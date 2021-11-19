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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 18:13
detroytred написав:
До речі, ваше визнання забирання понад 3 років життя -- є шах і мат для всіх отих ваших попередніх потуг у алгоритмами, розрахунках і головне -- ВИСНОВКАХ стосовно негативного впливу Ковіду.
К слову, меня его 3.88 года не устраивает совсем не потому, что это мало. Хоть и 10 бы написала, все равно нет. Методика в корне неверна!!! Не просто неточна, а именно глупое предположение, что ковидник, если бы не умер от Ковид, то обязательно умер бы от дтп или рака где-то рядом со своими ровесниками. Никакой взаимосвязи тут нет.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:14
Цитрин ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита. Нужны более действенные меры. Какие расписывать не буду потому что имею о них поверхностное впечатление. И вряд ли они вам понравятся, потому что будут нарушать свободу болеть и заражать других. А справку и купить можно а сертификат нарисовать в Фотошопе
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 20 лис, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:15
budivelnik написав: Hotab написав:
А вы до сих пор не поняли, что смерть от рака в 43 года, или от дтп в 50, не имеет никакого отношения к возрасту ковидной смерти, точно так же как сама смерть от рака не имеет отношения к смерти от дтп))??
Что это за подход, что если бы ковидник не умер в 41, то он бы умер в 43 от рака?)) Почему вдруг?? Какая связь?)
Якщо конкретно по кожному випадку - то ви праві
Автокатастрофа чи втоплення - до середнього віку смерті від ковіду - відношення не мають...
Але тут виникає така собі не приємна для вас штучка
82% всіх смертей від ковіду стаються у віці 60+...
І як би це не дивно звучало - але в цій віковій групі добрих 90% помирають від хвороб..а ковід не що інше як хвороба...
Тому рак погіршує життя діабетикам чи гіпертонікам...точно так само як і ковід погрішує життя тим самим онкохворим і так далі....
Тому якщо дивитись тільки на групу 60+...то смерть від онко і смерть від корони..це просто організм не зміг підтримувати свою життєдіяльність...
Тому при порівнянні
50000 ковід смертей з 500000 смертей від усіх видів в цій віковій групі - має право на життя.
ПС
Якщо не заявляли що ковід забирає 15-20 років...
То заявіть -а скільки забирає..
Я свої цифри привів
0,09 року в групі 40-60
3,88 року в групі 60+
Тоді й порівняємо.
Якщо заявите що не 3,88 а 3,9 чи 4,01...-я навіть не буду сильнозаперечувати , бо для мене особисто що 3,8 що 4,1 - це цифри одного порядку
а от для 6-8-10-15-20 - то я вже попрошу пояснити і показати алгоритм розрахунку.
Феніта ля комедія.
Понад 3 роки достатньо з гаком...
Для спростовування усіх ваших "думок" стосовно цього критерію (не доживають, втрачають років життя з-за хвороби).
Не смішить більше людей.
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detroytred
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:16
detroytred написав:
Навіщо мені тоді витрачати на це час?
Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились
для цього даю цифрові ряди і алгоритми
ви витрачаєте на мене час, розповідаючи що на вашу думку ,яка виникла від оповідання когось - я не правий.
але самої вашої думки у вас не має..
то навіщо ви витрачаєте на мене час повторюючи чужі думки
ви думаєте що я без вас ці думки не бачу.
тому там де треба - я реагую
а як реагувати на вас?
розповідати вам( в якого жодної власної думки) що ви не правильно зрозуміли чи то мою чи то того кого цитуєте?
будете мати свої - кажіть
а поки працюєте попугаєм - то я вже буду опонувати до власників оригінальних повідомлень..
тому знову в бан..
ПС
тим більше що вже пару годин як на арену випустили адекватну версію хотаба.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:20
Hotab
предлагаю обсудить рождаемость в Украине после введения ограничений.
с ней же должно быть всё в порядке? подросла?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:21
Hotab написав: detroytred написав:
До речі, ваше визнання забирання понад 3 років життя -- є шах і мат для всіх отих ваших попередніх потуг у алгоритмами, розрахунках і головне -- ВИСНОВКАХ стосовно негативного впливу Ковіду.
К слову, меня его 3.88 года не устраивает совсем не потому, что это мало. Хоть и 10 бы написала, все равно нет. Методика в корне неверна!!! Не просто неточна, а именно глупое предположение, что ковидник, если бы не умер от Ковид, то обязательно умер бы от дтп или рака где-то рядом со своими ровесниками. Никакой взаимосвязи тут нет.
