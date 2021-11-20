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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4416441744184419>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:46

budivelnik
информацию нужно подавать проще.
сделайте таблицу строчки:
1.население Украины на начало 2020
2. смертей за 2020 год
3. средний возраст ушедших
4. население Украины на конец 2020

колонки:
1. по факту держстата за 2020
2. "Если крановируса не было бы" (т.е. представляем что все ушедшие от крановируса живы)

т.е. такая себе картинка "что было бы если крановируса не было бы"
и примечание *ежемесячно в Украине ушедших в среднем 48000
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 20 лис, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:47

  Цитрин написав:
  budivelnik написав:Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
А Вы её добровольно сделали?
Що таке добровільно?
Якщо добровільно - це не під дулом автомату - то так,сам шукав
Якщо добровільно - це щоб розблокувати бізнес(заборона праці тим хто не вакцинований) - то також
Але якщо б заборони не було- то навіть покращені умови для подорожей тим хто провакцинований - мене цілий рік не могли змусити вакцинуватись..я робив тест і їхав в ту країну де цього було достатньо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:51

  budivelnik написав:
  Цитрин написав:
  budivelnik написав:Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
А Вы её добровольно сделали?
Що таке добровільно?
Якщо добровільно - це не під дулом автомату - то так,сам шукав
Якщо добровільно - це щоб розблокувати бізнес(заборона праці тим хто не вакцинований) - то також
Але якщо б заборони не було- то навіть покращені умови для подорожей тим хто провакцинований - мене цілий рік не могли змусити вакцинуватись..я робив тест і їхав в ту країну де цього було достатньо.

Дещо впустили))))))))))))))))))))))
250 грн. день. Тест.
Да й те у дні, коли самі власне особисто працюєте.

Це скільки у місяць для мільйонера?))
Да й, здається мені - ліньки вточнювати, тільки на час червоної зони.
Цитрин зробив сьогоднішній день.
Під дулом автомату))...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.
А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.


тут следующее предположения: что у ушедших от крановируса в среднем вирус отбирал 3,88 лет жизни.
При этом средняя продолжительность жизни снизилась в Украине предположительно от 2 до 6 месяцев
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:01

  budivelnik написав:Тепер мене цікавить інший показник.
кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин
в розбивці до
На 100% провакцинованої групи
і на 100% не вакцинованої
Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.

Суть в наступному
Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік
1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих
усіх причин___15000_________14500____________________15400
ковід__________1200_________1500_____________________1000
всього________16200_________16000____________________16400

Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов?
Такую статистику вряд ли кто-то ведет.
У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 20 лис, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:02

  uaprofi написав:budivelnik
информацию нужно подавать проще.
сделайте таблицу строчки:
1.население Украины на начало 2020
2. смертей за 2020 год
3. средний возраст ушедших
4. население Украины на конец 2020

колонки:
1. по факту держстата за 2020
2. "Если крановируса не было бы" (т.е. представляем что все ушедшие от крановируса живы)

т.е. такая себе картинка "что было бы если крановируса не было бы"
и примечание *ежемесячно в Украине ушедших в среднем 48000
За 2020 рік в мене поки що не має розбивки летальності по віковим групам, є тільки 1991-2019 роки. - тому визначити середній вік смерті поки що не має можливості
А просто приводити данні
Було+народилось-померло+/-міграція=стало
Нема резону.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:06

  vitaliian написав:...........
Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома. И сидя 16 часов в самолёте можно заразиться чем угодно.

Я здесь когда-то написал об этом.
Сегодняшнюю эпидемию можно считать учебной тревогой для человечества и человечество показало практически полную неготовность.
Если бы у ковида при всех тех же свойствах, что сейчас есть, летальность была на уровне MERS или хотя бы SARS-CoV-1, сейчас здесь не было бы таких споров. Хотя для некоторых смерть не 80 тыс за год. а 800 тыс. ничего бы не поменяла. Так же рассказывали бы о вероятности пусть 90% для группы 50- выжить, о правах человека плевать на окружающих и их здоровье.
Недостаточное развитие медицины само собой. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:08

  detroytred написав:Підписка. Нерозголошення.

Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс?


Подписки в современном мире дают практически во всех компаниях.
Вы разве не давали?

Почему? Какой смысл?
Чтобы информация с которой может ознакомиться человек во время работы не стала более никому доступна.

Те-же контракты с производителями вакцин закрыты NDA. Поэтому большая часть документов которые их вынуждают опубликовать содержат много закрытых пунктов.

Смотри например это видео с 16:45:


Судя по черным пятнам на документе, там большая часть пунктов закрыта NDA.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:12

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.


Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.
............

Вас тоже. Или купить. Что ещё проще.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь
детская ветрянка проходит легко и просто, а у взрослых часто проблемно и с осложнениями, меня те ощущения впечатлили, До меня дошло что легко и просто подхватить вирус, который сильно повлияет (или даже испортит) дальнейшую жизнь.

Это не то что там 50 лет куришь или бухаешь а потом бац рак легких/желудка/цирроз печени. Здесь четкая причинно следственная связь и последствия вполне предсказуемы.

А вирус действует иначе, вчера здоров, не куришь, не бухаешь, занимаешься спортом, не злоупотребляешь жирным, соленым, не ешь на ночь .. и ни с того ни с сего слёг на ровном месте, и не дай Бог ещё чемодан осложнений. Очень очень жалею что не сделал прививку от ветрянки, самая большая глупость моей жизни, просто не знал.

И да то как человек распоряжается своей свободой еще зависит от его образования, круга общения, эрудированности, сферы интересов. Свободу мало иметь, ей надо умело пользоваться, а не гордится тем что у вас есть право не вакцинироваться или не ездить в транспорте. Я не лично про вас а в общем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 20:23, всього редагувалось 2 разів.
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