,66 __ 35 __ 38,82 __ 73,82 __ 60 __ 18,67 __ 78,67 __ 85 __ 5,07 __ 90,07
11 __ 61,67 __ 72,67 __ 36 __ 37,93 __ 73,93 __ 61 __ 17,97 __ 78,97 __ 86 __ 4,77 __ 90,77
12 __ 60,68 __ 72,68 __ 37 __ 37,04 __ 74,04 __ 62 __ 17,28 __ 79,28 __ 87 __ 4,49 __ 91,49
13 __ 59,69 __ 72,69 __ 38 __ 36,17 __ 74,17 __ 63 __ 16,59 __ 79,59 __ 88 __ 4,23 __ 92,23
14 __ 58,70 __ 72,70 __ 39 __ 35,31 __ 74,31 __ 64 __ 15,92 __ 79,92 __ 89 __ 3,97 __ 92,97
15 __ 57,72 __ 72,72 __ 40 __ 34,45 __ 74,45 __ 65 __ 15,26 __ 80,26 __ 90 __ 3,74 __ 93,74
16 __ 56,73 __ 72,73 __ 41 __ 33,61 __ 74,61 __ 66 __ 14,61 __ 80,61 __ 91 __ 3,51 __ 94,51
17 __ 55,76 __ 72,76 __ 42 __ 32,77 __ 74,77 __ 67 __ 13,96 __ 80,96 __ 92 __ 3,30 __ 95,30
18 __ 54,79 __ 72,79 __ 43 __ 31,94 __ 74,94 __ 68 __ 13,34 __ 81,34 __ 93 __ 3,09 __ 96,09
19 __ 53,82 __ 72,82 __ 44 __ 31,11 __ 75,11 __ 69 __ 12,72 __ 81,72 __ 94 __ 2,90 __ 96,90
20 __ 52,86 __ 72,86 __ 45 __ 30,28 __ 75,28 __ 70 __ 12,12 __ 82,12 __ 95 __ 2,72 __ 97,72
21 __ 51,90 __ 72,90 __ 46 __ 29,47 __ 75,47 __ 71 __ 11,56 __ 82,56 __ 96 __ 2,54 __ 98,54
22 __ 50,94 __ 72,94 __ 47 __ 28,66 __ 75,66 __ 72 __ 10,95 __ 82,95 __ 97 __ 2,36 __ 99,36
23 __ 49,98 __ 72,98 __ 48 __ 27,85 __ 75,85 __ 73 __ 10,42 __ 83,42 __ 98 __ 2,19 __ 100,19
24 __ 49,02 __ 73,02 __ 49 __ 27,04 __ 76,04 __ 74 __ 9,83 __ 83,83 __ 99 __ 2,01 __ 101,01

Я заявляю що людина не доживе 3,9 роки в групі 60+...в порівнянні з середнім віком смерті..
Тобто у нас з вами різниця 4- 5 разів
А ви вимагаєте повищити точність на 1-2%..
Ви хоч це розумієте?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 лис, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Те що ви порахувати не зможете - я знав і без того
Тому й написав
Для примітивів - самий примітивний спосіб..
Чи ви хотіли щоб для примітивів я написав найскладніший спосіб?
Я стараюсь щоб ви зрозуміли
Ви
а - розуміти не хочете
б - вчитись не бажаєте
г - признавати що ви не розумієте й примітивного - також нехочете
і хто вам тоді лікар?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви заявляли що померлі від ковіду не доживають 15-20 років

Не заявляв.
  budivelnik написав:Можете створити табличку з періодом в рік...яка б показала що в ній є різниця 15-20 років?
Не можете

Конечно нет. Ваша табличка не показывает ни правильные результаты, ни неправильные. Из нее нельзя получить ничего полезного .
  budivelnik написав:То може Ви не правильно ставите умову задачі

Какую ещё условия я ставлю?
  budivelnik написав:Якщо зможете - я був правий

Вы мне ставите какие-то условия? Не пойму .
  budivelnik написав:60 000 померлих від ковіду за 600 днів не дожили до віку своєї природної смерті всі разом 194 900 років

Заключение из потолка. Но они же должны были согласно вашей предыдущей версии не дожить по полгода. В какой из версии вы нас обманываете? Или в обоих?))


  budivelnik написав:Я заявляю що людина не доживе 3,9 роки в групі 60+.

Основываясь на чем??)))
  budivelnik написав:Тобто у нас з вами різниця 4- 5 разів

У нас может быть любая разница,если ваша цифра из потолка))
  budivelnik написав:А ви вимагаєте повищити точність на 1-2%..

Не было такого ))
Вы придумали, что я хочу поднять точность. Я говорю,что у вас рандомные цифры)
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 лис, 2021 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:53

  budivelnik написав:Ви хоч це розумієте?


да он всё понимает. возможно даже знает больше нашего.
и прекрасно видит что происходит.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:да он всё понимает. возможно даже знает больше нашего.
и прекрасно видит что происходит

А вы до сих пор не поняли, что смерть от рака в 43 года, или от дтп в 50, не имеет никакого отношения к возрасту ковидной смерти, точно так же как сама смерть от рака не имеет отношения к смерти от дтп))??
Что это за подход, что если бы ковидник не умер в 41, то он бы умер в 43 от рака?)) Почему вдруг?? Какая связь?)
  budivelnik написав:ви заявляєте про 15-20 років недоживання,

Никогда такого не говорил)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Заключение из потолка. Но они же должны были согласно вашей предыдущей версии не дожить по полгода. В какой из версии вы нас обманываете? Или в обоих?))

