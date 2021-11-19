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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4414441544164417> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 18:28 budivelnik написав: detroytred написав: Навіщо мені тоді витрачати на це час? Навіщо мені тоді витрачати на це час? Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились

для цього даю цифрові ряди і алгоритми

ви витрачаєте на мене час, розповідаючи що на вашу думку ,яка виникла від оповідання когось - я не правий.

але самої вашої думки у вас не має..

то навіщо ви витрачаєте на мене час повторюючи чужі думки

ви думаєте що я без вас ці думки не бачу.

тому там де треба - я реагую

а як реагувати на вас?

розповідати вам( в якого жодної власної думки) що ви не правильно зрозуміли чи то мою чи то того кого цитуєте?

будете мати свої - кажіть

а поки працюєте попугаєм - то я вже буду опонувати до власників оригінальних повідомлень..

тому знову в бан..

ПС

тим більше що вже пару годин як на арену випустили адекватну версію хотаба. Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчилисьдля цього даю цифрові ряди і алгоритмиви витрачаєте на мене час, розповідаючи що на вашу думку ,яка виникла від оповідання когось - я не правий.але самої вашої думки у вас не має..то навіщо ви витрачаєте на мене час повторюючи чужі думкиви думаєте що я без вас ці думки не бачу.тому там де треба - я реагуюа як реагувати на вас?розповідати вам( в якого жодної власної думки) що ви не правильно зрозуміли чи то мою чи то того кого цитуєте?будете мати свої - кажітьа поки працюєте попугаєм - то я вже буду опонувати до власників оригінальних повідомлень..тому знову в бан..ПСтим більше що вже пару годин як на арену випустили адекватну версію хотаба.

Ага))

Знов чергова вигадка.

Ви ж самі вже не раз вказували, що мета вашого "спілкування" з "таким" мною -- це для просування своєї думки читачам, що використовуєте мене.



А тепер вигадали, що для повчання мене.

Що зручно -- те й несете.

Тобто черговий факт ваших перекручень, м'яко кажучи.

З метою -- забовтати незручне повне фіаско з 0,3-3,88. Ага))Знов чергова вигадка.Ви ж самі вже не раз вказували, що мета вашого "спілкування" з "таким" мною -- це для просування своєї думки читачам, що використовуєте мене.А тепер вигадали, що для повчання мене.Що зручно -- те й несете.Тобто черговий факт ваших перекручень, м'яко кажучи.З метою -- забовтати незручне повне фіаско з 0,3-3,88. detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:28 budivelnik написав: Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились

для цього даю цифрові ряди і алгоритми Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчилисьдля цього даю цифрові ряди і алгоритми



просвещение в массы?

а хотят ли массы этого?

они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.



поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.

тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?

какая им от этого польза? просвещение в массы?а хотят ли массы этого?они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?какая им от этого польза? uaprofi

Повідомлень: 5073 З нами з: 21.04.11 Подякував: 736 раз. Подякували: 540 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: А якщо группу 40-45?)))

Так от чего умирают?))

И почему 43-летний ковидник должен был умереть в 44, как угоревший в квартире его одноклассник?? Или как 44 -летний язвенник?? Какая взаимосвязь? А якщо группу 40-45?)))Так от чего умирают?))И почему 43-летний ковидник должен был умереть в 44, как угоревший в квартире его одноклассник?? Или как 44 -летний язвенник?? Какая взаимосвязь? Ви звернули увагу що в моїх розрахунках група 0-40+ група 40-60 - практично не цікавлять?Там цифри на межах математичної похибки.

Тому тут 1000 померлих в групі 0-40

чи тих 10000 померлих в групі 40-60

Погоди не роблять від слова взагалі на фоні

як 50 000 померлих від ковіду

так і 1 000 000 померлих від усіх прични за той самий період



Я живу по принципу

Спочатку з мінімальними затратами ресурсів/часу - розберись з головними причинами досягнень/втрат...

А ви з 50000 не розібрались..але чомусь лізите розбиратись з 10000. Ви звернули увагу що в моїх розрахунках група 0-40+ група 40-60 - практично не цікавлять?Там цифри на межах математичної похибки.Тому тут 1000 померлих в групі 0-40чи тих 10000 померлих в групі 40-60Погоди не роблять від слова взагалі на фоніяк 50 000 померлих від ковідутак і 1 000 000 померлих від усіх прични за той самий періодЯ живу по принципуСпочатку з мінімальними затратами ресурсів/часу - розберись з головними причинами досягнень/втрат...А ви з 50000 не розібрались..але чомусь лізите розбиратись з 10000. budivelnik

Повідомлень: 25310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:36 uaprofi написав: того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. На цих сторінках

Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять

Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять

Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....

Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться. На цих сторінкахПерше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлятьДруге - є 30%.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблятьТретє - ще 65% живуть по принципу- цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться. budivelnik

Повідомлень: 25310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:42 ЛАД написав: По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/





Так у вакцинированных ковид проявляется в более легких формах, тоесть обнаружить зараженных среди вакцинированных сложней. Вакцинированные чаще являются латентными переносчиками инфекции.



Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке



И почему-то Вы забыли процитировать это по Вашей ссылке:

Доктор Эльрои-Прайс, тем не менее, не считает, что Израилю, вслед за Австрией, стоит обязать своих граждан вакцинироваться.



