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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 19:46
budivelnik
информацию нужно подавать проще.
сделайте таблицу строчки:
1.население Украины на начало 2020
2. смертей за 2020 год
3. средний возраст ушедших
4. население Украины на конец 2020
колонки:
1. по факту держстата за 2020
2. "Если крановируса не было бы" (т.е. представляем что все ушедшие от крановируса живы)
т.е. такая себе картинка "что было бы если крановируса не было бы"
и примечание *ежемесячно в Украине ушедших в среднем 48000
Востаннє редагувалось uaprofi
в Суб 20 лис, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 19:47
Цитрин написав: budivelnik написав:
Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
А Вы её добровольно сделали?
Що таке добровільно?
Якщо добровільно - це не під дулом автомату - то так,сам шукав
Якщо добровільно - це щоб розблокувати бізнес(заборона праці тим хто не вакцинований) - то також
Але якщо б заборони не було- то навіть покращені умови для подорожей тим хто провакцинований - мене цілий рік не могли змусити вакцинуватись..я робив тест і їхав в ту країну де цього було достатньо.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 19:51
budivelnik написав: Цитрин написав: budivelnik написав:
Я під час вакцинації втратив 2 дні(доби) життя , валяючись з температурою в 39+
А Вы её добровольно сделали?
Що таке добровільно?
Якщо добровільно - це не під дулом автомату - то так,сам шукав
Якщо добровільно - це щоб розблокувати бізнес(заборона праці тим хто не вакцинований) - то також
Але якщо б заборони не було- то навіть покращені умови для подорожей тим хто провакцинований - мене цілий рік не могли змусити вакцинуватись..я робив тест і їхав в ту країну де цього було достатньо.
Дещо впустили))))))))))))))))))))))
250 грн. день. Тест.
Да й те у дні, коли самі власне особисто працюєте.
Це скільки у місяць для мільйонера?))
Да й, здається мені - ліньки вточнювати, тільки на час червоної зони.
Цитрин зробив сьогоднішній день.
Під дулом автомату))...
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Додано: Суб 20 лис, 2021 19:58
detroytred написав:
Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.
А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.
тут следующее предположения: что у ушедших от крановируса в среднем вирус отбирал 3,88 лет жизни.
При этом средняя продолжительность жизни снизилась в Украине предположительно от 2 до 6 месяцев
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:01
budivelnik написав:
Тепер мене цікавить інший показник.кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин
в розбивці до На 100% провакцинованої
групи
і на 100% не вакцинованоїЯкщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.
Суть в наступномуЯ підозрюю
що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік
1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих
усіх причин___15000_________14500____________________15400
ковід__________1200_________1500_____________________1000
всього________16200_________16000____________________16400
Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов?
Такую статистику вряд ли кто-то ведет.
У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 20 лис, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:02
uaprofi написав:budivelnik
информацию нужно подавать проще.
сделайте таблицу строчки:
1.население Украины на начало 2020
2. смертей за 2020 год
3. средний возраст ушедших
4. население Украины на конец 2020колонки:
1. по факту держстата за 2020
2. "Если крановируса не было бы" (т.е. представляем что все ушедшие от крановируса живы)
т.е. такая себе картинка "что было бы если крановируса не было бы"
и примечание *ежемесячно в Украине ушедших в среднем 48000
За 2020 рік в мене поки що не має розбивки летальності по віковим групам, є тільки 1991-2019 роки. - тому визначити середній вік смерті поки що не має можливості
А просто приводити данні
Було+народилось-померло+/-міграція=стало
Нема резону.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:06
vitaliian написав:
...........
Мы только подошли к факту что биологической безопасности у нас нет. И если случится что то более серьезное чем ковид, зараза мгновенно разнесется по планете, потому что не 18й век когда все сидели дома. И сидя 16 часов в самолёте можно заразиться чем угодно.
Я здесь когда-то написал об этом.
Сегодняшнюю эпидемию можно считать учебной тревогой для человечества и человечество показало практически полную неготовность.
Если бы у ковида при всех тех же свойствах, что сейчас есть, летальность была на уровне MERS или хотя бы SARS-CoV-1, сейчас здесь не было бы таких споров. Хотя для некоторых смерть не 80 тыс за год. а 800 тыс. ничего бы не поменяла. Так же рассказывали бы о вероятности пусть 90% для группы 50- выжить, о правах человека плевать на окружающих и их здоровье.
Недостаточное развитие медицины само собой. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:08
detroytred написав:
Підписка. Нерозголошення.
Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс?
Подписки в современном мире дают практически во всех компаниях.
Вы разве не давали?
Почему? Какой смысл?
Чтобы информация с которой может ознакомиться человек во время работы не стала более никому доступна.
Те-же контракты с производителями вакцин закрыты NDA. Поэтому большая часть документов которые их вынуждают опубликовать содержат много закрытых пунктов.
Смотри например это видео с 16:45:
Судя по черным пятнам на документе, там большая часть пунктов закрыта NDA.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:12
Цитрин написав: vitaliian написав:
А Вы знаете что воспитание это тоже процесс нарушения свободы воли ребенка? Может он не хочет учиться читать, считать, пользоваться унитазом и столовыми приборами, ходить в сад и школу, кушать манную кашу? Ребенку навязывают учителей, культурную среду, книги стишки и песенки которые ему не нравятся.
Не совсем так. Ребенок еще много не знает и не понимает, его легко обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел
. Не понимая связи между поступками и следствиями он может натворить бед.
............
Вас тоже. Или купить. Что ещё проще.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:17
Цитрин написав:
ветрянкой в детстве переболел, сам не помню как болезнь
детская ветрянка проходит легко и просто, а у взрослых часто проблемно и с осложнениями, меня те ощущения впечатлили, До меня дошло что легко и просто подхватить вирус, который сильно повлияет (или даже испортит) дальнейшую жизнь.
Это не то что там 50 лет куришь или бухаешь а потом бац рак легких/желудка/цирроз печени. Здесь четкая причинно следственная связь и последствия вполне предсказуемы.
А вирус действует иначе, вчера здоров, не куришь, не бухаешь, занимаешься спортом, не злоупотребляешь жирным, соленым, не ешь на ночь .. и ни с того ни с сего слёг на ровном месте, и не дай Бог ещё чемодан осложнений. Очень очень жалею что не сделал прививку от ветрянки, самая большая глупость моей жизни, просто не знал.
И да то как человек распоряжается своей свободой еще зависит от его образования, круга общения, эрудированности, сферы интересов. Свободу мало иметь, ей надо умело пользоваться, а не гордится тем что у вас есть право не вакцинироваться или не ездить в транспорте. Я не лично про вас а в общем.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 20 лис, 2021 20:23, всього редагувалось 2 разів.
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