Для тих в кого рація на бронепоїзді а не на транзисторах
Я округляю до 1000
1 Скільки не дожили чи пережили померлі 1000 осіб від ковіду в групі 0-40 - я сказати не можу
2 В групі 40-60 - 10 000 померлих від ковіду не дожили до Середнього віку Смерті в цій групі по 0,09 року, тобто всі 10000 разом не дожили 900 років
3 В групі 60+ - 50000 померлих від ковіду не дожили до середнього віку смерті в цій віковій групі 3,88 року, тобто всі 50000 разом не дожили 194 000 років
4 В році померло 600 000 осіб, так як ковід забрав 194 900 років, то в середньому цих 600 000 осіб не дожили кожен 194900/600000= 0,325 року.

Ви зрозуміли звідки взято всі три цифри
0,09
3,88
0,325?????
Якщо не зрозуміли - то я вже більше нічим допомогти не зможу

ПС
Що там по похибці
Дейтройт заявив що
а - примітивні приклади не для примітивів
б - він примітивом не є, але розумних прикладів придумати не може.

А що ви?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Як ви вказали "Спеціально для примітивів - найпримітивніший спосіб" -- спробуйте прочитати по буквах і зрозуміти.
Те що ви порахувати не зможете - я знав і без того
Тому й написав
Для примітивів - самий примітивний спосіб..
Чи ви хотіли щоб для примітивів я написав найскладніший спосіб?
Я стараюсь щоб ви зрозуміли
Ви
а - розуміти не хочете
б - вчитись не бажаєте
г - признавати що ви не розумієте й примітивного - також нехочете
і хто вам тоді лікар?

Пояснюю: ось оці всі питання поставте собі.
Хотаб вам он рахує-рахує і що?
Ви зрозуміли, признали, побачили чи ні.

Навіщо мені тоді витрачати на це час?
Тим паче не маючи найменшого бажання.
Тим паче чудово знаючи ваші підходи.

Ви ж подивіться: ви вище опонентам закинули про дурня, не розуміє, брехню стосовно вказаної Хотабом пропозиції розбивати на 5 років та на рік. Заявиви, що у вас вже! розбито по 5 років.
Я ткнув вас де саме про це і про що саме.
Тобто у вашу брехню та дурню. У факт.
У відповідь ви що?
Відвели в бік багатослівного пояснення непотрібності розбиття групи 60+ по 5 років, загальної по року.
Тобто про інше.
Підмінили предмет.


Тому з вами достатньо одного формату -- вказувати на ваші помилки, перекручення, єралашики.
До речі, ваше визнання забирання понад 3 років життя -- є шах і мат для всіх отих ваших попередніх потуг у алгоритмами, розрахунках і головне -- ВИСНОВКАХ стосовно негативного впливу Ковіду.

Спробуйте нарешті розуміти суть речей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:07

vitaliian

я например задолго до ковида прекрасно понимал, что в том-же трамвае можно подхватить всякие болячки, тот-же туберкулез. Тем не менее я никогда не требовал чтобы все заходили в трамвай по справкам из тубдиспансера, и не считаю что кто хочет ездить в трамвае обязаны ежедневно пить изониазид.

И уж тем более никогда не проявлял агрессии в отношении пассажиров, которые мне показались больными или заразными. Если я замечаю таких - я сам отойду в сторону и при первой возможности выйду из вагона. Потому что риск заразиться от людей действительно есть и не только туберкулезом.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:10

budivelnik
"ПС
Що там по похибці
Дейтройт заявив що
а - примітивні приклади не для примітивів
б - він примітивом не є, але розумних прикладів придумати не може."

Без брехні ну ніяк...
Невже ви не бачите, що свої випади у бік опонентів будуєте на брехні?

З.и.
Ось оце і є зручний формат з вами.
Вказати вам на факт вашої брехні, перекручення і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А вы до сих пор не поняли, что смерть от рака в 43 года, или от дтп в 50, не имеет никакого отношения к возрасту ковидной смерти, точно так же как сама смерть от рака не имеет отношения к смерти от дтп))??
Что это за подход, что если бы ковидник не умер в 41, то он бы умер в 43 от рака?)) Почему вдруг?? Какая связь?)
Якщо конкретно по кожному випадку - то ви праві
Автокатастрофа чи втоплення - до середнього віку смерті від ковіду - відношення не мають...
Але тут виникає така собі не приємна для вас штучка
82% всіх смертей від ковіду стаються у віці 60+...
І як би це не дивно звучало - але в цій віковій групі добрих 90% помирають від хвороб..а ковід не що інше як хвороба...
Тому рак погіршує життя діабетикам чи гіпертонікам...точно так само як і ковід погрішує життя тим самим онкохворим і так далі....
Тому якщо дивитись тільки на групу 60+...то смерть від онко і смерть від корони..це просто організм не зміг підтримувати свою життєдіяльність...
Тому при порівнянні
50000 ковід смертей з 500000 смертей від усіх видів в цій віковій групі - має право на життя.

ПС
Якщо не заявляли що ковід забирає 15-20 років...
То заявіть -а скільки забирає..
Я свої цифри привів
0,09 року в групі 40-60
3,88 року в групі 60+
Тоді й порівняємо.
Якщо заявите що не 3,88 а 3,9 чи 4,01...-я навіть не буду сильнозаперечувати , бо для мене особисто що 3,8 що 4,1 - це цифри одного порядку

а от для 6-8-10-15-20 - то я вже попрошу пояснити і показати алгоритм розрахунку.
budivelnik
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