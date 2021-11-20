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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 44154416441744184419> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 19:07 uaprofi написав: detroytred написав: Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини. Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини. оно должно тогда подтверждаться математически.

вероятность такого на данный момент крайне мала. оно должно тогда подтверждаться математически.вероятность такого на данный момент крайне мала. Дозволю собі не погодитись

1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих

2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.

Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.



То хто в трусах а хто з хрестиком?



ПС

Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.

І як правило ті хто так роблять

а - невдахи

б - озлоблені на всіх навколо

в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів. Дозволю собі не погодитись1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.То хто в трусах а хто з хрестиком?ПСГоворити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.І як правило ті хто так роблятьа - невдахиб - озлоблені на всіх навколов - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів. budivelnik

Повідомлень: 25314 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:09 uaprofi написав: detroytred написав: Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини. Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.



оно должно тогда подтверждаться математически.

вероятность такого на данный момент крайне мала. оно должно тогда подтверждаться математически.вероятность такого на данный момент крайне мала.

Ви неуважно прочитали.

В ситуації, коли провідні фахівці та розвинуті демократичні країни (да навіть вже й нерозвинуті)) говорять те ж саме, то СПРОСТОВУВАТИ повинні саме опоненти.



Підтвердженнями. Математичним та іншими

Поки з цим у вас проблеми.

І якщо навіть форумчани Хотаб, ЛАД, Ig легко вказують на помилки у вас, то про що мова... Ви неуважно прочитали.В ситуації, коли провідні фахівці та розвинуті демократичні країни (да навіть вже й нерозвинуті)) говорять те ж саме, то СПРОСТОВУВАТИ повинні саме опоненти.Підтвердженнями. Математичним та іншимиПоки з цим у вас проблеми.І якщо навіть форумчани Хотаб, ЛАД, Ig легко вказують на помилки у вас, то про що мова... detroytred

Повідомлень: 24735 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:12 vitaliian написав: по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью. по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью.



ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь протекала, но судя по рассказам маму это больше беспокоило, чем меня



vitaliian написав: Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду. Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду.



Я конечно стараюсь быть осторожнее в плане гигиены, но до такой паранойи не опускаюсь. Одному или вдвоем в купе конечно приятней ехать, чем в четвером, но не потому что боюсь заразиться, а потому что так спокойнее и меньше пересекающихся персональных зон. Совсем одному тоже скучно ехать, вдвоем можно поговорить и при этом нет такого что постоянно ктото выходит, заходит, кому-то переодеться надо и т.п. ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь протекала, но судя по рассказам маму это больше беспокоило, чем меняЯ конечно стараюсь быть осторожнее в плане гигиены, но до такой паранойи не опускаюсь. Одному или вдвоем в купе конечно приятней ехать, чем в четвером, но не потому что боюсь заразиться, а потому что так спокойнее и меньше пересекающихся персональных зон. Совсем одному тоже скучно ехать, вдвоем можно поговорить и при этом нет такого что постоянно ктото выходит, заходит, кому-то переодеться надо и т.п. Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 728 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:12 budivelnik написав: uaprofi написав: detroytred написав: Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини. Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини. оно должно тогда подтверждаться математически.

вероятность такого на данный момент крайне мала. оно должно тогда подтверждаться математически.вероятность такого на данный момент крайне мала. Дозволю собі не погодитись

1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих

2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.

Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.



То хто в трусах а хто з хрестиком?



ПС

Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.

І як правило ті хто так роблять

а - невдахи

б - озлоблені на всіх навколо

в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів. Дозволю собі не погодитись1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник.Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.То хто в трусах а хто з хрестиком?ПСГоворити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага.І як правило ті хто так роблятьа - невдахиб - озлоблені на всіх навколов - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів.

Да-да --- невдахи, озлоблені)).

Ось оце звідки "вигадано"?



Єралашик:

Бу-бу-бу

І висновок зі стелі, як ключове у повідомленні.

