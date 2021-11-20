detroytred написав:Навіщо мені тоді витрачати на це час?
Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились для цього даю цифрові ряди і алгоритми ви витрачаєте на мене час, розповідаючи що на вашу думку ,яка виникла від оповідання когось - я не правий. але самої вашої думки у вас не має.. то навіщо ви витрачаєте на мене час повторюючи чужі думки ви думаєте що я без вас ці думки не бачу. тому там де треба - я реагую а як реагувати на вас? розповідати вам( в якого жодної власної думки) що ви не правильно зрозуміли чи то мою чи то того кого цитуєте? будете мати свої - кажіть а поки працюєте попугаєм - то я вже буду опонувати до власників оригінальних повідомлень.. тому знову в бан.. ПС тим більше що вже пару годин як на арену випустили адекватну версію хотаба.
Ага)) Знов чергова вигадка. Ви ж самі вже не раз вказували, що мета вашого "спілкування" з "таким" мною -- це для просування своєї думки читачам, що використовуєте мене.
А тепер вигадали, що для повчання мене. Що зручно -- те й несете. Тобто черговий факт ваших перекручень, м'яко кажучи. З метою -- забовтати незручне повне фіаско з 0,3-3,88.
budivelnik написав:Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились для цього даю цифрові ряди і алгоритми
просвещение в массы? а хотят ли массы этого? они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.
поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса. тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают? какая им от этого польза?
Hotab написав:А якщо группу 40-45?))) Так от чего умирают?)) И почему 43-летний ковидник должен был умереть в 44, как угоревший в квартире его одноклассник?? Или как 44 -летний язвенник?? Какая взаимосвязь?
Ви звернули увагу що в моїх розрахунках група 0-40+ група 40-60 - практично не цікавлять?Там цифри на межах математичної похибки. Тому тут 1000 померлих в групі 0-40 чи тих 10000 померлих в групі 40-60 Погоди не роблять від слова взагалі на фоні як 50 000 померлих від ковіду так і 1 000 000 померлих від усіх прични за той самий період
Я живу по принципу Спочатку з мінімальними затратами ресурсів/часу - розберись з головними причинами досягнень/втрат... А ви з 50000 не розібрались..але чомусь лізите розбиратись з 10000.
uaprofi написав:того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается.
На цих сторінках Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів.... Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться.
Цитрин написав:Вы ведь смотрите данные из больниц, куда попадают в тяжелом состоянии или как минимум с хорошо заметными симптомами, а не по случайной выборке
Мені цікаво Чому вибірку - вакцинований /не вакцинований - дають А вибірку по віку - не дають У нас вакцинованих 25%....і в лікарнях 24% вакциновані-76% не вакциновані Ну і? В чому прикол? В тому що вакцинуйся/не вакцинуйся - а в лікарню потрапиш? То може покажіть по віку? Так як дала НАН 45 років - середній вік захворівшого 58 років - середній вік госпіталізованого 70 років - середній вік померлого... і тоді може в головах чиновників від медицини щось поміняється?
budivelnik написав:Я коли витрачаю на вас час - то хочу щоб ви щось навчились для цього даю цифрові ряди і алгоритми
просвещение в массы? а хотят ли массы этого? они хотят смотреть безумные шоу типа "холостяк" или "холостячка" или какой ещё тупой сериал.
поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса. тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают? какая им от этого польза?
Да-да. Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.
Тому питання навіщо вони це роблять, яке виникло у вас на підставі ВАШИХ І Ко думок, треба ставити і їм. От тільки нюанс --- підстави для ваших думок повинні бути дуже аргументовними. Рівня отих фахівців.
Вважати єралашики будівельника такими -- ?)) Чи розсуди нас, пікейних жилетів))
uaprofi написав:того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается.
На цих сторінках Перше - є 5% таких як я - їм мої розрахунки не потрібні, бо вони їх вже самі провели..або вони їх просто не цікавлять Друге - є 30% сильніших від мене в своїх професіях.... - і от саме на них і направлені мої таблички/алгоритми/порівняння, адже саме їх професіоналізм змушує їх звужувати бачення проблеми.Я надіюсь що мої спроби розширити/спростити - дадуть їм додаткові інструменти , використання яких допоможе їх досягти успіху...а я як пенсіонер цим скористаюсь у вигляді підвищеної пенсії яку вони для мене зароблять Третє - ще 65% живуть по принципу визначи хто свій і тільки йому довіряй - цих найбільше шкода, бо саме з них і створюють поживне середовище для різного роду популістів/аферистів.... Є маленька надія, що якась частинка з них також покращиться.
Я відкрию вам тайну або просто очі: кого цікавлять оті ваші таблички-хформула-розрахунки вже й так видно!!! По кількості -- коли ви самі запитали)))) По дискусії саме по цим "розрахункам".
Он тільки Хотаб розважається та й те втомлюється. Ну і я, в якості замість ребусів в наявні елементарні помилки тицяю.
Спробуйте відштовхуватися від фактів...
І до речі, отаких наполеонів, нобелівських лауреатів тут дійсно обмаль)) -- ви. До того ж Порошенко каже тобі про доцільність масової вакцинації. Поясни йому, а він же сам через СМІ іншим, масам. Спробуй.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 18:59, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита
тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза.
по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью. Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду. Без крайней необходимости не езжу на общественном транспорте, купил э/самокат, за лето 2021 накатал 1000+ км. В холодное время езжу на авто. Избегаю любого скопления людей, рассчитываюсь на кассах самообслуживания. Работаю в кабинете один. Есть электронные средства коммуникации, не обязательно всех видеть вживую, только близких и пару друзей.
uaprofi написав:поймите, того кого Вы хотите чему то научить на самом деле и сам неплохо в этом всём разбирается. Потому как, невозможно так перекручивать факты не разбираясь в сути вопроса. тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают? какая им от этого польза?
Выставлять оппонентов дураками, перекручивая их посты, много ума не надо. Олимпийский чемпион по школьной математике и физике пока еще не привел нам ни одной самостоятельно рассчитанной таблички в ответ ув.Будивельнику. Также и ЛАД, задавая вопросы "Что делать?" и т.п., сам на них ответить не может, не хватает кругозора (и не только по теме), чтобы мыслить широко. Одни диагнозы от них видим (дискуссии уровня "Ты - дурак!"). Если б эти двое действительно разбирались в теме так, как они хотят казаться, то мы хотя бы получали от них ценную информацию, а не просто цифры с сайта МОЗ и Ворлдометра вдобавок к тому, что я описала в первом абзаце.