не поряд - а через 3,88 роки і це при тому що без хвороб( а від ковіду помирають в основному хроніки) в нього було максимум по табличкам Держкомстату
має буде жити всього має буде жити всього має буде жити всього
60 __ 18,67 __ 78,67 __ 75 __ 9,28 __ 84,28 __ 90 __ 3,74 __ 93,74
61 __ 17,97 __ 78,97 __ 76 __ 8,80 __ 84,80 __ 91 __ 3,51 __ 94,51
62 __ 17,28 __ 79,28 __ 77 __ 8,27 __ 85,27 __ 92 __ 3,30 __ 95,30
63 __ 16,59 __ 79,59 __ 78 __ 7,80 __ 85,80 __ 93 __ 3,09 __ 96,09
64 __ 15,92 __ 79,92 __ 79 __ 7,31 __ 86,31 __ 94 __ 2,90 __ 96,90
65 __ 15,26 __ 80,26 __ 80 __ 6,87 __ 86,87 __ 95 __ 2,72 __ 97,72
66 __ 14,61 __ 80,61 __ 81 __ 6,47 __ 87,47 __ 96 __ 2,54 __ 98,54
67 __ 13,96 __ 80,96 __ 82 __ 6,08 __ 88,08 __ 97 __ 2,36 __ 99,36
68 __ 13,34 __ 81,34 __ 83 __ 5,72 __ 88,72 __ 98 __ 2,19 __ 100,19
69 __ 12,72 __ 81,72 __ 84 __ 5,37 __ 89,37 __ 99 __ 2,01 __ 101,01
70 __ 12,12 __ 82,12 __ 85 __ 5,07 __ 90,07 __
71 __ 11,56 __ 82,56 __ 86 __ 4,77 __ 90,77 __
72 __ 10,95 __ 82,95 __ 87 __ 4,49 __ 91,49 __
73 __ 10,42 __ 83,42 __ 88 __ 4,23 __ 92,23 __
74 __ 9,83 __ 83,83 __ 89 __ 3,97 __ 92,97 __
Ті хто дожили до 60 - можуть прожити ще 18 , а ті хто до 99 - 2 роки
в середньому 10 років.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:22
Hotab написав: detroytred написав:
До речі, ваше визнання забирання понад 3 років життя -- є шах і мат для всіх отих ваших попередніх потуг у алгоритмами, розрахунках і головне -- ВИСНОВКАХ стосовно негативного впливу Ковіду.
К слову, меня его 3.88 года не устраивает совсем не потому, что это мало. Хоть и 10 бы написала, все равно нет. Методика в корне неверна!!! Не просто неточна, а именно глупое предположение, что ковидник, если бы не умер от Ковид, то обязательно умер бы от дтп или рака где-то рядом со своими ровесниками. Никакой взаимосвязи тут нет.
Отож.
Да. Я зрозумів одразу, що на чому ви наголошували.
Але якщо він до інших не прислухається, то може хоча б до себе хоча б одному з моментів.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:22
vitaliian написав:
ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита
тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Суб 20 лис, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:22
budivelnik написав:
Тому якщо дивитись тільки на групу 60+.
А якщо группу 40-45?)))
Так от чего умирают?))
И почему 43-летний ковидник должен был умереть в 44, как угоревший в квартире его одноклассник?? Или как 44 -летний язвенник?? Какая взаимосвязь?
budivelnik написав:
Тому якщо дивитись тільки на групу 60+...то смерть від онко і смерть від корони..це просто організм не зміг підтримувати свою життєдіяльність...
Вы в своем предположении ставите, что умерший от Ковид должен был умереть от онко через 3.88 года. Это глупость
uaprofi написав:Hotab
предлагаю обсудить рождаемость в Украине после введения ограничений.
с ней же должно быть всё в порядке? подросла?
РАзрешаю.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 18:24
uaprofi написав:Hotab
предлагаю обсудить рождаемость в Украине после введения ограничений.
с ней же должно быть всё в порядке? подросла?
По цьому питанню - не сипте йому сіль на рани
Я ще в 2020 писав
Ненародження 1 дитини = 20 смертям від ковіду
Так що у випадку коли за 2020 померло 20000 , то ненеродження 101 і далі дитини - нанесе збитків Україні більше ніж смерті від ковіду...
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