Негативне в бік опонентів.



У вас це класична схема. Одна зі схем. Да-да --- невдахи, озлоблені)).Ось оце звідки "вигадано"?Єралашик:Бу-бу-буІ висновок зі стелі, як ключове у повідомленні.Негативне в бік опонентів.У вас це класична схема. Одна зі схем. detroytred

Повідомлень: 24735 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:13 fler



понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев. uaprofi

Повідомлень: 5076 З нами з: 21.04.11 Подякував: 736 раз. Подякували: 540 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:17 uaprofi написав: fler



понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев. понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.

Да що ж це таке???



Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.

А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.

Чому і звідки????

От на якій підставі ви оце отак визначили?

Дуже цікава логіка?

Поясніть, будь ласка. Да що ж це таке???Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.Чому і звідки????От на якій підставі ви оце отак визначили?Дуже цікава логіка?Поясніть, будь ласка. detroytred

Повідомлень: 24735 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:31 Цитрин написав: uaprofi написав: тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?

какая им от этого польза? тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают?какая им от этого польза?



они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.



Но в том, что они пишут есть и часть правды. они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.Но в том, что они пишут есть и часть правды.

Підписка. Нерозголошення.



Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс? Реалізація.

Скільки можна заробити, якщо *здати* отаке противникам?



Якщо розсиплеться, як картковий будиночок ця логічна конструкція, то може не треба отак впевнено в бік незнайомих форумчан заявляти негатив.

"Наверняка"))



Люди! Ну це ж повний капець... Підписка. Нерозголошення.Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс? Реалізація.Скільки можна заробити, якщо *здати* отаке противникам?Якщо розсиплеться, як картковий будиночок ця логічна конструкція, то може не треба отак впевнено в бік незнайомих форумчан заявляти негатив."Наверняка"))Люди! Ну це ж повний капець... Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24735 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:32

Після отримання таблички від НАН ( вже друга дуже корисна ссилочка надана форумчанином Ой+ , перша це ссилка на французів по подобовим смертям від ковіду - за які я йому дуже вдячний і готовий організувати вікенд у Львові за свій рахнок - це офіційне запрошення )

і знайденої таблички на Держкомстаті з Очікуваним віком смерті

Питання

скільки забирає ковід...-для мене втратило актуальність.

Цифра в 3,88 року для групи 60+ ...навряд чи буде кардинально змінена

Тепер мене цікавить інший показник.

кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин

в розбивці до

На 100% провакцинованої групи

і на 100% не вакцинованої

Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.



Суть в наступному

Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік

1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих

усіх причин___15000_________14500____________________15400

ковід__________1200_________1500_____________________1000

всього________16200_________16000____________________16400 Для менеПісля отримання таблички від НАН ( вже другассилочка надана форумчанином Ой+ , перша це ссилка на французів по подобовим смертям від ковіду - за які я йому дуже вдячний і готовий організувати вікенд у Львові за свій рахнок- це офіційне запрошенняі знайденої таблички на Держкомстаті з Очікуваним віком смертіПитанняскільки забирає ковід...-для мене втратило актуальність.Цифра в 3,88 року для групи 60+ ...навряд чи буде кардинально зміненаТепер мене цікавить інший показник.в розбивці догрупиі наСуть в наступномущо на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованихусіх причин___15000_________14500____________________15400ковід__________1200_________1500_____________________1000всього________16200_________16000____________________16400 budivelnik

Повідомлень: 25314 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2808 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:41 detroytred

Что хуже дурака?

Дурак с инициативой. ЛАД 2 Повідомлень: 20671 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4957 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 19:43 budivelnik написав: Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+

Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+



А Вы её добровольно сделали? А Вы её добровольно сделали? Цитрин

Повідомлень: 728 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 44154416441744184419> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7865 13427105

serp6769 П'ят 19 лис, 2021 11:41