Додано: Суб 20 лис, 2021 18:11

Hotab написав: А вы до сих пор не поняли, что смерть от рака в 43 года, или от дтп в 50, не имеет никакого отношения к возрасту ковидной смерти, точно так же как сама смерть от рака не имеет отношения к смерти от дтп))??

Что это за подход, что если бы ковидник не умер в 41, то он бы умер в 43 от рака?)) Почему вдруг?? Какая связь?) А вы до сих пор не поняли, что смерть от рака в 43 года, или от дтп в 50, не имеет никакого отношения к возрасту ковидной смерти, точно так же как сама смерть от рака не имеет отношения к смерти от дтп))??Что это за подход, что если бы ковидник не умер в 41, то он бы умер в 43 от рака?)) Почему вдруг?? Какая связь?)

Якщо конкретно по кожному випадку - то ви правіАвтокатастрофа чи втоплення - до середнього віку смерті від ковіду - відношення не мають...Але тут виникає така собі не приємна для вас штучка82% всіх смертей від ковіду стаються у віці 60+...І як би це не дивно звучало - але в цій віковій групі добрих 90% помирають від хвороб..а ковід не що інше як хвороба...Тому рак погіршує життя діабетикам чи гіпертонікам...точно так само як і ковід погрішує життя тим самим онкохворим і так далі....Тому якщо дивитись тільки на групу 60+...то смерть від онко і смерть від корони..це просто організм не зміг підтримувати свою життєдіяльність...Тому при порівнянні50000 ковід смертей з 500000 смертей від усіх видів в цій віковій групі - має право на життя.ПСЯкщо не заявляли що ковід забирає 15-20 років...То заявіть -а скільки забирає..Я свої цифри привів0,09 року в групі 40-603,88 року в групі 60+Тоді й порівняємо.Якщо заявите що не 3,88 а 3,9 чи 4,01...-я навіть не буду сильнозаперечувати , бо для мене особисто що 3,8 що 4,1 - це цифри одного порядкуа от для 6-8-10-15-20 - то я вже попрошу пояснити і показати алгоритм розрахунку.