Так у вакцинированных ковид проявляется в более легких формах, тоесть обнаружить зараженных среди вакцинированных сложней. Вакцинированные чаще являются латентными переносчиками инфекции.Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборкеИ почему-то Вы забыли процитировать это по Вашей ссылке: Цитрин

Повідомлень: 726 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире Цитрин написав: Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке Мені цікаво

Чому вибірку - вакцинований /не вакцинований - дають

А вибірку по віку - не дають

У нас вакцинованих 25%....і в лікарнях 24% вакциновані-76% не вакциновані

Ну і? В чому прикол?

В тому що вакцинуйся/не вакцинуйся - а в лікарню потрапиш?

То може покажіть по віку? Так як дала НАН

45 років - середній вік захворівшого

58 років - середній вік госпіталізованого

70 років - середній вік померлого...

і тоді може в головах чиновників від медицини щось поміняється? Мені цікавоЧому вибірку - вакцинований /не вакцинований - даютьА вибірку по віку - не даютьУ нас вакцинованих 25%....і в лікарнях 24% вакциновані-76% не вакцинованіНу і? В чому прикол?В тому що вакцинуйся/не вакцинуйся - а в лікарню потрапиш?То може покажіть по віку? Так як дала НАН45 років - середній вік захворівшого58 років - середній вік госпіталізованого70 років - середній вік померлого...і тоді може в головах чиновників від медицини щось поміняється? budivelnik

Повідомлень: 25310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:48 uaprofi написав: budivelnik написав: Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились

для цього даю цифрові ряди і алгоритми Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчилисьдля цього даю цифрові ряди і алгоритми



просвещение в массы?

а хотят ли массы этого?

они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.



поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.

тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?

какая им от этого польза? просвещение в массы?а хотят ли массы этого?они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?какая им от этого польза?

Да-да.

Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.



Тому питання навіщо вони це роблять, яке виникло у вас на підставі ВАШИХ І Ко думок, треба ставити і їм.

От тільки нюанс --- підстави для ваших думок повинні бути дуже аргументовними. Рівня отих фахівців.



Вважати єралашики будівельника такими -- ?))

Чи розсуди нас, пікейних жилетів)) Да-да.Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.Тому питання навіщо вони це роблять, яке виникло у вас на підставі ВАШИХ І Ко думок, треба ставити і їм.От тільки нюанс --- підстави для ваших думок повинні бути дуже аргументовними. Рівня отих фахівців.Вважати єралашики будівельника такими -- ?))Чи розсуди нас, пікейних жилетів)) detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:54 budivelnik написав: uaprofi написав: того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. На цих сторінках

Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять

Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять

Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....

Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться. На цих сторінкахПерше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлятьДруге - є 30%.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблятьТретє - ще 65% живуть по принципу- цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться.

Я відкрию вам тайну або просто очі: кого цікавлять оті ваші таблички-хформула-розрахунки вже й так видно!!!

По кількості -- коли ви самі запитали))))

По дискусії саме по цим "розрахункам".



Он тільки Хотаб розважається та й те втомлюється.

Ну і я, в якості замість ребусів в наявні елементарні помилки тицяю.



Спробуйте відштовхуватися від фактів...



І до речі, отаких наполеонів, нобелівських лауреатів тут дійсно обмаль)) -- ви.

До того ж Порошенко каже тобі про доцільність масової вакцинації. Поясни йому, а він же сам через СМІ іншим, масам.

Спробуй. Я відкрию вам тайну або просто очі: кого цікавлять оті ваші таблички-хформула-розрахунки вже й так видно!!!По кількості -- коли ви самі запитали))))По дискусії саме по цим "розрахункам".Он тільки Хотаб розважається та й те втомлюється.Ну і я, в якості замість ребусів в наявні елементарні помилки тицяю.Спробуйте відштовхуватися від фактів...І до речі, отаких наполеонів, нобелівських лауреатів тут дійсно обмаль)) -- ви.До того ж Порошенко каже тобі про доцільність масової вакцинації. Поясни йому, а він же сам через СМІ іншим, масам.Спробуй. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 18:59, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24729 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2068 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:55 Цитрин написав: vitaliian написав: ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита



тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза. тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза. по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью. Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду. Без крайней необходимости не езжу на общественном транспорте, купил э/самокат, за лето 2021 накатал 1000+ км. В холодное время езжу на авто. Избегаю любого скопления людей, рассчитываюсь на кассах самообслуживания. Работаю в кабинете один. Есть электронные средства коммуникации, не обязательно всех видеть вживую, только близких и пару друзей. по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью. Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду. Без крайней необходимости не езжу на общественном транспорте, купил э/самокат, за лето 2021 накатал 1000+ км. В холодное время езжу на авто. Избегаю любого скопления людей, рассчитываюсь на кассах самообслуживания. Работаю в кабинете один. Есть электронные средства коммуникации, не обязательно всех видеть вживую, только близких и пару друзей. vitaliian

Повідомлень: 9186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 18:57 uaprofi написав: тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?

какая им от этого польза? тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?какая им от этого польза?



они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.



Но в том, что они пишут есть и часть правды. они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.Но в том, что они пишут есть и часть правды. Цитрин

Повідомлень: 726 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4414441544164417> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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