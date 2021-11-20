detroytred написав:Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.
оно должно тогда подтверждаться математически. вероятность такого на данный момент крайне мала.
Дозволю собі не погодитись 1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих 2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник. Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.
То хто в трусах а хто з хрестиком?
ПС Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага. І як правило ті хто так роблять а - невдахи б - озлоблені на всіх навколо в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів.
vitaliian написав:по молодости все мы рискуем потому что не осознаем какие неприятности нас могут поджидать. После перенесенной в 35 ветрянки я сильно поменял своё отношение к здоровью.
ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь протекала, но судя по рассказам маму это больше беспокоило, чем меня
vitaliian написав:Например в поезде езжу в полупустых вагонах. Сижу и жду когда такой появится тут же беру билет и еду.
Я конечно стараюсь быть осторожнее в плане гигиены, но до такой паранойи не опускаюсь. Одному или вдвоем в купе конечно приятней ехать, чем в четвером, но не потому что боюсь заразиться, а потому что так спокойнее и меньше пересекающихся персональных зон. Совсем одному тоже скучно ехать, вдвоем можно поговорить и при этом нет такого что постоянно ктото выходит, заходит, кому-то переодеться надо и т.п.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Уявіть собі, що думки-розрахунки-дані від Лада й Хотаба підтверджують те, що роблять розвинуті країни та провідні фахівці медицини.
оно должно тогда подтверждаться математически. вероятность такого на данный момент крайне мала.
Дозволю собі не погодитись 1 Всі країни В ПЕРШУ ЧЕРГУ вакцинували старші групи і тільки по завершенню вакцинації в старших групах - переходили до вакцинаців в більш молодих 2 Такої позиції притримується( і максимально за неї агітує)-будівельник. Але при цьому що ЛАД , що Дейтрой з Хотабом -називають мене антиваксом.
То хто в трусах а хто з хрестиком?
ПС Говорити одне, робити друге, агітувати за третє - у нас національна розвага. І як правило ті хто так роблять а - невдахи б - озлоблені на всіх навколо в - тих хто робить те що говорить і за що агітує - записують у ворогів.
Да-да --- невдахи, озлоблені)). Ось оце звідки "вигадано"?
Єралашик: Бу-бу-бу І висновок зі стелі, як ключове у повідомленні. Негативне в бік опонентів.
понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
Да що ж це таке???
Будівельник вже сам визнав 3,88 роки. А ви з якоїсь причини про 2-6 міс. Чому і звідки???? От на якій підставі ви оце отак визначили? Дуже цікава логіка? Поясніть, будь ласка.
Для мене Після отримання таблички від НАН ( вже друга дуже корисна ссилочка надана форумчанином Ой+ , перша це ссилка на французів по подобовим смертям від ковіду - за які я йому дуже вдячний і готовий організувати вікенд у Львові за свій рахнок - це офіційне запрошення ) і знайденої таблички на Держкомстаті з Очікуваним віком смерті Питання скільки забирає ковід...-для мене втратило актуальність. Цифра в 3,88 року для групи 60+ ...навряд чи буде кардинально змінена Тепер мене цікавить інший показник. кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин в розбивці до На 100% провакцинованої групи і на 100% не вакцинованої Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.
Суть в наступному Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік 1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих усіх причин___15000_________14500____________________15400 ковід__________1200_________1500_____________________1000 всього________16200_________16000____________________16400