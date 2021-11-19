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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4414441544164417>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Навіщо мені тоді витрачати на це час?
Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились
для цього даю цифрові ряди і алгоритми
ви витрачаєте на мене час, розповідаючи що на вашу думку ,яка виникла від оповідання когось - я не правий.
але самої вашої думки у вас не має..
то навіщо ви витрачаєте на мене час повторюючи чужі думки
ви думаєте що я без вас ці думки не бачу.
тому там де треба - я реагую
а як реагувати на вас?
розповідати вам( в якого жодної власної думки) що ви не правильно зрозуміли чи то мою чи то того кого цитуєте?
будете мати свої - кажіть
а поки працюєте попугаєм - то я вже буду опонувати до власників оригінальних повідомлень..
тому знову в бан..
ПС
тим більше що вже пару годин як на арену випустили адекватну версію хотаба.

Ага))
Знов чергова вигадка.
Ви ж самі вже не раз вказували, що мета вашого "спілкування" з "таким" мною -- це для просування своєї думки читачам, що використовуєте мене.

А тепер вигадали, що для повчання мене.
Що зручно -- те й несете.
Тобто черговий факт ваших перекручень, м'яко кажучи.
З метою -- забовтати незручне повне фіаско з 0,3-3,88.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:28

  budivelnik написав:Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились
для цього даю цифрові ряди і алгоритми


просвещение в массы? :lol:
а хотят ли массы этого?
они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.

поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.
тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?
какая им от этого польза?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А якщо группу 40-45?)))
Так от чего умирают?))
И почему 43-летний ковидник должен был умереть в 44, как угоревший в квартире его одноклассник?? Или как 44 -летний язвенник?? Какая взаимосвязь?
Ви звернули увагу що в моїх розрахунках група 0-40+ група 40-60 - практично не цікавлять?Там цифри на межах математичної похибки.
Тому тут 1000 померлих в групі 0-40
чи тих 10000 померлих в групі 40-60
Погоди не роблять від слова взагалі на фоні
як 50 000 померлих від ковіду
так і 1 000 000 померлих від усіх прични за той самий період

Я живу по принципу
Спочатку з мінімальними затратами ресурсів/часу - розберись з головними причинами досягнень/втрат...
А ви з 50000 не розібрались..але чомусь лізите розбиратись з 10000.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:36

  uaprofi написав:того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается.
На цих сторінках
Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять
Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять
Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....
Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:42

  ЛАД написав:
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/


Так у вакцинированных ковид проявляется в более легких формах, тоесть обнаружить зараженных среди вакцинированных сложней. Вакцинированные чаще являются латентными переносчиками инфекции.

Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке :wink:

И почему-то Вы забыли процитировать это по Вашей ссылке:
Доктор Эльрои-Прайс, тем не менее, не считает, что Израилю, вслед за Австрией, стоит обязать своих граждан вакцинироваться.


:)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке :wink:
Мені цікаво
Чому вибірку - вакцинований /не вакцинований - дають
А вибірку по віку - не дають
У нас вакцинованих 25%....і в лікарнях 24% вакциновані-76% не вакциновані
Ну і? В чому прикол?
В тому що вакцинуйся/не вакцинуйся - а в лікарню потрапиш?
То може покажіть по віку? Так як дала НАН
45 років - середній вік захворівшого
58 років - середній вік госпіталізованого
70 років - середній вік померлого...
і тоді може в головах чиновників від медицини щось поміняється?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:48

  uaprofi написав:
  budivelnik написав:Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились
для цього даю цифрові ряди і алгоритми


просвещение в массы? :lol:
а хотят ли массы этого?
они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.

поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса.
тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?
какая им от этого польза?

Да-да.
Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.

Тому питання навіщо вони це роблять, яке виникло у вас на підставі ВАШИХ І Ко думок, треба ставити і їм.
От тільки нюанс --- підстави для ваших думок повинні бути дуже аргументовними. Рівня отих фахівців.

Вважати єралашики будівельника такими -- ?))
Чи розсуди нас, пікейних жилетів))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:54

  budivelnik написав:
  uaprofi написав:того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается.
На цих сторінках
Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять
Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять
Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів....
Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться.

Я відкрию вам тайну або просто очі: кого цікавлять оті ваші таблички-хформула-розрахунки вже й так видно!!!
По кількості -- коли ви самі запитали))))
По дискусії саме по цим "розрахункам".

Он тільки Хотаб розважається та й те втомлюється.
Ну і я, в якості замість ребусів в наявні елементарні помилки тицяю.

Спробуйте відштовхуватися від фактів...

І до речі, отаких наполеонів, нобелівських лауреатів тут дійсно обмаль)) -- ви.
До того ж Порошенко каже тобі про доцільність масової вакцинації. Поясни йому, а він же сам через СМІ іншим, масам.
Спробуй.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:55

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита


тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза.
по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью. Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду. Без крайней необходимости не езжу на общественном транспорте, купил э/самокат, за лето 2021 накатал 1000+ км. В холодное время езжу на авто. Избегаю любого скопления людей, рассчитываюсь на кассах самообслуживания. Работаю в кабинете один. Есть электронные средства коммуникации, не обязательно всех видеть вживую, только близких и пару друзей.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:57

  uaprofi написав:тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?
какая им от этого польза?


они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.

Но в том, что они пишут есть и часть правды.
Цитрин
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