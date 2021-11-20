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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44154416441744184419>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:07

  uaprofi написав:
  detroytred написав:Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.
оно должно тогда подтверждаться математически.
вероятность такого на данный момент крайне мала.
Дозволю собі не погодитись
1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих
2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.
Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.

То хто в трусах а хто з хрестиком?

ПС
Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.
І як правило ті хто так роблять
а - невдахи
б - озлоблені на всіх навколо
в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:09

  uaprofi написав:
  detroytred написав:Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.


оно должно тогда подтверждаться математически.
вероятность такого на данный момент крайне мала.

Ви неуважно прочитали.
В ситуації, коли провідні фахівці та розвинуті демократичні країни (да навіть вже й нерозвинуті)) говорять те ж саме, то СПРОСТОВУВАТИ повинні саме опоненти.

Підтвердженнями. Математичним та іншими
Поки з цим у вас проблеми.
І якщо навіть форумчани Хотаб, ЛАД, Ig легко вказують на помилки у вас, то про що мова...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:12

  vitaliian написав:по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью.


ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь протекала, но судя по рассказам маму это больше беспокоило, чем меня :)

  vitaliian написав:Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду.


Я конечно стараюсь быть осторожнее в плане гигиены, но до такой паранойи не опускаюсь. Одному или вдвоем в купе конечно приятней ехать, чем в четвером, но не потому что боюсь заразиться, а потому что так спокойнее и меньше пересекающихся персональных зон. Совсем одному тоже скучно ехать, вдвоем можно поговорить и при этом нет такого что постоянно ктото выходит, заходит, кому-то переодеться надо и т.п.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:12

  budivelnik написав:
  uaprofi написав:
  detroytred написав:Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.
оно должно тогда подтверждаться математически.
вероятность такого на данный момент крайне мала.
Дозволю собі не погодитись
1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих
2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.
Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.

То хто в трусах а хто з хрестиком?

ПС
Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.
І як правило ті хто так роблять
а - невдахи
б - озлоблені на всіх навколо
в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів.

Да-да --- невдахи, озлоблені)).
Ось оце звідки "вигадано"?

Єралашик:
Бу-бу-бу
І висновок зі стелі, як ключове у повідомленні.
Негативне в бік опонентів.

У вас це класична схема. Одна зі схем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:13

fler

понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:17

  uaprofi написав:fler

понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.

Да що ж це таке???

Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.
А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.
Чому і звідки????
От на якій підставі ви оце отак визначили?
Дуже цікава логіка?
Поясніть, будь ласка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:31

  Цитрин написав:
  uaprofi написав:тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?
какая им от этого польза?


они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.

Но в том, что они пишут есть и часть правды.

Підписка. Нерозголошення.

Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс? Реалізація.
Скільки можна заробити, якщо *здати* отаке противникам?

Якщо розсиплеться, як картковий будиночок ця логічна конструкція, то може не треба отак впевнено в бік незнайомих форумчан заявляти негатив.
"Наверняка"))

Люди! Ну це ж повний капець...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:32

Для мене
Після отримання таблички від НАН ( вже друга дуже корисна ссилочка надана форумчанином Ой+ , перша це ссилка на французів по подобовим смертям від ковіду - за які я йому дуже вдячний і готовий організувати вікенд у Львові за свій рахнок :oops: - це офіційне запрошення :!: )
і знайденої таблички на Держкомстаті з Очікуваним віком смерті
Питання
скільки забирає ковід...-для мене втратило актуальність.
Цифра в 3,88 року для групи 60+ ...навряд чи буде кардинально змінена
Тепер мене цікавить інший показник.
кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин
в розбивці до
На 100% провакцинованої групи
і на 100% не вакцинованої
Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.

Суть в наступному
Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік
1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих
усіх причин___15000_________14500____________________15400
ковід__________1200_________1500_____________________1000
всього________16200_________16000____________________16400
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:41

detroytred
Что хуже дурака?
Дурак с инициативой.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:43

  budivelnik написав:Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+


А Вы её добровольно сделали?
Цитрин
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